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Impacto en Alemania por la lesión de una de sus figuras que complica su futuro en el Mundial: “No pinta bien”

Nico Schlotterbeck tuvo que ser reemplazado tras una molestia en la rodilla izquierda en el triunfo sobre Costa de Marfil. Deberá realizarse estudios para definir la gravedad de la dolencia

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Nico Schlotterbeck fue atendido en dos oportunidades en el duelo contra Costa de Marfil antes de ser reemplazado (IMAGN IMAGES via Reuters/Kevin Sousa)
Nico Schlotterbeck fue atendido en dos oportunidades en el duelo contra Costa de Marfil antes de ser reemplazado (IMAGN IMAGES via Reuters/Kevin Sousa)

Alemania obtuvo una agónica victoria por 2-1 sobre Costa de Marfil y selló su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026, algo que le permitió cortar una racha de dos eliminaciones en la fase de grupos consecutivas. Sin embargo, en el plantel teutón se encendieron las alarmas por la lesión en la rodilla izquierda de Nico Schlotterbeck, que lo podría relegar del resto de la competición en los Estados Unidos, México y Canadá. Julian Nagelsmann, entrenador de los europeos, reveló en conferencia de prensa que “no pinta bien” y se llevarán a cabo estudios para confirmar la gravedad.

Según describió el portal alemán Bild, las molestias en su rodilla comenzaron tras un choque con Amad Diallo en el inicio del partido. El marcador central de 26 años, que juega en el Borussia Dortmund y se lo relacionó con el Real Madrid, se sentó en el campo de juego en dos oportunidades (minutos 11 y 14) para pedir la atención de los médicos. “Para aliviar el dolor a corto plazo, Schlotterbeck tomó una pastilla”, describió el medio citado.

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Más allá de que el defensor se mantuvo en el terreno de juego del Estadio Toronto hasta el final del primer tiempo, Nico Schlotterbeck no salió a jugar el complemento al ser reemplazado por Antonio Rüdiger. “Tiene algún problema con el ligamento colateral medial, aún no sé qué. Necesita hacerse una resonancia magnética mañana. Lamentablemente, la cosa no pinta bien”, comentó Nagelsmann con ZDF, según reprodujo el portal Sky Sports Alemania.

Nico Schlotterbeck se asentó como el referente en la defensa de Alemania en los meses previos al Mundial (REUTERS/Benoit Tessier)
Nico Schlotterbeck se asentó como el referente en la defensa de Alemania en los meses previos al Mundial (REUTERS/Benoit Tessier)

El entrenador de Alemania también fue consultado por la decisión de mantenerlo en el terreno de juego hasta el entretiempo. “Se trata principalmente de una decisión táctica sobre si puede seguir rindiendo. Y lo hizo muy bien hasta el descanso”, argumentó. Schlotterbeck fue titular en los dos primeros partidos de los teutones en el Mundial 2026, compartiendo la zaga central junto a Jonathan Tah. El futbolista venía de una rotura de menisco en la rodilla izquierda sufrida en abril de 2025, lesión por la que estuvo cinco meses de baja.

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Ante la hipotética baja de Nico Schlotterbeck, Julian Nagelsmann cuenta con tres centrales más en el plantel: Tah (compañero de zaga titular del hombre del Dortmund), Antonio Rüdiger (experimentado central del Real Madrid) y Malick Thiaw (Newcastle de Inglaterra).

El tetracampeón mundial ya sufrió la baja de Lennart Karl en la preparación rumbo a la cita de este año en Estados Unidos, México y Canadá. Una de las principales promesas que tenía la Copa del Mundo se lesionó en un entrenamiento previo a un amistoso contra el combinado estadounidense y Nagelsmann tomó la decisión de reemplazarlo por el joven de 20 años, Assan Ouédraogo, del RB Leipzig. Cabe aclarar que, si Schlotterbeck no puede ser considerado por el resto de la competencia, ya no se pueden hacer cambios en la lista de jugadores. Solo se podía hasta 24 horas antes del primer partido con la excepción de los arqueros, que no poseen límite para ser reemplazados por lesión.

A la espera del parte médico oficial tras los estudios de Schlotterbeck, Alemania logró un enorme resultado al remontar el encuentro contra Costa de Marfil en Toronto con un gol a los 93 minutos de Deniz Undav. Tras un inicio con dominio alemán y un gol anulado a Aleksandar Pavlović por infracción sobre Yahia Fofana, el quiebre del primer tiempo llegó después de la pausa de hidratación: el equipo dirigido por Emerse Faé se animó más y se puso en ventaja. Un desborde de Yan Diomande terminó en un centro para Amad Diallo, el remate fue rechazado y Frank Kessié marcó el 1-0.

En el complemento, Costa de Marfil falló chances para ampliar con Christ Inao Oulaï y Diomande, y lo pagó a los 67 minutos: Undav definió tras una combinación con Nadiem Amiri para el 1-1. La remontada se completó en el cierre, cuando el mismo delantero anotó otra vez a los 93 y quedó como máximo goleador del torneo con tres tantos, junto a Lionel Messi y el canadiense Jonathan David.

La victoria le permitió asegurar su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 en Canadá. El equipo alemán superó la primera fase después de dos eliminaciones consecutivas en esa instancia en Rusia 2018 y Qatar 2022. El triunfo también dejó una marca individual para Manuel Neuer: llegó a 21 partidos en Copas del Mundo y superó al francés Hugo Lloris (20) como el arquero con más presencias. El guardameta del Bayern Múnich, de 40 años, participó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

La última fecha se jugará este jueves con los dos partidos en simultáneo desde las 17:00 (hora argentina): Costa de Marfil enfrentará a Curazao en Filadelfia y Alemania jugará ante Ecuador en el MetLife de Nueva York/Nueva Jersey.

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