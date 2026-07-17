Mercados: caen las acciones y sube el riesgo país, en un negativo contexto financiero en el exterior

Los principales índices de Wall Street se encaminan a terminar el balance semanal con pérdidas.

Las acciones estadounidenses caen fuerte este viernes, lo que encamina a los principales índices hacia pérdidas semanales, ya que el sector de los semiconductores continuó lastrando los mercados a la baja. El panel tecnológico Nasdaq lidera la tendencia, con una pérdida de 2 por ciento.

A las 11 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocede 0,9% en pesos, a 3.150.000 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se extienden las bajas, más pronunciadas para papeles del sector bancario, que ceden cerca de 3 por ciento.

PUBLICIDAD

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promedian una baja de 0,3%, mientras que el riesgo país de JP Morgan sube 12 unidades para la Argentina, en los 421 puntos básicos.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11 horas)

“Las acciones de semiconductores, según el índice PHLX Semiconductor Index, cayeron más del 3%, entrando en un mercado bajista después de que las bolsas asiáticas cayeran, con el Nikkei 225 de Japón un 4% abajo”, resumió Yahoo Finance.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, las acciones de Netflix se hunden un 12% después de que el pronóstico de ingresos de la compañía para el tercer trimestre decepcionara a Wall Street, en un contexto en el que el gigante del streaming lucha contra un panorama del entretenimiento “dinámico y competitivo”.

Por otro lado, recrudece el enfrentamiento en Oriente Medio. Estados Unidos atacó el viernes varios puentes y un aeropuerto en Irán y Teherán respondió atacando una central eléctrica y una planta desalinizadora en Kuwait, mientras las partes beligerantes se arriesgaban a una mayor escalada al ampliar sus objetivos para incluir infraestructuras.

PUBLICIDAD

En el disputado Estrecho de Ormuz, donde el recrudecimiento del conflicto ha vuelto a cortar el suministro energético mundial procedente de Oriente Medio, los marines estadounidenses abordaron un petrolero y, según se informó, otro buque fue alcanzado por un proyectil.

Esta beligerancia impacta nuevamente en el precio del petróleo. El barril de crudo Brent del Mar del Norte sube 3% a USD 86,77 el barril con entrega en septiembre. El crudo intermedio de Texas para agosto se paga a su vez a USD 81,55 el barril (+3,3%).

PUBLICIDAD

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con lanzar ataques aéreos a gran escala contra las infraestructuras de Irán y tampoco ha descartado un asalto terrestre contra la costa o las islas iraníes. Funcionarios estadounidenses afirmaron que los ataques contra el sur de Irán están diseñados, en parte, para ofrecer opciones a Trump.

“La subida de los precios de la energía provocada por el conflicto ha ejercido presión sobre Trump para que ponga fin a la guerra rápidamente”, indicó Reuters. En un discurso televisado el jueves por la noche, centrado principalmente en la seguridad electoral, Trump afirmó que Estados Unidos estaba “ganando a lo grande en Irán, y verán los frutos de ese esfuerzo muy, muy pronto”.

PUBLICIDAD

Datos “macro” negativos

No solo el contexto general de los mercados internacionales es el que atenta contra el despegue de las cotizaciones de los activos domésticos. También recientes datos “macro” en el plano local desalientan la inversión y obligan a la cautela respecto de acciones y bonos.

Según datos del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), la a tasa de informalidad subió a un preocupante 43,6% de los puestos de trabajo, un nivel representa un incremento de 1,1 punto porcentual respecto del 42,5% registrado un año antes. De mantenerse esta dinámica, la composición del empleo asalariado privado seguirá desplazándose hacia la informalidad, incluso en un contexto de crecimiento neto del número total de trabajadores.

PUBLICIDAD

“En tanto, el resultado fiscal primario de junio fue deficitario, llevando a incumplir la meta con el FMI, aunque el rojo se explico por cuestiones puntuales. Si bien no cambia el mensaje fiscal de fondo, persisten algunos desafíos en materia de ingresos y gastos, para lo cual es clave que la economía real, en especial en sectores rezagados, comience a mostrar una dinámica al alza. Dicho esto, es clave la continuidad en la reducción de la inflación, y el dato de junio fue positivo en ese sentido”, afirmó Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.