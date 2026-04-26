The Washington Post

Cómo el sospechoso del ataque en la cena de corresponsales en Washington logró avanzar 18 metros antes de ser detenido

Un análisis realizado por The Washington Post reconstruye cómo el atacante atravesó controles de seguridad y llegó hasta una zona crítica del hotel donde se encontraba el presidente Trump

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Vidrios rotos en el Washington Hilton tras el tiroteo ocurrido durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca (REUTERS/Kylie Cooper)
Vidrios rotos en el Washington Hilton tras el tiroteo ocurrido durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca (REUTERS/Kylie Cooper)

Según un análisis de The Washington Post basado en imágenes, planos del hotel y testimonios de testigos presenciales, el sospechoso que se encontraba en la cena de corresponsales de la Casa Blanca pasó corriendo por un control de seguridad del Servicio Secreto de Estados Unidos en el Washington Hilton, atravesó un detector de metales y llegó a lo alto de una escalera que conducía al salón de baile donde el presidente Donald Trump estaba reunido con miembros de su gabinete y de la prensa.

El sospechoso, identificado por las autoridades como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, fue detenido alrededor de las 20:35 horas tras correr al menos 18 metros, según las imágenes de las cámaras de seguridad y las mediciones realizadas mediante un recorrido virtual disponible en la página web del hotel.

El sospechoso fue fotografiado en el suelo, con las manos a la espalda, en lo alto de la escalera. Al pie de la escalera hay unas puertas que dan al salón de baile, frente al escenario donde se encontraba Trump.

Erin Thielman, veterana de la Fuerza Aérea e invitada a la cena, declaró al New York Post que estaba cerca de las escaleras haciendo una llamada telefónica cuando vio a un hombre armado correr a través del control de seguridad hacia las escaleras.

Dijo que vio a los agentes dispararle por la espalda, momento en el que cayó de bruces a unos treinta centímetros de ella.

Thielman dijo que supuso que le habían disparado porque no se movía y el rifle que llevaba se le había caído a un lado. No se levantó, dijo, mientras ella bajaba las escaleras.

Regresé corriendo al salón de baile, pasando junto a agentes del Servicio Secreto que tenían las pistolas desenfundadas en posición defensiva. Grité ‘¡Pistola!’ y ‘¡Tirador!’ mientras entraba al salón”, dijo Thielman.

El jefe interino de la policía de Washington D.C., Jeffery Carroll, declaró que Allen portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Carroll afirmó que Allen no recibió disparos. Un agente del Servicio Secreto, cuya identidad no ha sido revelada, resultó herido de bala durante el incidente.

Se cerraron las carreteras alrededor del hotel y se estableció un perímetro de seguridad en el exterior del edificio.

El sospechoso se había registrado en el hotel como huésped “en los últimos dos días”, declaró el domingo el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche. Las autoridades no han revelado oficialmente el nombre del sospechoso.

Gavin Quinton, becario de periodismo del Los Angeles Times que asistió a la cena, declaró al Post que tuvo que mostrar su entrada para acceder al perímetro de seguridad exterior.

Según Quinton, esta fue la primera de varias ocasiones en las que tuvo que mostrar su entrada en un control aleatorio en distintos puntos de seguridad a lo largo del camino hacia el salón de baile. En uno de estos puntos de control, añadió que los invitados también fueron sometidos a un registro olfateo por perros.

Quinton contó que se dirigía al baño cuando oyó disparos a sus espaldas. Él y alrededor de una docena de personas más, entre ellas el presentador de CNN Wolf Blitzer, se refugiaron en el baño durante casi 10 minutos, antes de que les dijeran que salieran.

“Vi este cuerpo en el suelo”, dijo. “Estaban rodeados de bastante gente, y nos dijeron que nos diéramos prisa”.

© 2026, The Washington Post.

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