Revelan por qué la insuficiencia renal aumenta el peligro de enfermedades cardíacas

Durante años, los científicos han estado trabajando para descifrar el misterio de por qué los pacientes con insuficiencia renal mueren a causa de complicaciones cardíacas. Ahora, los investigadores dicen que han descubierto una pista que explica por qué las personas con enfermedad renal crónica tienen un riesgo tan alto de insuficiencia cardíaca, y esto podría tener importantes implicaciones para el diagnóstico y el tratamiento de estas dos afecciones de salud comunes.

Un nuevo estudio halló que los riñones enfermos liberan diminutas partículas que son tóxicas para el corazón, según los resultados publicados recientemente en la revista revisada por pares Circulation. “Emprendimos una misión para entender esta comunicación interorgánica entre el riñón y el corazón”, dijo Uta Erdbrügger, profesora asociada de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia y coautora del estudio.

“Descubrimos que existen moléculas que comunican entre el riñón y el corazón”. Ese descubrimiento molecular está ayudando a arrojar luz sobre una manera en que el riñón y el corazón están vinculados – y, en este caso, de forma peligrosa, dijo Susmita Sahoo, autora principal del estudio y profesora asociada de medicina en el Instituto de Investigación Cardiovascular de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai. “Nadie había demostrado antes esta relación causal”, dijo Sahoo.

La conexión riñón–corazón

La relación entre la enfermedad renal crónica y las enfermedades cardíacas está bien documentada. Los estudios muestran que la gravedad de las complicaciones cardiovasculares está correlacionada con el estadio de la insuficiencia renal. Algunas estimaciones sugieren que más de la mitad de las personas con enfermedad renal avanzada desarrollan problemas cardiovasculares.

“La insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal son afecciones muy, muy estrechamente entrelazadas”, dijo Janani Rangaswami, nefróloga y profesora de medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad George Washington, quien no participó en el estudio. “Prácticamente uno de cada dos individuos con insuficiencia cardíaca tendrá algún grado de disfunción renal, y la enfermedad renal es un potenciador de riesgo muy poderoso para desarrollar insuficiencia cardíaca.”

La insuficiencia renal hace que el cuerpo retenga líquidos, lo que puede ejercer más presión sobre el músculo cardíaco, dijo Samir Parikh, presidente de la Sociedad Americana de Nefrología. La enfermedad renal también puede causar desequilibrios electrolíticos, lo que puede llevar a ritmos cardíacos peligrosos, explicó. La afección también está asociada con una aceleración de la endurecimiento arterial que puede resultar en infartos de miocardio.

“Cada etapa en la que se pierde función renal supone un estrés cada vez mayor para el corazón”, dijo Parikh. “El riñón realmente tiene una influencia profunda sobre la salud del corazón en todas sus dimensiones”.

La correlación entre los problemas renales y cardíacos también puede remontarse a factores de riesgo compartidos, como la hipertensión, el tabaquismo y la diabetes. Pero las autoras del estudio afirman que esa hipótesis no puede explicar del todo por qué los pacientes renales tienen más probabilidades de desarrollar insuficiencia cardíaca.

Estudiando el vínculo

En busca de respuestas, los investigadores se enfocaron en pequeños sacos microscópicos llenos de líquido, producidos por casi todas las células y que cumplen la función de mensajeros en el cuerpo. Conocidas como vesículas extracelulares, estas partículas transportan proteínas y otros materiales entre células y órganos.

Los científicos recolectaron muestras de sangre de unas 50 personas, incluyendo individuos con distintos grados de enfermedad renal y sujetos sanos. Observaron que la sangre de las personas enfermas contenía vesículas que portaban un tipo de ARN no codificante, el material genético que orquesta actividades vitales básicas, y que tenía un efecto tóxico sobre el tejido cardíaco.

Notaron que estas vesículas dañinas eran producidas por los riñones dañados y no se encontraban en muestras de sangre de pacientes sanos. En pruebas de laboratorio iniciales realizadas en ratones, los investigadores descubrieron que reducir las vesículas extracelulares en la sangre usando un medicamento llevó a una mejora en la función cardíaca y a menos signos de insuficiencia cardíaca, incluso en ratones con riñones enfermos.

Cambiando la atención

Rangaswami dijo que el estudio fue “muy rigurosamente científico” y abordó una brecha científica en la comprensión de los factores específicos del riñón que perjudican al corazón. “Esa es un área que se comprende muy poco en todo este nexo de la enfermedad cardio-renal”, afirmó.

Sahoo expresó que los hallazgos de su equipo podrían ayudar a identificar enfermedades cardíacas en pacientes renales más temprano, antes de que presenten síntomas. “Midiendo estos microARNs cardiotóxicos, en realidad se puede predecir, identificar o diagnosticar al paciente que está en camino de desarrollar una insuficiencia cardíaca”, dijo.

La investigación también puede influir en las recomendaciones de tratamiento, según Erdbrügger, coautora del estudio y también nefróloga en ejercicio. Por ejemplo, Erdbrügger señaló que si supiera que uno de sus pacientes renales tiene un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, consideraría tratar de manera más agresiva aumentando las dosis de medicamentos o usando más combinaciones de fármacos.

“Realmente nos estamos encaminando hacia la medicina de precisión”, afirmó. “Cuanto mejor comprendamos la fisiopatología o los mecanismos, mejor podremos intervenir y desarrollar un nuevo medicamento”.

Pero ella y otros expertos advirtieron que se necesita más investigación. “Estos son biomarcadores potenciales y objetivos terapéuticos potenciales”, dijo Joseph Vassalotti, director médico de la Fundación Nacional del Riñón, quien no participó en el estudio. “Todo esto es preliminar, y hace falta mucho trabajo adicional que deberá realizarse para validar estos hallazgos, y para ver si se aplican diagnóstica y terapéuticamente”.

Erdbrügger dijo que los científicos están trabajando en un estudio mucho más grande y a más largo plazo para rastrear si las personas con enfermedad renal crónica desarrollan enfermedades cardíacas.

Conozca su riesgo

Mientras tanto, los expertos instan a las personas a mantenerse al tanto del monitoreo de su salud renal. Es fundamental conocer las posibilidades de desarrollar una enfermedad renal, dijo Parikh. Añadió que análisis simples de sangre y orina pueden diagnosticar la afección.

Algunos factores de riesgo incluyen:

Diabetes

Presión arterial alta

Antecedentes familiares de enfermedad o insuficiencia renal

En el caso de las mujeres, condiciones adversas durante el embarazo, como diabetes gestacional y preeclampsia

Si tiene alguno de estos factores de riesgo, Rangaswami recomendó hablar con un profesional de la salud sobre el monitoreo de la función renal. “Cuando pensamos en la salud renal, debemos entender que preservarla es fundamental para preservar la salud cardiovascular”, dijo Rangaswami. “Tenemos tantas terapias increíbles que realmente pueden estabilizar la función renal”.

*Por Allyson Chiu (c) 2026, The Washington Post