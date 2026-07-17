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La Justicia de Putin declaró a un opositor culpable de cargos que le impedirán hacer campaña para ser diputado

Los cargos contra Boris Nadezhdin, de 63 años, se basaron en una entrevista en línea de 2023 en la que mostró brevemente una fotografía del fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny

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El opositor ruso y aspirante presidencial Borís Nadezhdin en Moscú ,Rusia. EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV
El opositor ruso y aspirante presidencial Borís Nadezhdin en Moscú ,Rusia. EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Boris Nadezhdin, quien criticó la intervención militar de Moscú en Ucrania e intentó desafiar al presidente Vladimir Putin en las elecciones de 2024, fue declarado culpable el viernes de exhibir “símbolos extremistas”, un delito que lo dejará fuera de la contienda parlamentaria de este año.

Los cargos contra Nadezhdin, de 63 años, se basaron en una entrevista en línea de 2023 en la que mostró brevemente una fotografía del fallecido líder opositor Alexei Navalny, quien en ese momento cumplía una condena de 19 años de prisión por cargos de extremismo, ampliamente considerados como políticamente motivados. Navalny falleció posteriormente en una colonia penal del Ártico el 16 de febrero de 2024.

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Nadezhdin rechazó el caso en su contra, calificándolo de absurdo, y argumentó que las autoridades intentaban impedirle hacer campaña en las elecciones parlamentarias de septiembre. El tribunal de Dolgoprudny, una ciudad en las afueras del norte de Moscú donde reside, lo declaró culpable y le impuso una multa de 1000 rublos (unos 13 dólares).

Hace una semana, el Ministerio de Justicia ruso designó a Nadezhdin como “agente extranjero”, una designación con fuertes connotaciones peyorativas que conlleva un mayor escrutinio gubernamental. Esto también le impide ocupar cargos públicos, pero aun así pudo llevar a cabo su campaña simbólica para un escaño en el parlamento hasta el veredicto del viernes.

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Personal médico de ambulancia le toma la presión arterial a Boris Nadezhdin, político ruso pacifista, durante una audiencia judicial en Dolgoprudny, región de Moscú, Rusia, el 17 de julio de 2026. REUTERS/Anastasia Barashkova
Personal médico de ambulancia le toma la presión arterial a Boris Nadezhdin, político ruso pacifista, durante una audiencia judicial en Dolgoprudny, región de Moscú, Rusia, el 17 de julio de 2026. REUTERS/Anastasia Barashkova

Nadezhdin se quejó de sentirse indispuesto durante la audiencia del viernes, que fue interrumpida para que un equipo de ambulancia lo evaluara. Antes de la audiencia, dijo que estaba considerando viajar al extranjero, pero tenía prohibido salir de Rusia.

En enero de 2024, Nadezhdin recolectó miles de firmas mientras pedía abiertamente el cese de las hostilidades en Ucrania. Sin embargo, fue excluido de la boleta electoral de marzo de 2024 después de que la Corte Suprema rusa dictaminara que más de 9000 firmas presentadas por su campaña eran inválidas, suficientes para descalificarlo. Putin enfrentó una oposición meramente simbólica en las elecciones y ganó fácilmente un quinto mandato.

Boris Nadezhdin, político ruso pacifista, toma la presión arterial junto a su esposa Natalia durante una audiencia judicial en Dolgoprudny, región de Moscú, Rusia, el 17 de julio de 2026. REUTERS/Anastasia Barashkova
Boris Nadezhdin, político ruso pacifista, toma la presión arterial junto a su esposa Natalia durante una audiencia judicial en Dolgoprudny, región de Moscú, Rusia, el 17 de julio de 2026. REUTERS/Anastasia Barashkova

Tras el envío de tropas del Kremlin a Ucrania en febrero de 2022, las autoridades intensificaron la represión contra la disidencia y la libertad de expresión, atacando sin piedad a organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación independientes, miembros de organizaciones de la sociedad civil, activistas LGBTQ+ y algunos grupos religiosos. Cientos de personas han sido encarceladas y miles más han huido del país.

Otro crítico de Putin es arrestado

También el viernes, Ilya Remeslo, activista y bloguero pro-Kremlin convertido en crítico de Putin, fue arrestado en San Petersburgo acusado de difundir información falsa sobre el ejército ruso, una acusación ampliamente utilizada contra quienes se oponen a las políticas del gobierno.

La agencia estatal de noticias TASS informó que sería trasladado a Moscú para comparecer ante un tribunal.

En marzo, Remeslo criticó la intervención militar en Ucrania y pidió la dimisión de Putin. Poco después, fue internado en una clínica psiquiátrica, donde permaneció un mes, en lo que él interpretó como un castigo por sus declaraciones.

(Con información de AP)

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