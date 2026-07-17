Economía

Mercados: caen las acciones y sube el riesgo país, en un negativo contexto financiero en el exterior

Los índices de Wall Street ceden un 2% y el S&P Merval de la Bolsa porteña pierde 0,9%. Los títulos públicos caen 0,3% y el riesgo país sube a 421 puntos, en lo más alto desde el1 de julio

Guardar
Google icon
Los principales índices de Wall Street se encaminan a terminar el balance semanal con pérdidas.
Los principales índices de Wall Street se encaminan a terminar el balance semanal con pérdidas.

Las acciones estadounidenses caen fuerte este viernes, lo que encamina a los principales índices hacia pérdidas semanales, ya que el sector de los semiconductores continuó lastrando los mercados a la baja. El panel tecnológico Nasdaq lidera la tendencia, con una pérdida de 2 por ciento.

A las 11 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocede 0,9% en pesos, a 3.150.000 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se extienden las bajas, más pronunciadas para papeles del sector bancario, que ceden cerca de 3 por ciento.

PUBLICIDAD

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promedian una baja de 0,3%, mientras que el riesgo país de JP Morgan sube 12 unidades para la Argentina, en los 421 puntos básicos.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11 horas)

“Las acciones de semiconductores, según el índice PHLX Semiconductor Index, cayeron más del 3%, entrando en un mercado bajista después de que las bolsas asiáticas cayeran, con el Nikkei 225 de Japón un 4% abajo”, resumió Yahoo Finance.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, las acciones de Netflix se hunden un 12% después de que el pronóstico de ingresos de la compañía para el tercer trimestre decepcionara a Wall Street, en un contexto en el que el gigante del streaming lucha contra un panorama del entretenimiento “dinámico y competitivo”.

Por otro lado, recrudece el enfrentamiento en Oriente Medio. Estados Unidos atacó el viernes varios puentes y un aeropuerto en Irán y Teherán respondió atacando una central eléctrica y una planta desalinizadora en Kuwait, mientras las partes beligerantes se arriesgaban a una mayor escalada al ampliar sus objetivos para incluir infraestructuras.

En el disputado Estrecho de Ormuz, donde el recrudecimiento del conflicto ha vuelto a cortar el suministro energético mundial procedente de Oriente Medio, los marines estadounidenses abordaron un petrolero y, según se informó, otro buque fue alcanzado por un proyectil.

Esta beligerancia impacta nuevamente en el precio del petróleo. El barril de crudo Brent del Mar del Norte sube 3% a USD 86,77 el barril con entrega en septiembre. El crudo intermedio de Texas para agosto se paga a su vez a USD 81,55 el barril (+3,3%).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con lanzar ataques aéreos a gran escala contra las infraestructuras de Irán y tampoco ha descartado un asalto terrestre contra la costa o las islas iraníes. Funcionarios estadounidenses afirmaron que los ataques contra el sur de Irán están diseñados, en parte, para ofrecer opciones a Trump.

“La subida de los precios de la energía provocada por el conflicto ha ejercido presión sobre Trump para que ponga fin a la guerra rápidamente”, indicó Reuters. En un discurso televisado el jueves por la noche, centrado principalmente en la seguridad electoral, Trump afirmó que Estados Unidos estaba “ganando a lo grande en Irán, y verán los frutos de ese esfuerzo muy, muy pronto”.

Datos “macro” negativos

No solo el contexto general de los mercados internacionales es el que atenta contra el despegue de las cotizaciones de los activos domésticos. También recientes datos “macro” en el plano local desalientan la inversión y obligan a la cautela respecto de acciones y bonos.

Según datos del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), la a tasa de informalidad subió a un preocupante 43,6% de los puestos de trabajo, un nivel representa un incremento de 1,1 punto porcentual respecto del 42,5% registrado un año antes. De mantenerse esta dinámica, la composición del empleo asalariado privado seguirá desplazándose hacia la informalidad, incluso en un contexto de crecimiento neto del número total de trabajadores.

“En tanto, el resultado fiscal primario de junio fue deficitario, llevando a incumplir la meta con el FMI, aunque el rojo se explico por cuestiones puntuales. Si bien no cambia el mensaje fiscal de fondo, persisten algunos desafíos en materia de ingresos y gastos, para lo cual es clave que la economía real, en especial en sectores rezagados, comience a mostrar una dinámica al alza. Dicho esto, es clave la continuidad en la reducción de la inflación, y el dato de junio fue positivo en ese sentido”, afirmó Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

Temas Relacionados

Wall Streetriesgo país Argentinaacciones Argentinapetróleo crudooriente medioúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aerolíneas Argentinas suma un vuelo especial a Nueva York para la Final del Mundial tras agotar los dos anteriores: cuánto cuesta

La compañía dispuso una nueva frecuencia nocturna hacia Estados Unidos para responder a la alta demanda de plazas tras el pase de Argentina al partido decisivo

Aerolíneas Argentinas suma un vuelo especial a Nueva York para la Final del Mundial tras agotar los dos anteriores: cuánto cuesta

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 17 de julio

El billete al público sube a $1.500 para la venta en el Banco Nación. El blue opera estable a $1.525. El BCRA compró ayer otros USD 230 millones

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 17 de julio

Aerolíneas Argentinas hará descuentos a empresas que viajen al exterior para promover exportaciones

La línea aérea y la agencia PromArgentina sellaron un acuerdo para otorgar beneficios a las compañías que busquen insertarse en el exterior

Aerolíneas Argentinas hará descuentos a empresas que viajen al exterior para promover exportaciones

Trabajo, dirección y propiedad: las tres cuentas que las familias empresarias no separan

Las empresas con dueños parientes se superponen funciones, decisiones de gobierno y derechos sobre el capital, lo que abre disputas que no se resuelven solo con balances

Trabajo, dirección y propiedad: las tres cuentas que las familias empresarias no separan

El futuro de la Inteligencia Artificial exige empresas, liderazgos y una gobernanza más humanos

El relevamiento global presentado por la compañía ubicó al país por debajo del promedio mundial y detrás de Brasil y México, en un escenario de adopción acelerada de sistemas autónomos en el trabajo

El futuro de la Inteligencia Artificial exige empresas, liderazgos y una gobernanza más humanos

DEPORTES

Tras quedar 15° en la primera práctica, Franco Colapinto afronta el segundo entrenamiento del GP de Bélgica

Tras quedar 15° en la primera práctica, Franco Colapinto afronta el segundo entrenamiento del GP de Bélgica

Mundial 2026: el diseño del césped que logró sobrevivir a un calendario sin precedentes

El llanto del árbitro que dirigirá la final del Mundial cuando se enteró su designación para Argentina-España

La insólita maniobra de un hincha argentino: pidió prestado un bebé para entrar al último partido de la Selección en EEUU

La interna que estalló en el vestuario de Inglaterra por las decisiones del entrenador durante la eliminación del Mundial contra Argentina

TELESHOW

La sensual producción de Sofía Gonet en el backstage de Popstars

La sensual producción de Sofía Gonet en el backstage de Popstars

Ángel Di María fue a ver Rocky y se emocionó junto a Nico Vázquez: “Nunca hay que bajar los brazos”

La curiosa reacción de una participante de Gran Hermano al enterarse de que Paraguay no jugará la final del Mundial

Darío Barassi reveló en Ahora Caigo: “Mi mujer está enamorada de Otamendi”

Mauro Icardi define su futuro futbolístico en medio de tensiones entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

INFOBAE AMÉRICA

Los tiranos temen la fuerza de la Iglesia

Los tiranos temen la fuerza de la Iglesia

La Justicia de Putin declaró a un opositor culpable de cargos que le impedirán hacer campaña para ser diputado

Fuerte temblor sacude territorio centroamericano con magnitudes entre 6.7 y 7.4

Nueva ofensiva de los drones ucranianos en el mar Negro y el de Azov: llevan 159 buques rusos impactados en julio

Guatemala lanza un botón digital para denunciar fumar en espacios cerrados