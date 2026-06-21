Ministerio de Salud confirma que Crucitas es el principal foco de malaria en Costa Rica

Crucitas registró 33 casos de malaria este año y se convirtió en el principal foco de transmisión en Costa Rica, según el Ministerio de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crucitas ha registrado más de 30 casos de malaria en lo que va de este año, situando a la zona como el principal foco de transmisión de la enfermedad en Costa Rica, según confirmó, este viernes, el Ministerio de Salud. Esta cifra coloca a la localidad en el centro de una problemática que trasciende el ámbito ambiental o de seguridad, constituyendo un desafío grave para la salud pública nacional.

La institución pública advirtió que la situación de Crucitas representa un riesgo directo para las comunidades de la región y compromete los avances que el país ha alcanzado en su estrategia para eliminar la malaria. De acuerdo con datos oficiales, la región Huetar Norte concentra actualmente el 78% de los casos reportados a nivel nacional. Solo en Crucitas, el registro de 33 contagios acumulados en el año evidencia la persistencia del problema.

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Desde 2017, el foco de Crucitas ha estado vinculado a más de 1,800 casos de malaria, una cifra que, según el Ministerio, refleja la magnitud y la continuidad del riesgo sanitario en la zona. Las autoridades han señalado que la movilidad constante de personas, las condiciones asociadas a la minería ilegal y las limitaciones en el acceso a servicios médicos han favorecido la transmisión persistente del parásito.

La región Huetar Norte concentró el 78% de los casos de malaria reportados a nivel nacional, de acuerdo con autoridades costarricenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, la reciente detección de un caso de malaria mixta en la región, donde se identificaron dos tipos distintos del parásito, ha incrementado la preocupación de las autoridades de salud. El hallazgo pone en evidencia la complejidad del panorama epidemiológico que enfrenta la región y la necesidad de reforzar las estrategias de vigilancia y prevención.

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Impacto de la minería ilegal en Crucitas

La cartera sanitaria destacó la presencia de sustancias altamente peligrosas como el mercurio y el cianuro en Crucitas, derivados de actividades mineras ilegales. El uso de estos compuestos químicos ha contaminado fuentes de agua, elevando los riesgos tanto para la salud humana como para los ecosistemas.

Como parte de los esfuerzos interinstitucionales, en las últimas semanas se destruyeron 16 toneladas de cianuro incautadas durante operativos realizados en la zona, una acción que busca reducir el impacto de la contaminación.

El Ministerio de Salud atribuyó la transmisión sostenida de malaria en Crucitas a la movilidad de personas, la minería ilegal y las limitaciones de acceso a servicios médicos. (Cortesía: Fuerza Pública de Costa Rica)

La malaria, también llamada paludismo, es una enfermedad potencialmente mortal transmitida por la picadura de mosquitos infectados. Entre sus síntomas más comunes se encuentran la fiebre, los escalofríos y la sudoración excesiva. El Ministerio de Salud ha reiterado que la eliminación de la malaria sigue siendo una meta nacional prioritaria, aunque la persistencia del foco en Crucitas constituye el mayor obstáculo para alcanzar ese objetivo.

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La cartera sanitaria mantiene activos los operativos de vigilancia, prevención y control en la región Huetar Norte, con el propósito de proteger a la población y contener la propagación de la enfermedad. Las acciones incluyen la detección temprana de casos, la distribución de medicamentos y la eliminación de criaderos de mosquitos, en estrecha coordinación con otras instituciones estatales.

Según reiteró el Ministerio de Salud, “la situación que enfrenta Crucitas no puede considerarse únicamente un problema local, sino una amenaza para la salud pública de todo el país y un desafío para los esfuerzos regionales de eliminación de la malaria”.

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