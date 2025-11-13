The Washington Post

Vladimir Putin viajará a la India en diciembre para asistir al Foro Rusia-India

Roscongress, organizador del evento, informó que el mandatario visitaría Nueva Delhi el 5 de diciembre, pero luego eliminó el anuncio de su sitio web. Posteriormente, el portavoz Dmitri Peskov señaló que el Kremlin confirmará las fechas del viaje más adelante

Guardar
El presidente ruso, VladImir Putin,
El presidente ruso, VladImir Putin, y el primer ministro indio, Narendra Modi, se dan la mano durante una reunión al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin, China, el 1 de septiembre de 2025 (REUTERS)

El presidente ruso Vladimir Putin visitará la India en diciembre, mientras ambos países continúan fortaleciendo sus lazos a pesar de la guerra del Kremlin contra Ucrania.

Roscongress, organizadora del Foro Rusia-India, anunció en su sitio web que Putin visitaría Nueva Delhi el 5 de diciembre y participaría en la sesión plenaria de la conferencia. Sin embargo, la información sobre la visita del líder ruso y su participación en el foro fue posteriormente eliminada del sitio web de Roscongress, que aún se anuncia para los días 4 y 5 de diciembre.

El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, declaró el miércoles que el Kremlin anunciaría más adelante las fechas de la visita a la India, según informó la agencia estatal de noticias TASS. El Kremlin había anunciado previamente que el líder ruso realizaría el viaje en diciembre.

Putin habló por teléfono con el primer ministro indio, Narendra Modi, en octubre, y ambos líderes reafirmaron su compromiso de profundizar aún más la “asociación estratégica especial y privilegiada” entre sus países, según un comunicado emitido en ese momento por el gobierno de la nación del sur de Asia.

Anteriormente, India se había resistido a los llamados del presidente Donald Trump para que detuviera las compras de petróleo ruso después de que Estados Unidos impusiera un arancel punitivo del 50% a las exportaciones indias, en un intento de Washington por intensificar la presión para detener la invasión rusa de Ucrania.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro indio, Narendra Modi (REUTERS/Nathan Howard)

El martes, Trump afirmó que Washington y Nueva Delhi estaban “muy cerca” de un acuerdo comercial que le permitiría reducir el arancel a los productos indios. El lunes, el presidente estadounidense destacó una disminución en las compras de petróleo ruso por parte de India, las cuales se habían disparado desde el inicio de la guerra en 2022.

India no es signataria del Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. Dicho tribunal emitió órdenes de arresto en marzo de 2023 contra Putin y la comisionada rusa para los derechos del niño, Maria Lvova-Belova, en relación con la presunta deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia tras la invasión del Kremlin. La orden ha limitado considerablemente las visitas de Putin al extranjero a países que no son parte de la Corte, como China.

Modi y Putin se reunieron por última vez en Pekín cuando el presidente chino Xi Jinping organizó una cumbre en la ciudad portuaria de Tianjin en septiembre. Los tres líderes fueron fotografiados conversando animadamente al margen del evento y riendo con naturalidad.

© 2025, The Washington Post.

Temas Relacionados

WapoThe Washington PostRusiaVladimir PutinDimitri PeskovKremlinIndiaNueva DelhiNarenda Modi

Últimas Noticias

Las aerolíneas en EEUU advierten que las interrupciones en los vuelos seguirán ante un posible final del cierre de gobierno

Según el secretario de Transporte estadounidense, los últimos tres días en el país se cancelaron casi 7.000 vuelos y se produjeron más de 28.000 retrasos

Las aerolíneas en EEUU advierten

Si Trump decidiera atacar Venezuela, estos sitios podrían convertirse en los objetivos

Las fuerzas estadounidenses podrían perseguir una serie de objetivos, desde bases militares venezolanas hasta laboratorios de refinado de cocaína o pistas de aterrizaje clandestinas, según antiguos oficiales militares estadounidenses y venezolanos

Si Trump decidiera atacar Venezuela,

Cómo es el tratamiento de edición genética que podría reducir el colesterol alto

Un ensayo preliminar en 15 pacientes con enfermedad grave mostró resultados alentadores. La investigación se presentó en las sesiones científicas de la Asociación Estadounidense del Corazón

Cómo es el tratamiento de

La fiebre de gasto en IA es tan grande que no tiene sentido

Con 360.000 millones de dólares, el país podría financiar los beneficios de SNAP durante cuatro años. Las grandes tecnológicas gastaron esa cantidad en centros de datos de IA en un solo año

La fiebre de gasto en

El rudo ministro de Defensa de Alemania busca que su país esté “preparado para la guerra”

Boris Pistorius debe tener en cuenta el antimilitarismo de su partido de centroizquierda y la necesidad del país de defender Europa frente a la agresión rusa

El rudo ministro de Defensa
DEPORTES
Novak Djokovic relató su historia

Novak Djokovic relató su historia de amor con su esposa Jelena Ristic y contó un particular detalle

Argentina y México volverán a verse las caras en un Mundial: el historial completo antes del cruce en el Sub 17

Los jugadores de la Selección que se juegan gran parte de sus chances de ir al Mundial en el partido frente a Angola

Copa Davis: la Selección Argentina de Tenis tuvo su despedida antes de partir a Bolonia para el Final 8

Con seis ausencias entre lesionados, suspendidos y convocados FIFA: el inédito equipo de River que Gallardo pondría ante Vélez

TELESHOW
El regreso de Cristina Pérez

El regreso de Cristina Pérez a Telefe en Camino a casa: “Estoy abriendo una nueva historia”

Marcelo de Bellis: “Mi mamá no quería que actúe”

Guns N’ Roses recordó su show en Argentina y destacó la pasión del público: “Hicieron que estos conciertos fueran inolvidables”

Quién fue el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity que conmovió a Wanda Nara: “Te debo mucho a vos”

El pase de factura de Wanda Nara a Maxi López por lo que encontró en el auto que le prestó: “Rarísimo”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos advirtió que actuará

Estados Unidos advirtió que actuará con “rapidez y firmeza” ante cualquier perturbación contra el proceso electoral en Honduras

La ONU instó a Camboya y Tailandia a respetar la tregua pactada tras la reanudación de los enfrentamientos fronterizos

Sobrevivir a los atentados en París, diez años después: “El trauma siempre te perseguirá”

Los atentados de París del 13 de noviembre de 2015: una noche de terror que dejó 130 muertos

“Las corrientes”, de Milagros Mumenthaler: retrato íntimo y delicado de una mujer al borde de la locura