Zelensky advirtió que Ucrania “no tiene interceptores” mientras misiles balísticos rusos impactan Kiev

El sábado por la madrugada, Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con misiles y drones sobre Kiev (REUTERS/Gleb Garanich)

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KIEV — Misiles balísticos rusos cayeron sobre Kiev la madrugada del sábado, matando al menos a nueve personas y dejando más de 30 heridos, mientras el presidente ucraniano Volodímir Zelensky aseguró que su país se había quedado sin interceptores de defensa aérea.

Las fuerzas rusas lanzaron cerca de 200 drones de ataque y 35 misiles, incluidos 27 misiles balísticos, principalmente contra la capital, escribió el presidente ucraniano Volodímir Zelensky en las redes sociales.

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“Solo se interceptó un misil balístico, simplemente porque no hay interceptores”, escribió Zelensky.

“Una noche infernal”, escribió el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, en X.

El ataque ruso ocurrió horas después de una gran protesta en apoyo al destituido ministro de Defensa ucraniano, Mykhailo Fedorov, y siguió a otro ataque balístico en la madrugada del jueves que bombardeó mayormente zonas del oeste de Ucrania —regiones que son atacadas con mucha menos frecuencia— y provocó que un misil ruso cayera en Polonia.

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El misil ruso impactó en una zona rural y no causó víctimas. El incidente despertó nuevas preocupaciones sobre el riesgo de que Rusia entre en confrontación directa con la OTAN, más de cuatro años después de la invasión rusa a gran escala de Ucrania.

Los sistemas de defensa antiaérea Patriot, fabricados en Estados Unidos, son la única esperanza de Ucrania para contrarrestar los ataques rusos con misiles balísticos, los cuales el Kremlin ha incrementado considerablemente en los últimos meses. Sin embargo, los misiles interceptores del sistema están en una escasez drástica, pues su número, ya de por sí limitado, se ha reducido gravemente por la guerra con Irán.

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Zelensky dijo que era “fundamental” que los socios de Ucrania —de quienes Kiev espera recibir los misiles necesarios— “entiendan que estas capacidades no se necesitan en algún depósito para escenarios hipotéticos, sino aquí y ahora, para contener y detener la guerra rusa en Ucrania”.

“Cada noche sin ellos se traduce en más víctimas”, escribió Zelensky.

Zelensky pidió con urgencia al presidente de EEUU, Donald Trump, durante una reunión en la Casa Blanca el martes, ofreciendo a cambio la tecnología antidrones de Ucrania y su amplia experiencia en la destrucción de drones rusos e iraníes.

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Trump declaró previamente que EEUU otorgaría licencias a Ucrania para producir Patriots, pero el viernes dijo al Financial Times que “no estaba seguro” de que Washington fuera a cumplir con ello. “Lo estamos considerando”, afirmó en una entrevista telefónica.

Los ataques del sábado en Kiev también dañaron la Embajada de Lituania, después de que un misil “explotara a solo unos pasos de distancia”, pero nadie resultó herido, escribió el presidente lituano Gitanas Nauseda en X.

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El Ministerio de Defensa ruso indicó en un comunicado el sábado que Moscú “llevó a cabo un ataque masivo con armas de precisión lanzadas desde tierra y mar” contra empresas militares y centros logísticos, incluidas instalaciones que producen componentes radioelectrónicos para los drones de ataque de largo alcance de Ucrania.

Mientras tanto, más de dos semanas después de que Zelensky destituyera abruptamente a Fedorov, multitudes continúan reuniéndose cada noche en la plaza Iván Franko, en el centro de Kiev, para exigir en voz alta su restitución.

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La noche del viernes fue testigo de la mayor manifestación hasta ahora. Los manifestantes marcharon por las calles céntricas de Kiev hasta la plaza, que se encuentra a solo unos cientos de metros de las oficinas de Zelensky, ubicadas en una colina arriba. Unos 6.000 manifestantes participaron, según informaron medios locales.

Mientras la multitud descendía por la calle principal Jreshchátik de Kiev, gritaban “devuélvanlo” y agitaban pancartas. Una de ellas decía: “Disparen al enemigo, y no [a uno mismo] en el pie”.

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La plaza es el mismo lugar donde miles protestaron hace casi exactamente un año contra el intento de Zelensky de limitar los poderes de los principales organismos anticorrupción de Ucrania, una decisión que revirtió ante la protesta pública.

Estas últimas protestas parecen estar formadas predominantemente por personas de entre 20 y 30 años, edad cercana a la de Fedorov, de 35 años, el ministro de Defensa más joven en la historia de Ucrania.

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Ucranianos de todas las edades quedaron consternados por la destitución de Fedorov. Reformista anticorrupción y arquitecto del altamente efectivo programa de drones del país, había cosechado un sólido apoyo a pesar de haber servido solo seis meses.

Fedorov afirmó que fue despedido debido a los cambios que había comenzado a introducir en el sistema de compras militares del país. Críticos han señalado que el sistema carece de transparencia y es una posible fuente de corrupción.

“La razón estuvo relacionada con las adquisiciones, con las licitaciones, con el hecho de que comenzamos a reconstruir procesos en esa dirección; esto causó gran insatisfacción en muchas personas que empezaron a influir constantemente y sembrar negatividad no solo en torno al presidente, sino también en todo el espacio mediático”, declaró Fedorov al sitio de noticias Ukrainian Truth el miércoles.

Las manifestaciones nocturnas suelen tener un ambiente festivo, con manifestantes repartiendo carteles de cartón hechos a mano y sirviendo crepas con rellenos dulces y otros refrigerios.

Yana Kotlynska, de 21 años, actriz del Teatro Iván Franko al borde de la plaza, dijo que había estado en las protestas casi todas las noches. Fedorov era “un hombre que sabe lo que hace” y “puede llevar a Ucrania a un buen futuro”, comentó.

“No tenemos derecho a perder a una persona así”, dijo Kotlynska, mientras ella y su colega Diana Chorna, de 22 años, repartían gofres recién hechos de una caja de cartón.

Las manifestaciones han persistido a pesar de que Zelensky cedió a una de las principales demandas de los manifestantes. La semana pasada, destituyó al comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrsky, y lo reemplazó por Mykhailo Drapatyi, quien anteriormente encabezaba las Fuerzas Conjuntas de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

La destitución de Syrsky fue un buen comienzo, quitando a un comandante que era visto como un obstáculo para el cambio, afirmaron los manifestantes. Pero prometieron continuar con las protestas cada noche hasta que Fedorov regrese como ministro de Defensa.

“Seguiré protestando por el tiempo que sea necesario; lo que ha sucedido hasta ahora no es suficiente”, dijo Viktoriia Moskofidi, de 26 años, cofundadora de un estudio de arte en Kiev.

“De lo contrario, solo profundizará la crisis”, sostuvo. “Simplemente perderemos más tiempo en esto, en lugar de enfocarnos en la guerra”.

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