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Nueva ofensiva de los drones ucranianos en el mar Negro y el de Azov: llevan 159 buques rusos impactados en julio

Los objetivos de la última operación fueron nueve barcos de carga seca, un petrolero, un gasero y un remolcador. Busca reducir los suministros críticos para la flota y las tropas de Putin asentadas en Crimea

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Drones ucranianos atacaron 12 buques rusos en el Mar Negro

Drones ucranianos atacaron otros 12 buques rusos en el Mar Negro este viernes, según informó el comandante de las fuerzas de drones de Kiev, en un contexto de intensificación de los ataques navales de Ucrania contra Moscú.

El comandante de las Fuerzas de Sistemas Aéreos No Tripulados (drones), Robert Brovdi, publicó en Telegram un video que supuestamente muestra los ataques a los buques.

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Brovdi indicó en Telegram que los objetivos incluían nueve buques de carga seca, un petrolero, un gasero y un remolcador.

Con esto, el número total de buques atacados este mes en el Mar de Azov y el Mar Negro asciende a 159, añadió.

En días recientes Ucrania atacó 19 petroleros rusos durante la noche en el mar de Azov y elevó a 136 buques el total de embarcaciones alcanzadas en diez días, en una ofensiva dirigida contra la flota que sostiene el abastecimiento de Crimea.

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La nueva oleada coincidió con el Día de la Estatalidad de Ucrania, una fecha con la que Kiev reivindicó más de 1.000 años de tradición estatal y buscó rebatir la afirmación de Vladimir Putin de que Ucrania forma parte de Rusia. El cambio de táctica sorprendió a las fuerzas rusas y se apoyó en drones marinos.

La operación golpeó 17 petroleros y dos gaseros en una sola noche. El impacto acumulado causó graves daños a la capacidad de Moscú para abastecer la península ucraniana anexionada.

Rusia respondió con bombardeos sobre puertos ucranianos

Un día antes, Ucrania destruyó el Izumrud, un patrullero de 205 pies del servicio de seguridad FSB en el mar Negro. La respuesta rusa llegó con ataques masivos contra instalaciones portuarias ucranianas.

Al menos tres personas murieron en Odesa por ataques con misiles y drones. El ministerio de Defensa de Rusia dijo que había atacado los puertos de Odesa y Chornomorsk, además de depósitos de combustible e instalaciones de producción de drones.

Drones ucranianos atacaron 12 buques rusos en el Mar Negro capturas
Los objetivos incluían nueve buques de carga seca, un petrolero, un gasero y un remolcador

Moscú afirmó también que alcanzó cuatro buques navales que transportaban carga para las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el puerto de Pivdennyi, en la región de Odesa, se declaró un gran incendio tras un ataque ruso.

Lituania alertó sobre planes rusos contra infraestructura

Ucrania dijo que Rusia golpeó dos buques civiles con banderas de Tanzania y Liberia, con un capitán muerto. Otra embarcación con bandera de las Islas Marshall recibió dos impactos y dejó dos muertos.

La escalada coincidió con una advertencia de Lituania sobre posibles ataques rusos contra infraestructura. El presidente Gitanas Nauseda dijo en una entrevista publicada el miércoles por BNS que su país recibió señales de inteligencia y reforzaría la seguridad en sitios energéticos y de transporte.

Nauseda precisó que no tenía información sobre el lugar ni el momento de esos ataques y tampoco dijo que Lituania fuera el objetivo. El mandatario sostuvo que las señales apuntaban a medios destinados a dañar físicamente infraestructura crítica y a interrumpir su funcionamiento inmediato.

Drones ucranianos atacaron 12 buques rusos en el Mar Negro capturas
Drones ucranianos atacaron 12 buques rusos en el Mar Negro

Lituania, miembro de la OTAN, comparte frontera terrestre con el enclave ruso de Kaliningrado y con Bielorrusia, aliada de Moscú. Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, el país triplicó su gasto en defensa.

A comienzos de este mes, Polonia dijo que agencias de inteligencia occidentales estaban preocupadas por el riesgo de ataques rusos contra su territorio y los Estados bálticos. Fuentes rusas dijeron que dos cargueros secos fueron alcanzados en el puerto de Dnipro-Bug, en la región de Mykolaiv.

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