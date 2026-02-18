Estados Unidos

Trump se inserta en la campaña electoral con una visita a Georgia

Como parte de una gira que recorre diversos estados desde diciembre, Trump busca acercar su mensaje a los votantes antes de los comicios del 3 de noviembre

Donald Trump encabezó un multitudinario mitin en Georgia para impulsar su campaña electoral (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsará la campaña electoral con un acto en Georgia, donde reiterará su apoyo a la aprobación de una ley federal que exigiría una prueba de ciudadanía para votar en las próximas elecciones de medio mandato.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anticipó que el mandatario visitará dos empresas locales y pronunciará un discurso centrado en sus propuestas económicas para los trabajadores de Georgia.

Como parte de una gira que recorre diversos estados desde diciembre, Trump busca acercar su mensaje a los votantes antes de los comicios del 3 de noviembre, fecha en la que se renovarán escaños en la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y cargos estatales.

La Cámara de Representantes aprobó la SAVE America Act, que exige comprobante de ciudadanía para votar (Reuters)

En sus recientes presentaciones en Pensilvania e Iowa, Trump remarcó los efectos de los aranceles globales implementados durante su administración y sostuvo que estas políticas generaron una reducción en el costo de productos esenciales y alquileres.

Este enfoque económico constituye uno de los pilares de su estrategia para movilizar a los electores afines y consolidar respaldo en territorios donde el oficialismo enfrenta desafíos.

El eje central de la actual ofensiva política del presidente es la promoción de la SAVE America Act, un proyecto de ley aprobado recientemente por la Cámara de Representantes que exige a los votantes presentar documentación que acredite la ciudadanía estadounidense.

El presidente propuso una ley federal que exige prueba de ciudadanía para votar en los comicios (Reuters)

Esta medida ya rige en 32 de los 50 estados, pero la nueva legislación busca establecer un estándar federal obligatorio. El texto debe ser debatido próximamente en el Senado antes de entrar en vigencia.

Quienes respaldan la iniciativa la presentan como un instrumento para “proteger la integridad electoral” y evitar el voto de personas no ciudadanas, mientras que los detractores sostienen que el verdadero objetivo es restringir la participación de jóvenes, sectores de bajos ingresos y minorías.

En este contexto, Leavitt afirmó: “Se necesita una identificación para comprar alcohol o sacar un libro en la biblioteca, por eso, el presidente cree que se debe tener una identificación para votar en las elecciones de nuestro país y quiere que el Congreso actúe con rapidez para lograrlo”.

Karoline Leavitt justificó la ley de ciudadanía al comparar el voto con otras actividades que exigen identificación (Reuters)

Ante la posibilidad de que el Senado rechace la propuesta, la administración Trump evalúa la emisión de una orden ejecutiva para garantizar la exigencia de la prueba de ciudadanía, según confirmó la portavoz.

Mientras la actual campaña electoral concentra la atención en la disputa legislativa de este año, también comienzan a surgir señales de posicionamiento político con la mirada puesta en el futuro del Partido Republicano.

En este contexto, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se refirió a las versiones que lo ubican como posible figura central para las elecciones de 2028 junto al secretario de Estado, Marco Rubio.

D Vance negó la existencia de conflictos con Marco Rubio en la interna republicana (Reuters)

Vance descartó cualquier tipo de enfrentamiento interno, al señalar en una entrevista televisiva que “no hay conflicto alguno”, desestimando así las especulaciones sobre posibles tensiones en la cúpula republicana.

Por su parte, Trump evitó adelantar definiciones sobre su eventual sucesión dentro del partido y se limitó a destacar la labor de quienes integran su equipo. “Me quedan tres años”, afirmó, al mencionar que la cuestión sobre su reemplazo todavía no forma parte de sus preocupaciones inmediatas.

(Con información de EFE)

