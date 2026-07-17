Opinión

Los tiranos temen la fuerza de la Iglesia

La dictadura de Ortega-Murillo teme las limitaciones a su poder

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Iglesia católica blanca con cúpula y cruz. Siluetas de Daniel Ortega y Rosario Murillo la envuelven. Delante, barrotes, una Biblia, un rosario y una vela.
Daniel Ortega y Rosario Murillo persiguen a la Iglesia Católica en Nicaragua por el temor que les genera la libertad de conciencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Nicaragua, rezar por la libertad nacional puede llevarte a la cárcel. También puede hacerlo el apoyar públicamente a un sacerdote encarcelado.

El caso más conocido es el del obispo Rolando Álvarez de Matagalpa. Tras condenar públicamente las violaciones de derechos humanos del régimen, fue sentenciado a 26 años de prisión. Se negó a abandonar Nicaragua cuando se le ofreció el exilio por primera vez, convirtiéndose en un símbolo internacional de resistencia pacífica.

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Negociaciones con el Vaticano lograron posteriormente su liberación al exilio.

Su historia no es una excepción. Es el patrón.

Las últimas víctimas de la campaña del régimen de Ortega-Murillo contra la Iglesia católica son el obispo emérito Juan Abelardo Mata y el reverendo Wilfredo Arauz. En junio, el obispo Mata, de 80 años, fue detenido y posteriormente puesto bajo arresto domiciliario tras celebrar Misa y orar por la Iglesia perseguida, el obispo Rolando Álvarez y el reverendo Frutos Valle.

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Días después, el padre Arauz, vicario parroquial de Estelí, fue arrestado por policías políticos encapuchados.

Sus casos forman parte de una campaña sistemática para silenciar a la Iglesia católica, una de las pocas instituciones en Nicaragua que aún conserva la autoridad moral para desafiar al régimen. Mientras las instituciones democráticas han sido desmanteladas y la disidencia criminalizada, la Iglesia ha permanecido como una rara voz independiente.

Los tiranos suelen temer a los líderes religiosos porque profesan lealtad a uno que está fuera del alcance del Estado. La Iglesia ofrece a las personas un espacio donde la conciencia puede resistir la coerción y donde aún se puede decir la verdad.

Siguiendo el manual de Marx-Lenin-Mao, Nicaragua ha encarcelado y exiliado a clérigos, expulsado a religiosas, confiscado escuelas y obras de caridad católicas, prohibido procesiones religiosas y sometido a los fieles a vigilancia e intimidación. En lugar de demostrar fuerza, estas acciones revelan un gobierno cada vez más temeroso de las voces independientes.

La represión se aceleró tras las protestas nacionales de 2018, cuando las manifestaciones fueron recibidas con informes generalizados de asesinatos, torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias. Mientras las iglesias acogían a los manifestantes y los obispos condenaban la violencia, el régimen acusó al clero de “terrorismo”, un código para denunciar violaciones de derechos humanos y luego criminalizar la disidencia.

Estas acciones han sido tan escandalosas que incluso el mundo secular se ha percatado, gracias al importante trabajo de activistas de derechos humanos como la abogada nicaragüense Martha Patricia Molina. La Sra. Molina documentó meticulosamente cientos de ataques contra la Iglesia en su informe fundamental, “Nicaragua: Una Iglesia Perseguida”.

Su trabajo ha sido presentado ante la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional y citado por las Naciones Unidas, el Departamento de Estado de EE.UU. y las principales organizaciones de derechos humanos.

Sin embargo, la persecución religiosa sigue siendo tratada con demasiada frecuencia como una preocupación secundaria.

Eso es un error.

Un gobierno que reclama autoridad sobre la conciencia rara vez se detiene ahí. La libertad de culto protege la libertad de expresión, de reunión, de educación, de servicio a los demás y de disentir sin temor a represalias políticas. Los Fundadores de América lo reconocieron al colocar la libertad religiosa en la cima de la Primera Enmienda, reconociendo que los derechos individuales no provienen del gobierno.

Defender la libertad religiosa no es solo una preocupación para los creyentes. También debería importar a cualquiera que valore la libertad. El régimen de Ortega-Murillo demuestra que cuando el gobierno niega la libertad de conciencia, todas las demás libertades están en riesgo, porque la persecución de la Iglesia no es simplemente un ataque a la religión. Es un asalto al principio de que existen límites al poder estatal, algo que los autoritarios nunca reconocerán.

* Helen Aguirre Ferré es administradora de gobierno y políticas públicas en el Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Florida International University.

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