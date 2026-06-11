"Mi eterno agradecimiento": en medio de la interna libertaria, Milei saludó a Bullrich por su cumpleaños

El intercambio en redes entre Javier Milei y Patricia Bullrich (Captura del tuit del presidente Javier Milei)

Javier Milei le dedicó este jueves un saludo público a Patricia Bullrich por su cumpleaños 70, en un gesto de distención en la interna libertaria por los posicionamientos públicos de la senadora, que le respondió en cuestión de minutos. "Mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente", indicó el Presidente en sus redes sociales. “Muchas gracias, de aquel abrazo a estar cambiando la Argentina para siempre”, replicó la exministra de Seguridad.

El intercambio representa, además, el segundo gesto de Bullrich para recomponer relaciones con la Casa Rosada. En la noche del martes, aprovechó una frase del expresidente Mauricio Macri para asegurar: “No estoy lanzada, estoy acompañando un proyecto y lo voy a acompañar hasta el final, porque este proyecto va a cambiar la Argentina”.

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Además, y consultada en el programa Desayuno Americano, de América, la senadora insistió: “Si vos sos un jugador de la Selección, ¿estás pensando en el mundial de 2031, o estás pensando en el mundial de 2027?”. Luego se corrigió: “2030 o 2026. Pensás en el de 2026, y punto. Si no, te desconcentrás y jugás mal”. Ante la pregunta directa sobre una eventual candidatura presidencial o a la vicepresidencia para 2027, respondió: “Estoy ahora en el Senado. Me gusta porque trabajo por leyes importantes”.

La réplica de Bullrich tiene su propia lógica. La senadora atraviesa un momento de tensión con Karina Milei tras haber desafiado al Ejecutivo al negarse a acompañar el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli. Esa movida le valió acusaciones internas de “actitudes personalistas” y la llevó a poner a disposición su renuncia como presidenta del bloque de LLA en el Senado.

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El martes, la senadora también buscó desdramatizar las diferencias internas expuestas por el episodio Michelli. “Votamos 74 jueces, está todo bien. Vamos a votar leyes importantes, tenemos que conseguir acuerdos, eso lleva un tiempo de maduración”, afirmó.

La senadora nacional Patricia Bullrich; hoy cumple 70 años (La senadora Patricia Bullrich)

El mensaje de Milei, además, llegó justo después de que Manuel Adorni presentara su declaración jurada. Precisamente, la senadora es una de las pocas dirigentes libertarias que criticó la tardanza del Jefe de Gabinete para explicar el crecimiento de su patrimonio. Anoche, y horas después de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, contemplado en la Ley 27.799, el jefe de Gabinete, Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) una serie de declaraciones juradas rectificativas y correcciones tributarias que modifican sustancialmente la composición patrimonial conocida hasta ahora del jefe de Gabinete.

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La presentación se produjo en un contexto marcado por las investigaciones judiciales que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. Ambos expedientes están a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.

La documentación, que había sido anticipada por el presidente Javier Milei y se demoró más de un mes, incorpora activos que no habían sido declarados en presentaciones anteriores, entre ellos USD 300.000 originados, según la reconstrucción presentada por fuentes oficiales, en inversiones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018. Esto habría sido ganado con una inversión de 200 mil dólares.

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