Juana Repetto celebró el cumpleaños de cinco de Belisario con una temática mundialista: globos, juegos y casita en el jardín

La influencer organizó un festejo mundialista para Belisario (Video: Instagram) Sección:

Juana Repetto organizó una fiesta de cumpleaños para Belisario, el hijo que tiene con Sebastián Graviotto, que cumplió 5 años. La actriz compartió cada detalle de la celebración a través de sus stories de Instagram, desde los preparativos de madrugada hasta la sorpresa que le tenía guardada al nene en el jardín.

La temática fue una sola y no dejó lugar a dudas: la selección argentina. Todo el festejo giró en torno al fútbol y a los colores celeste, blanco y dorado. La mesa principal lucía una guirnalda con las letras “Feliz Cumple Beli”, una vela con el número 5, una réplica de la Copa del Mundo y una figura de Lionel Messi con la camiseta número 10 y tres estrellas. Un cartel con la leyenda “Campeones del Mundo” completó la ambientación.

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Las primeras imágenes mostraron la mesa lista antes de que llegaran los invitados: vasos y platos celestes, cajitas de regalo azules, el sol de mayo como elemento decorativo y la réplica de la Copa del Mundo como centro de mesa. Todo dispuesto con precisión, antes de que el festejo arrancara.

La imagen muestra la mesa decorada con temática de fútbol y elementos celestes para el festejo del quinto cumpleaños de Belisario, hijo de Juana Repetto.

La decoración incluyó el topper de torta con banderines de fútbol, pelotitas y un sombrero de cumpleaños. Los globos siguieron la misma paleta: celestes, blancos y dorados, con estrellas metalizadas y un globo número 5 en dorado. Como detalle, varios globos llevaban impresas las caras de jugadores de la selección, entre ellos Messi, lo que le dio al ambiente un tono de euforia mundialista.

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Una de las imágenes más llamativas del álbum fue la que Juana publicó con la palabra “SORPRESA” escrita en pantalla: Belisario aparecía sentado en una hamaca colgante, junto a una casita de madera gris recién instalada en el jardín. La construcción, decorada con rosetas celestes en la fachada y con escalera y porche blancos, fue el regalo principal de la jornada. El nene, con ropa cómoda y una sonrisa de oreja a oreja, todavía no terminaba de procesar lo que tenía adelante.

Otra foto lo mostró ya adentro de la dinámica del festejo: sentado a la mesa, con un gorro de cumpleaños en la cabeza y una figura de Messi en la mano, levantando los cinco dedos hacia la cámara. Detrás, la guirnalda celeste y los elementos decorativos completaban el cuadro.

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Belisario, hijo de Juana Repetto, celebra su quinto cumpleaños con una fiesta temática de fútbol y decoraciones alusivas a la selección argentina de fútbol.

La fiesta también tuvo animación en el exterior. Los chicos pudieron jugar al aire libre sobre mantas circulares desplegadas en el jardín con el personaje del Pato Lucas. Una de las fotos mostró a Belisario solo sobre una de esas mantas, concentrado con una cajita entre las manos, mientras el verde del jardín y los árboles enmarcaban la escena.

La mesa dulce incluyó cajas con una variedad de repostería: alfajores de distintos tipos, brownies, pepas, bocaditos de coco y otras golosinas, todo presentado en cajitas blancas con identificación temática de fútbol. Cada lugar en la mesa tenía su propia caja, lo que le dio al festejo un detalle de personalización que Juana no dejó pasar por alto en sus stories.

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Belisario, el hijo de Juana Repetto, sonríe mientras se balancea en un columpio en el jardín de su casa, celebrando su quinto cumpleaños.

Diás atrás, el accidente doméstico de Belisario puso en alerta a la influencer. La propia actriz describió la secuencia en su cuenta de Instagram: “Pasaron cosas. Una tarde-noche complicada. Beli terminó con siete puntos en la boca“, escribió. Más tarde, reconoció el impacto emocional del episodio: “Primera vez yo debutando con suturas. Pude manejar bien la situación, pero fue todo un estrés”, admitió la influencer.

Durante la transmisión de los preparativos para ver el primer partido de Argentina en el Mundial 2026, varios seguidores notaron que el pequeño llevaba una venda en la boca. Allí, Repetto ofreció más detalles y buscó tranquilizar a quienes la siguen: “Había gente viniendo a casa a ver el partido. Entonces hasta que llegó el cirujano plástico vinimos todos, Beli se cambió, se puso su camiseta, se pintó para ver... Toda la ilusión del partido siguió intacta”, compartió.

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