La próxima generación de los medicamentos contra la obesidad: estudian una terapia genética de una sola aplicación

La terapia génica emerge como una posible alternativa revolucionaria para el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando Harith Rajagopalan considera a los millones de pacientes que han tomado un medicamento GLP-1 para tratar la diabetes o la obesidad, ve una revolución que no logra cumplir su promesa. “Literalmente estamos quemando decenas de miles de millones de dólares”, dijo.

Rajagopalan se refiere a estudios que muestran que la mayoría de los pacientes dejan de tomar medicamentos GLP-1 en el plazo de uno o dos años, impidiéndoles así obtener los beneficios a largo plazo, como la reducción del riesgo cardiovascular.

Cardiólogo de formación, Rajagopalan cree que existe una mejor manera de aprovechar los beneficios de los fármacos GLP-1: una terapia génica que, con una sola infusión, podría programar el cuerpo para producir más de la hormona GLP-1 de forma natural durante años.

Rajagopalan es cofundador de una pequeña empresa biotecnológica que apuesta a cambiar la floreciente industria de la pérdida de peso. Su empresa, Fractyl Health, que cotiza en bolsa, asegura que está en buen camino para iniciar un ensayo clínico en humanos a finales de este año.

Desarrollar una terapia génica implica un riesgo considerable. Aunque el enfoque de Fractyl promete ser de mayor duración, también conlleva un posible inconveniente significativo: ¿qué sucede si la terapia provoca que el cuerpo de los pacientes produzca demasiado GLP-1?

El desarrollo de terapias innovadoras abre nuevas posibilidades frente a la dependencia de los medicamentos GLP-1

“Los fármacos, puedes suspenderlos”, dijo Giles Yeo, profesor de la Universidad de Cambridge que estudia la genética de la obesidad, refiriéndose a las personas que experimentan náuseas y vómitos después de tomar medicamentos GLP-1. “Si modificas genéticamente a alguien y no lo tolera, está condenado”, afirmó.

Fractyl, cuya sede está en Burlington, Massachusetts, también enfrenta riesgos financieros. Desde que salió a bolsa en 2024, ha revelado en registros regulatorios que existe una “duda sustancial” sobre su capacidad para continuar operando. Mientras tanto, los fabricantes de medicamentos que dominan el mercado actual de GLP-1, Novo Nordisk y Eli Lilly, están listos para expandirse aún más. Persiguen inyecciones de próxima generación que pueden ayudar a las personas a perder aún más peso, junto con píldoras de una vez al día que ofrecen una opción más conveniente y económica.

Rajagopalan confía en que Fractyl puede navegar tanto los riesgos de seguridad como los comerciales de su terapia génica. Finalizó 2025 con suficiente efectivo disponible para cubrir sus operaciones deficitarias durante un año, según un registro bursátil. La empresa tiene la atención de Wall Street y de los investigadores en obesidad mientras se prepara para iniciar su ensayo clínico en pacientes con diabetes tipo 2.

Más cerca en el tiempo, Fractyl planea buscar la autorización regulatoria este año para su otro producto de punta: un procedimiento que ayuda a las personas a mantener la pérdida de peso eliminando el revestimiento de una parte del intestino para que crezca un tejido sano. Hasta ahora, los inversores se muestran más entusiastas con otros enfoques genéticos más limitados para tratar la obesidad.

Wave Life Sciences electrificó a Wall Street en diciembre al anunciar los resultados de un pequeño ensayo con un fármaco inyectable que reduce la actividad de un gen implicado en la obesidad. Una sola dosis (diseñada para durar al menos seis meses) hizo que los participantes perdieran un 9% de su grasa visceral mientras aumentaban la masa magra tras 12 semanas.

Fractyl Health impulsa ensayos clínicos para evaluar la eficacia de su terapia genética en humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese día, las acciones de la empresa subieron casi un 150%. Arrowhead Pharmaceuticals reportó resultados similares con su propio fármaco dirigido al mismo gen, INHBE, al suprimir una proteína que incentiva al cuerpo a almacenar energía en lugar de quemarla. Para los médicos especialistas en obesidad, un gran atractivo de la terapia génica es que los pacientes no tendrían que continuar tomando un medicamento a largo plazo.

Fatima Cody Stanford, quien ejerce la medicina de la obesidad en el Hospital General de Massachusetts y enseña en la Escuela de Medicina de Harvard, dijo que aproximadamente el 70% de los pacientes de su consulta perdieron cobertura para medicamentos GLP-1 desde este año debido al retiro de aseguradoras.

“Los pacientes dejan de tomarlos no porque quieran. Dejan de tomarlos porque tienen que hacerlo, porque sus recursos financieros no les permiten seguir con la medicación”, dijo Stanford. Una terapia génica duradera para tratar la obesidad sería una incorporación bienvenida, añadió, pero comentó que parece casi demasiado bueno para ser cierto. “¿Eso realmente sucedería?”, dijo. “Esto suena casi como una cura, y nunca hemos visto eso hasta la fecha”.

La terapia génica de Fractyl, Rejuva, consiste en inyectar una pequeña dosis en el páncreas mediante un catéter patentado, utilizando un virus inocuo para instruir a las células productoras de insulina a generar más de la hormona GLP-1. Al programar las células pancreáticas para que aumenten el GLP-1, la hormona que circula por todo el cuerpo no se dispara como ocurre al tomar fármacos GLP-1, lo que según Fractyl podría reducir los efectos secundarios ligados a altas concentraciones en la sangre.

Un solo procedimiento genético promete reprogramar las células pancreáticas y mejorar la producción natural de GLP-1 (Imagen Ilustrativa Infobae).

En un estudio en curso con Rejuva en ratones alimentados con una dieta alta en grasas, Fractyl informó en octubre que una sola dosis llevó a una pérdida de hasta el 29% de peso corporal tras 35 días. La terapia podría tener también un “mecanismo autolimitante”, señaló la empresa, tras una investigación separada que mostró que ratones delgados que recibieron Rejuva solo perdieron el 6% de peso corporal en 21 días y no experimentaron hipoglucemia.

Lei Cao, profesora de la Universidad Estatal de Ohio que ha trabajado en terapias génicas para la obesidad, dijo que el uso de las células pancreáticas por parte de Fractyl “es su fortaleza”. Sin embargo, le preocupa el efecto a largo plazo de producir altos niveles de GLP-1 en el páncreas, donde la hormona no se produce principalmente, como la posibilidad de cáncer.

“No sabemos nada sobre ese medicamento localmente, un nivel alto de GLP-1 en el páncreas”, indicó. Fractyl señaló evidencia que indica que los medicamentos actuales GLP-1 no están asociados con un aumento del riesgo de cáncer pancreático y podrían ayudar a proteger contra él; otras investigaciones sugieren que estos medicamentos tienen poco impacto en los cánceres relacionados con la obesidad. No hay una fórmula perfecta para calcular la dosis óptima de una terapia génica, lo que obliga a Fractyl a extrapolar basándose en estudios en animales y comenzar con el extremo bajo del rango que esperan que tenga algún beneficio, dijo Mark Kay, experto en terapia génica en la Universidad de Stanford y miembro del consejo asesor científico de Fractyl.

“Siempre hay cierto riesgo”, afirmó, y añadió que se está desarrollando un fármaco que podría contrarrestar los efectos del GLP-1 si los pacientes que reciben la terapia génica producen demasiada hormona. Fractyl dijo que no depende de un “antídoto” para desarrollar su terapia, pero que los medicamentos que reduzcan el GLP-1, si son aprobados por los reguladores, “podrían proporcionar un mecanismo de seguridad externo y adicional”.

La industria biotecnológica busca soluciones duraderas para el control del peso corporal y la salud metabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra incógnita es si los planes de salud (muchos de los cuales ya han mostrado reparos ante el alto costo de los medicamentos GLP-1) estarían dispuestos a pagar por una terapia génica con un coste inicial aún mayor. (Fractyl no está divulgando un precio, pero aseguró que el uso de una dosis menor a la habitual implica un “menor costo de producción”. Las terapias génicas aprobadas oscilan entre cifras elevadas de seis dígitos hasta unos pocos millones).

Aunque algunos estudios demuestran que los fármacos GLP-1 pueden ahorrar costes sanitarios a futuro al ayudar a los pacientes a evitar enfermedades más graves, esos beneficios suelen materializarse solo después de muchos años, mientras los costos deben afrontarse en el presente. Fractyl indicó que Rejuva, si tiene éxito, ofrecería “mejoras fiables y predecibles en el control glucémico y la salud metabólica” en lugar de un “gasto indefinido en farmacia” para fármacos que los pacientes podrían terminar abandonando.

Para su primer ensayo clínico, Fractyl planea estudiar pacientes con diabetes tipo 2 que han tomado medicamentos GLP-1 sin sufrir efectos secundarios graves, pero que aún tienen niveles altos de azúcar en sangre. Una segunda versión de la terapia génica estimula tanto el GLP-1 como otra hormona intestinal y está siendo desarrollada para tratar la obesidad. Rajagopalan afirma que no falta interés por parte de los pacientes. “Recibimos correos electrónicos cada día de personas que escuchan sobre los ensayos clínicos de la terapia génica Rejuva y quieren ser parte de estos estudios”, dijo.

*Por Daniel Gilbert (c) 2026, The Washington Post