Universidad de Costa Rica consolida su avance internacional y alcanza su mejor posición histórica en el ranking QS

Fachada principal de la Universidad de Costa Rica (UCR), institución que alcanzó el puesto 463 en el QS World University Rankings 2027. Fuente: Universidad de Costa Rica

La Universidad de Costa Rica (UCR) logró ubicarse en el puesto 463 del QS World University Rankings 2027, ascendiendo 36 posiciones respecto al año anterior y consolidando su presencia entre las mejores universidades del mundo.

Este avance sitúa a la UCR dentro del tercio superior de las 1,504 instituciones que lograron ingresar a la clasificación final, de un total de 8,808 universidades evaluadas a nivel global.

El QS World University Rankings es considerado uno de los sistemas de evaluación universitaria más influyentes del mundo, al analizar indicadores que incluyen reputación académica, reputación entre empleadores, impacto científico, internacionalización, redes globales de investigación y sostenibilidad.

PUBLICIDAD

La mejora obtenida por la UCR refleja el fortalecimiento de las capacidades académicas, científicas y de gestión de una universidad pública que compite con éxito en el exigente escenario internacional.

Según la Rectoría de la UCR, el logro no responde a un hecho aislado, sino al resultado del trabajo sistemático de miles de personas comprometidas con el valor transformador del conocimiento.

Entre las acciones impulsadas para mejorar el desempeño institucional se destaca la creación del Observatorio Institucional de la Universidad de Costa Rica (OBDI), que recopila, analiza y presenta información estratégica sobre actividades, procesos y resultados universitarios.

Esta herramienta ha permitido fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia, la planificación, la evaluación y la cultura de mejora continua y rendición de cuentas.

PUBLICIDAD

Investigadores de la UCR desarrollan proyectos científicos que contribuyen a la posición internacional de la universidad. Fuente: Universidad de Costa Rica.

El reconocimiento internacional alcanzado por la universidad se apoya en décadas de trabajo académico, investigación científica y compromiso social. Actualmente, la UCR desarrolla más de 1,800 proyectos de investigación activos, que aportan conocimiento para apoyar políticas públicas, fortalecer el sistema nacional de salud, mejorar la calidad de los alimentos y del agua, analizar la infraestructura nacional e impulsar soluciones para sectores productivos y comunidades urbanas, rurales y costeras en todo el país.

La acción social es otro de los pilares de la UCR, que moviliza cada año más de un millón de horas de Trabajo Comunal Universitario, llevando acompañamiento técnico y oportunidades de desarrollo a diferentes regiones de Costa Rica. Además, más de 150,000 personas graduadas de la institución evidencian el impacto histórico de la universidad en la movilidad social, la ampliación de oportunidades y la construcción de una sociedad más equitativa.

PUBLICIDAD

La evolución de la UCR en el ranking QS en los últimos años muestra una tendencia positiva: en 2023 se ubicó entre las posiciones 511 y 520, descendió a la 544 en 2024, pero a partir de 2025 logró revertir la tendencia y escalar hasta la posición 497, luego a la 499 en 2026 y ahora al 463 en la edición más reciente, consolidando su permanencia dentro del prestigioso grupo de las 500 mejores universidades del planeta.

Estudiantes participan en actividades de acción social y trabajo comunal, uno de los pilares de la proyección universitaria costarricense. Fuente: Universidad de Costa Rica

El rector Gustavo Araya subrayó que el verdadero valor de este reconocimiento internacional trasciende la posición numérica y reside en cómo la excelencia académica se traduce en beneficios tangibles para la sociedad costarricense. “Los rankings son una referencia importante porque permiten contrastar nuestro desempeño con estándares globales. Pero la verdadera fortaleza de la Universidad de Costa Rica reside en que la excelencia académica que el mundo reconoce se traduce simultáneamente en beneficios tangibles para el país”, afirmó.

PUBLICIDAD

En un contexto de educación superior cada vez más globalizada y competitiva, el ascenso de la UCR demuestra la capacidad de una universidad pública costarricense para mantener su compromiso con la inclusión, la equidad, la generación de conocimiento y el bienestar colectivo, al tiempo que compite en el escenario mundial sin renunciar a sus principios históricos.