Costa Rica

Más de 35,000 graduados: el impacto del Tecnológico de Costa Rica tras 55 años de historia

La institución consolida su legado en la formación de profesionales que han impulsado el desarrollo, la innovación y la equidad educativa en el país

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El Tecnológico de Costa Rica abrió sus puertas en 1971 y desde entonces ha graduado a más de 35.000 profesionales en áreas tecnológicas y de gestión empresarial. Crédito: Tecnológico de Costa Rica
El Tecnológico de Costa Rica abrió sus puertas en 1971 y desde entonces ha graduado a más de 35.000 profesionales en áreas tecnológicas y de gestión empresarial. Crédito: Tecnológico de Costa Rica

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) celebra 55 años de trayectoria con más de 35,000 graduados que han contribuido al desarrollo científico, tecnológico y productivo del país. Fundado en 1971 como una apuesta nacional por la educación tecnológica, el TEC ha logrado posicionarse entre las universidades más destacadas de Centroamérica, formando generaciones de profesionales que lideran sectores clave para la economía y la sociedad costarricense.

Según datos de la Oficina de Planificación Institucional (OPI), desde 1975 un total de 35,348 personas han obtenido un título universitario en el TEC. La cifra sintetiza el esfuerzo sostenido de una institución que nació con el objetivo de formar profesionales en áreas tecnológicas estratégicas y que hoy mantiene un alto reconocimiento regional. De acuerdo con el QS Latin America & Caribbean University Ranking 2026, el TEC figura como la segunda mejor universidad de Centroamérica, lo que respalda su reputación y calidad educativa.

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El 54% de los estudiantes de nuevo ingreso del TEC proviene de cantones con índices de desarrollo social medio, bajo o muy bajo, reflejando el compromiso con la equidad educativa. Crédito: Tecnológico de Costa Rica
El 54% de los estudiantes de nuevo ingreso del TEC proviene de cantones con índices de desarrollo social medio, bajo o muy bajo, reflejando el compromiso con la equidad educativa. Crédito: Tecnológico de Costa Rica

El impacto de la universidad va más allá del número de titulados. El TEC ha desarrollado una visión institucional orientada a democratizar el acceso a la educación superior pública en todo el territorio nacional. Cada año, la universidad despliega una compleja logística para acercar el proceso de admisión a comunidades de diversas regiones, adaptándose a distintas realidades geográficas y sociales. Evelyn Agüero, coordinadora del Comité de Examen de Admisión, explicó que este esfuerzo busca garantizar igualdad de oportunidades para quienes aspiran a ingresar al TEC.

El Informe de Labores de la Rectoría 2025 revela que el 54% de los estudiantes de nuevo ingreso proviene de cantones con índices de desarrollo social medio, bajo o muy bajo. Además, el 45.48% corresponde a estudiantes de primera generación universitaria, es decir, jóvenes cuyos padres no cuentan con estudios superiores. Estos datos reflejan el compromiso institucional con la equidad educativa y el desarrollo democrático del país, una idea destacada por la rectora María Estrada Sánchez en su informe anual.

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Este video conmemora 55 años de historia del TEC y el impacto que han tenido en la formación de profesionales en el país centroamericano. Crédito: Tecnológico de Costa Rica

A lo largo de su historia, el TEC ha sido escenario de historias personales que ilustran el impacto transformador de la educación superior pública. Entre ellas destaca la trayectoria de Ana Grettel Leandro Hernández, la primera mujer graduada de la carrera de Ingeniería en Construcción. Leandro ingresó a la universidad en 1975, en un contexto donde la presencia femenina en ingeniería era limitada. Su experiencia abrió paso a nuevas generaciones de mujeres en disciplinas STEM. “El TEC me dio empoderamiento, confianza y oportunidades que marcaron mi vida”, rememoró Leandro, para quien la obtención del título también representó un hito familiar, al ser la primera universitaria entre nueve hermanos.

La apuesta por la tecnología sigue siendo el eje central del TEC. Las carreras más demandadas para el proceso de admisión 2026 fueron Ingeniería en Computación, que concentró el 19% de las solicitudes, y Administración de Empresas, con un 13%. Esta tendencia confirma la creciente demanda de profesionales en áreas relacionadas con la transformación digital, la innovación y la gestión de organizaciones, aspectos clave para el desarrollo nacional.

Ceremonia realizada para conmemorar más de cinco décadas de servicio de la casa de enseñaza. Crédito: Tecnológico de Costa Rica
Ceremonia realizada para conmemorar más de cinco décadas de servicio de la casa de enseñaza. Crédito: Tecnológico de Costa Rica

El legado del TEC se refleja en la diversidad de sectores donde sus graduados han dejado huella: empresas, instituciones públicas, centros de investigación, emprendimientos y organizaciones de múltiples ámbitos. La universidad continúa ampliando su proyección con iniciativas de divulgación científica, ferias académicas y una oferta educativa alineada con las necesidades del entorno productivo.

Hoy, el Tecnológico de Costa Rica resume su historia en una cifra contundente: más de 35.000 graduados que han impulsado la innovación y el crecimiento del país, consolidando una huella que sigue creciendo con cada nueva generación universitaria.

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