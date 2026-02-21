Estas 12 ciudades de EEUU serán azotadas por una poderosa tormenta, algunas con al menos 30 centímetros de nieve

Una persona pala nieve de un camino cubierto de nieve en Charlestown, con coches estacionados y el Monumento a Bunker Hill al fondo, tras una fuerte nevada.

Una potente tormenta del noreste azotará pronto la costa atlántica central y el noreste, dejando en algunos puntos más de 30 centímetros de nieve, así como condiciones de ventisca e inundaciones cerca de la costa el domingo y el lunes.

Las condiciones provocarán viajes peligrosos y la posibilidad de cierres de carreteras, cancelaciones de vuelos y clases, especialmente en el tramo de Delaware a Massachusetts. Es muy probable que esta zona experimente intensas franjas de nieve desde el domingo por la noche hasta el lunes, con nevadas que superarán los 30 cm. Esta nieve pesada y húmeda presionará sobre árboles y cables eléctricos, lo que podría causar cortes de electricidad, y será difícil de limpiar.

La trayectoria pronosticada de la tormenta se ha acercado a la costa, lo que significa que los aproximadamente 80 millones de personas que viven en la zona densamente poblada de Washington D. C. a Boston pueden esperar impactos climáticos invernales de moderados a extremos. Algunas personas en esta zona están bajo alerta de ventisca, la primera en más de cuatro años.

Mapa de frentes y precipitación del Servicio Meteorológico Nacional que muestra las condiciones climáticas en Estados Unidos para el 21 y 22 de febrero de 2026, con áreas de lluvia, nieve y precipitaciones mixtas. (Weather Prediction Center)

Se espera que la nieve comience el domingo, intensificándose más tarde durante el día y la noche, cuando las condiciones empeorarán en toda la región, y no terminará hasta el lunes por la noche, cuando la tormenta abandone Nueva Inglaterra.

Para ayudar a las personas a prepararse, a continuación se muestra un pronóstico detallado para 12 ciudades que se verán afectadas por la tormenta.

Si bien la confianza está aumentando, incluso un cambio de 50 o 100 millas en la trayectoria de la tormenta puede llevar a cambios relativamente grandes en este pronóstico, y es por eso que algunos de los rangos de pronóstico de nevadas son un poco más amplios de lo que usted está acostumbrado a ver.

Este mapa de pronóstico de precipitación de 6 horas, emitido por el Weather Prediction Center, muestra las zonas con lluvias previstas en el territorio continental de EE. UU. desde el 22 de febrero de 2026. (Weather Prediction Center)

Pronósticos ciudad por ciudad

Los temporales del noreste son más comunes durante febrero , pero este será notable debido a su intensidad, su amplia cobertura de fuertes nevadas y el potencial de franjas de nieve intensas.

La tormenta experimentará un rápido proceso de intensificación llamado bombogénesis el domingo por la noche, cuando el aire helado detrás de la tormenta choca con el aire relativamente cálido del Océano Atlántico.

El pronóstico a continuación para cada ciudad tendrá una calificación de impacto de tormenta invernal: una evaluación subjetiva de la gravedad de las condiciones esperadas, que tiene en cuenta la naturaleza inusual de las tormentas invernales en estas áreas, donde cero es el menos impactante y 10 el más impactante.

Richmond

Calificación del impacto de la tormenta invernal: 4 sobre 10.

Lo peor de la tormenta: el domingo por la noche.

Después de las condiciones lluviosas del domingo en el centro de Virginia, la región, incluida Richmond, se verá afectada por la nieve húmeda proveniente de la parte trasera de la tormenta a medida que se intensifica y se aleja rápidamente durante la tarde y la noche del domingo.

Margo Wagner camina por una acera cubierta de nieve con un paraguas durante una ventisca invernal, esperando en una parada de autobús.

Esto incluirá un período de nieve arrastrada por el viento que se acumulará entre 1 y 3 pulgadas.

Washington D. C.

Calificación del impacto de la tormenta invernal: 5 sobre 10.

Lo peor de la tormenta: más tarde el domingo y la noche del domingo.

Si bien la tormenta será peor fuera de la capital del país que dentro de ella, se espera que se acumulen varios centímetros de nieve pesada y húmeda desde el domingo hasta las primeras horas del lunes.

Al principio, la nieve puede tener dificultades para adherirse a las carreteras el domingo por la mañana debido a las temperaturas superiores a cero y a la poca intensidad, pero hacia la tarde o la noche se espera que las condiciones empeoren.

El equipo meteorológico de Capital del Post espera de 2,5 a 10 cm en la ciudad, con más lluvias al este. Si la tormenta se desplazara un poco más al oeste, podría producirse un escenario de auge, con lluvias de 10 a 20 cm; hay un 30 % de probabilidad de que eso ocurra.

Equipos de mantenimiento limpian la nieve frente al Capitolio de EE. UU. en Washington D.C. durante una tormenta invernal que afectó la región.

Los residentes del área de DC se despertarán con escenas nevadas el lunes, y probablemente habrá algunas interrupciones en los viajes y las escuelas.

Baltimore

Calificación del impacto de la tormenta invernal: 6 sobre 10.

Lo peor de la tormenta: más tarde el domingo y la noche del domingo.

Las condiciones alrededor de Charm City empeorarán el domingo por la tarde o por la noche a medida que las tasas de nieve se intensifiquen y las temperaturas bajen.

El domingo por la noche volará una fuerte nevada húmeda, probablemente acumulándose entre 3 y 6 pulgadas antes de disminuir el lunes por la mañana.

En un escenario más extremo, donde la tormenta es más fuerte o está más cerca de la costa, podrían caer entre 6 y 10 pulgadas alrededor de Baltimore, con cantidades mayores al este de la ciudad.

Ocean City, Maryland

Calificación del impacto de la tormenta invernal: 9 sobre 10.

Lo peor de la tormenta: desde el domingo por la noche hasta la madrugada del lunes.

El clima empeorará dramáticamente en la costa este de Maryland el domingo por la noche cuando la lluvia se convierta en nieve intensa y húmeda.

El domingo por la noche es posible que se produzcan condiciones similares a una ventisca, con frecuentes ráfagas de viento de 30 a 40 mph y una acumulación de entre 6 y 12 pulgadas de nieve.

La tormenta terminará gradualmente el lunes, pero los vientos racheados continuarán causando fuertes ventiscas y acumulaciones de nieve.

Georgetown, Delaware

Calificación del impacto de la tormenta invernal: 9 sobre 10.

Lo peor de la tormenta: desde el domingo por la noche hasta las primeras horas del lunes.

Gran parte de Delaware podría encontrarse en la zona de mayor nevada de la tormenta desde el domingo por la noche hasta el lunes, a medida que las intensas bandas de nieve se desplazan por todo el estado. Hay una alerta de ventisca vigente para el condado de Sussex, en la zona sur del estado.

Es probable que haya condiciones de ventisca cerca de la costa con ráfagas de viento que alcancen los 88 km/h, lo que reducirá en gran medida la visibilidad y provocará condiciones de viaje peligrosas.

Para el lunes por la mañana, se esperan entre 8 y 16 pulgadas de nieve, con acumulaciones mucho mayores.

Filadelfia

Calificación del impacto de la tormenta invernal: 9 sobre 10.

Lo peor de la tormenta: desde el domingo por la noche hasta la madrugada del lunes.

El sureste de Pensilvania, incluida Filadelfia, se verá duramente afectado por este temporal.

Se pronostica que la nieve aumentará en intensidad el domingo por la noche y alcanzará su punto máximo entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, cuando la cantidad de nieve podría alcanzar de 2,5 a 7,6 cm por hora durante un tiempo. Esto provocará condiciones muy peligrosas en las carreteras de la zona, incluida la Interestatal 95.

Para el mediodía del lunes, podrían caer entre 20 y 40 centímetros de nieve, con abundante nieve que se acumulará en enormes montones.

Atlantic City, Nueva Jersey

Calificación del impacto de la tormenta invernal: 10 sobre 10.

Lo peor de la tormenta: desde el domingo por la noche hasta el lunes.

La costa de Jersey se verá azotada por esta tormenta del noreste, con condiciones similares a ventiscas y riesgo de inundaciones costeras. La caída de nieve podría alcanzar de 5 a 7,5 cm por hora el domingo por la noche.

Se pronostica que se acumularán entre 10 y 20 pulgadas de nieve intensa con acumulaciones de entre 2 y 4 pies entre el domingo por la noche y el mediodía del lunes, lo que hará que viajar sea casi imposible.

“Se esperan inundaciones costeras de menores a moderadas con el ciclo de mareas altas del domingo por la noche”, escribió el Servicio Meteorológico Nacional en Mount Holly, Nueva Jersey.

Nueva York

Calificación del impacto de la tormenta invernal: 9 sobre 10.

Lo peor de la tormenta: desde el domingo por la noche hasta el lunes.

Por primera vez desde enero de 2022, la oficina del servicio meteorológico de Nueva York ha emitido una alerta de ventisca. Esta cubre la ciudad, Long Island, la parte baja del valle del Hudson y la costa de Connecticut, zonas que se verán afectadas por esta gran tormenta invernal desde la noche del domingo hasta gran parte del lunes.

La combinación de fuertes nevadas y vientos fuertes provocará condiciones de ventisca, especialmente cerca de la costa, el domingo por la noche y el lunes, cuando las tasas de nieve pueden alcanzar de 1 a 3 pulgadas por hora.

“Se esperan condiciones de ventisca que harán que viajar sea peligroso y potencialmente mortal”, escribió el servicio meteorológico en Upton, Nueva York.

Varios residentes palean la nieve de las aceras frente a edificios históricos en medio de una fuerte ventisca invernal que azota la ciudad.

Para cuando la tormenta termine el lunes por la noche, se esperan entre 20 y 40 cm de nieve acumulada, con acumulaciones de entre 60 y 90 cm. La tormenta podría obligar al cierre de carreteras y aeropuertos, lo que dificultaría por completo el transporte.

El servicio meteorológico agregó que existe “la posibilidad de inundaciones costeras generalizadas, de moderadas a importantes a nivel local, y erosión y desbordamiento de dunas el domingo por la noche”, especialmente en Long Island.

Nueva Londres, Connecticut

Calificación del impacto de la tormenta invernal: 9 sobre 10.

Lo peor de la tormenta: desde el domingo por la noche hasta el lunes.

Todo Connecticut se verá duramente afectado por esta tormenta, pero especialmente las zonas costeras, incluida New London, donde está vigente una advertencia de tormenta de nieve.

La nieve se intensificará el domingo por la noche y continuará hasta el lunes, con acumulaciones de 10 a 20 pulgadas, que serán arrastradas en montones de 3 a 4 pies por ráfagas de viento de 40 a 50 mph.

Viajar será casi imposible el domingo por la noche debido a que habrá condiciones de nieve blanca en algunos momentos, y es posible que haya cierres de carreteras hasta el lunes.

Providencia, Rhode Island

Calificación del impacto de la tormenta invernal: 10 sobre 10.

Lo peor de la tormenta: desde el domingo por la noche hasta el lunes.

La tormenta llegará a Rhode Island el domingo por la noche y durará hasta el lunes.

Durante el pico de la tormenta el lunes, las tasas de nieve podrían alcanzar de 2 a 3 pulgadas por hora en medio de condiciones de ventisca con ráfagas de viento de 50 a 60 mph, lo que crea condiciones de viaje potencialmente mortales.

La acumulación de nieve podría alcanzar entre 10 y 20 pulgadas cuando la tormenta termine el lunes por la noche.

Boston

Calificación del impacto de la tormenta invernal: 10 sobre 10.

Lo peor de la tormenta: desde el domingo por la noche hasta el lunes.

La mayor parte de Massachusetts se verá afectada por este huracán del noreste, especialmente la zona este del estado, incluida Boston.

La tormenta llegará el domingo por la noche y se espera que su furia se prolongue hasta el lunes, lo que imposibilitará prácticamente cualquier desplazamiento. Ráfagas de viento de hasta 80 km/h provocarán ventiscas ocasionales.

Esta tormenta podría causar impactos extremos en Cape Cod y las islas circundantes, donde las ráfagas de viento podrían alcanzar los 112 km/h. Si se combina con fuertes nevadas, la visibilidad podría ser prácticamente nula.

En Boston, se esperan entre 25 y 50 centímetros de nieve para el lunes por la noche, mientras que al sureste, en Cape Cod, se esperan entre 30 y 60 centímetros. La acumulación de nieve podría alcanzar entre 90 y 150 centímetros.

El servicio meteorológico de Boston/Norton, Massachusetts también escribió que es posible que se produzcan inundaciones costeras de menores a moderadas el lunes y el martes.

Portsmouth, Nuevo Hampshire

Calificación del impacto de la tormenta invernal: 9 sobre 10.

Lo peor de la tormenta: desde el domingo por la noche hasta el lunes.

El norte de Nueva Inglaterra también se verá duramente afectado por esta tormenta, incluido Portsmouth en el sur de New Hampshire.

La peor parte de la tormenta se sentirá el lunes, cuando podrían formarse intensas franjas de nieve cerca de la costa a lo largo de una formación llamada frente costero, un límite estrecho que divide el aire frío de la tierra y el aire más cálido y húmedo del océano.

Las ráfagas de viento de hasta 45 mph también provocarán ventiscas y amontonamientos de nieve, así como condiciones de ventisca blanca.

Para el martes por la mañana, la región probablemente estará extrayendo entre 8 y 16 pulgadas de nieve, a medida que la tormenta continúa azotando el Atlántico de Canadá.

© 2026, The Washington Post.