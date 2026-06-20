Abel Pintos celebró el Día de la Bandera con un show multitudinario en Rosario: el homenaje al Indio Solari

Abel Pintos cerró el Día de la Bandera con un show multitudinario en Rosario

De espaldas al río Paraná, y ante la expectativa y euforia de una multitud que lo esperaba para cerrar la jornada del Día de la Bandera, Abel Pintos salió al escenario para vivir una jornada inolvidable en Rosario. El artista, que lucía camisa a rayas, chaqueta verde agua y sombrero azul, no ocultó su entusiasmo al ser ovacionado.

El recital comenzó con “Sueño dorado” y continuó con el cover de Gustavo Cerati, “Cactus”. A partir de ese momento, Pintos buscó conectar con el público a través de temas como “Espejos”, “Tu voz” y “Hielo al vino”, canción que remite al estilo de Juan Luis Guerra.

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En la primera pausa, Pintos saludó: “Feliz Día de la Bandera para todos. Un sueño más cumplido para mí, en esta fecha, en esta ciudad, frente a este monumento. Hace poco vine a Rosario a celebrar mis treinta años de música y siento que este concierto es parte de eso. Porque los primeros recitales que di en mi vida fueron en actos patrios y me resulta inevitable sentir una emoción especial. Gracias por recibirnos. Vamos a hacer un concierto con muchas canciones, ojalá lo disfruten”.

Tras esa pausa, el repertorio incluyó canciones de tempo medio, como “Creo en ti”, coreada por el público, además de éxitos como “Cómo te extraño” y “No me olvides”, que generaron ovaciones, especialmente entre la audiencia femenina ubicada en las primeras filas.

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Abel Pintos emocionó en Rosario, cantó “Aurora” y desató un pogo con “Ji Ji Ji”

Durante las dos horas de show, Pintos y su banda desplegaron una amplia variedad de estilos. El concierto incluyó un segmento acústico con “La llave” y “Sin principio ni final”, y una parte final con mayor ritmo cuando el sol ya había caído sobre la ciudad. También interpretó otros covers, como “El alcatraz” y “Y la hice llorar”, este último de Los Ángeles Azules, con quienes la grabó en colaboración años atrás.

Como cierre especial, interpretó la “Canción a la Bandera (Aurora)”, la emblemática obra de Héctor Panizza que se canta en las escuelas argentinas. En este momento, estuvo acompañado por el bandoneonista Walter Ríos.

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El cierre del recital fue con “Ji Ji Ji”, el clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en homenaje a su líder, el Indio Solari, fallecido el pasado 5 de junio a los 77 años. Antes de comenzar la canción, el artista expresó: “Dale que el Indio es eterno”, y dio paso a un pogo multitudinario.

El recital de Abel Pintos comenzó con “Sueño dorado” y sumó canciones como “Espejos”, “Tu voz” y “Hielo al vino” para conectar con el público en Rosario (Crédito: Paul Delón)

Abel Pintos celebró el Día de la Bandera al afirmar que cumplir ese concierto en Rosario, frente al Monumento, fue otro sueño en sus treinta años de música (Crédito: Paul Delón)

El show de Abel Pintos incluyó “Creo en ti”, “Cómo te extraño” y “No me olvides”, tres temas que recibieron ovaciones del público (Crédito: Paul Delón)

Horas antes del recital, Pintos participó en un acto en el Bosque Alta en el Cielo, donde plantó el árbol número un millón de la campaña “Por una América Latina Más Verde”. Como embajador de la iniciativa, expresó su entusiasmo por formar parte de una fecha significativa para los argentinos: “Habrá muchísimas actividades, y eso es lo que más me gusta. Mi concierto será el cierre de la jornada, pero desde temprano habrá propuestas para toda la familia”.

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En su paso por la ciudad, acompañó a estudiantes de cuarto grado en la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera frente al Monumento y les dedicó unas palabras: “Que lo vivan con alegría y pureza. Los símbolos patrios son la expresión tangible de lo que significa ser argentinos y debemos valorarlos y sentirlos con el respeto que merecen”.

El recital tuvo un valor especial, ya que el cantante incluyó canciones de su disco “Alta en el Cielo”, un trabajo de ocho temas patrios cuyas regalías se destinan a tres hospitales públicos argentinos y que está disponible para su descarga gratuita.

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