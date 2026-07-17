La interna que estalló en el vestuario de Inglaterra por las decisiones del entrenador durante la eliminación del Mundial contra Argentina

Thomas Tuchel quedó en el centro de la escena tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina (REUTERS/Lee Smith)

La eliminación de Inglaterra en el Mundial frente a Argentina generó una fractura interna inesperada. Según reportó The Telegraph, varios futbolistas del seleccionado inglés se mostraron sorprendidos por la estrategia que Thomas Tuchel, entrenador del equipo, eligió para intentar sostener la ventaja, decisión que terminó facilitando la remontada del conjunto sudamericano. La tensión explotó puertas adentro del vestuario tras la sorpresiva caída, y dejó al descubierto diferencias de criterio entre jugadores y cuerpo técnico.

La polémica surgió cuando Tuchel decidió realizar tres cambios defensivos luego del gol de Anthony Gordon, que había puesto en ventaja a Inglaterra en el segundo tiempo. La selección inglesa pasó a replegarse, apostando a cuidar el resultado con el ingreso de Ezri Konsa, Dan Burn y Nico O’Reilly. Según The Telegraph, esta decisión desconcertó a parte del plantel, que interpretó que el contexto permitía ir por más ante una Argentina que mostraba debilidades y espacios en defensa.

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“Los jugadores de Inglaterra quedaron consternados por la estrategia de Thomas Tuchel en el Mundial, que provocó que su equipo fuera eliminado del torneo por Argentina. Tuchel ha sido objeto de críticas por sacar a tres defensores cuando su equipo iba ganando gracias al gol de Anthony Gordon, antes de que Argentina ganara 2-1 al anotar dos goles en los últimos minutos”, recalcó el medio inglés.

Fuentes cercanas al grupo señalaron que algunos futbolistas creían que el partido se podía definir con velocidad y ataque, en lugar de retroceder líneas y protegerse con más defensores. De acuerdo con el citado diario británico, la sorpresa creció al ver que Bukayo Saka, Ollie Watkins y Noni Madueke permanecían en el banco, mientras la selección necesitaba piernas frescas para el contragolpe. La reacción del cuerpo técnico recién llegó cuando Argentina ya había dado vuelta el marcador, con la entrada de Marcus Rashford e Ivan Toney.

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La jugada más discutida fue la sustitución de Declan Rice por un defensor, lo que dejó un vacío en la contención del mediocampo. The Telegraph remarcó que el gol de Enzo Fernández llegó desde una posición que normalmente hubiera cubierto Rice o un mediocampista defensivo. La defensa inglesa se vio superada en los minutos finales, a pesar de que en cancha había seis defensores, incluidos cuatro centrales. El tanto decisivo de Lautaro Martínez, de cabeza y sin marca en el área, profundizó el malestar.

Marc Guéhi, uno de los defensores que terminó el partido, expresó su frustración tras la eliminación: “Una vez que nos pusimos 1-0, simplemente tratamos de aguantar, y en este nivel eso no alcanza, así que estoy muy dolido. Tendríamos que haber seguido presionando, tuvimos la sensación de que marcamos y luego la mentalidad fue retroceder y defender”, declaró el futbolista, según recogió dicho medio.

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Las críticas se multiplicaron en el entorno del equipo. Una fuente anónima cercana al plantel, citada por The Telegraph, cuestionó la lógica que aplicó el entrenador: “Trajeron a Tuchel por su experiencia en duelos de eliminación directa, pero se equivocó”. Otro integrante del círculo inglés remarcó: “Nadie pudo entender esa decisión”.

A pesar de la controversia, Tuchel defendió su postura en conferencia de prensa y aseguró que no se arrepiente de las decisiones tomadas durante el encuentro. “Millones de entrenadores después del partido creen que saben más. Yo tengo que decidir, así analicé el partido. Sin arrepentimientos. El equipo dio todo y jugó uno de nuestros mejores partidos en estas circunstancias”, afirmó el entrenador.

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La directiva de la Football Association (FA), encabezada por Mark Bullingham, mantiene su respaldo a Tuchel y por el momento no evalúa cambios. El técnico alemán tiene contrato vigente hasta el final de la próxima Eurocopa 2028 y, en palabras del propio Tuchel, su intención es cumplirlo. La dirigencia considera que la inversión en la filosofía del entrenador sigue siendo válida pese al golpe sufrido en el Mundial.

El debate traspasó el ámbito local y resonó en el fútbol europeo. Jürgen Klopp, compatriota de Tuchel y futuro entrenador de la selección de Alemania, salió en defensa del entrenador ante los cuestionamientos. “Siempre se habla después del partido como si entrenar fuera sencillo, como si solo se pudiera elegir entre atacar o defender y listo. No funciona así. El fútbol es mucho más complejo”, declaró. Además, destacó la dificultad de enfrentar a un rival como Argentina en instancias decisivas: “Y cuando tienes a Lionel Messi, ¿qué puedes hacer? Tiene 39 años y sigue siendo el mejor jugador del mundo. Crees que lo tienes controlado, crees que lo has hecho todo bien… y entonces él marca la diferencia. Dos asistencias, dos jugadas decisivas, y el partido se esfuma”.

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Vale recordar que la tensión en el vestuario ingles no solo se manifestó tras la eliminación, sino que ya había señales de malestar antes de la semifinal. El vínculo entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel también quedó en el centro de la escena. El mediocampista mostró su desacuerdo público en varias oportunidades, especialmente tras la victoria ante Noruega, donde cuestionó los dichos críticos del entrenador sobre el rendimiento colectivo. La discusión se remonta a un episodio anterior, cuando Tuchel calificó como “repulsiva” una actitud del jugador durante un amistoso.

La eliminación ante Argentina dejó a Inglaterra sin la posibilidad de disputar otra final y expuso una grieta en la relación entre el plantel y el cuerpo técnico. Mientras la FA mantiene su apuesta por Tuchel, el vestuario evidencia fisuras.

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