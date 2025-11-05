A sus 89 años, es una experta en nutrición de renombre mundial: esto es lo que come en un día

Marion Nestle, fotografiada en febrero, es profesora emérita de la Universidad de Nueva York y una de las expertas en nutrición más destacadas (Washington Post)

Durante más de tres décadas, Marion Nestle ha estado diciéndole a la gente qué comer.

A finales de la década de 1980, editó el primer Informe del Cirujano General sobre Nutrición y Salud, luego pasó a ser coautora de las Directrices Dietéticas para Estadounidenses del gobierno federal y cofundadora del influyente programa de estudios alimentarios de la Universidad de Nueva York.

Nestle, ahora profesora emérita de la Universidad de Nueva York, afirma que su experiencia en el gobierno le abrió los ojos ante la enorme influencia de la multimillonaria industria alimentaria sobre el Congreso. A principios de la década de 2000, se convirtió en crítica de la industria alimentaria y defensora de importantes reformas alimentarias, que defendió en libros superventas.

En 2002, Nestle publicó “Política alimentaria”, un reportaje que argumentaba que la industria alimentaria está en la raíz de muchos de los problemas nutricionales del país.

La industria obtiene beneficios cada vez mayores produciendo alimentos altamente procesados ​​y cargados de aditivos, escribió Nestle, y luego comercializa agresivamente esos alimentos a niños y adultos mientras presiona contra las regulaciones e intenta cooptar a los expertos en nutrición.

La reconocida especialista en nutrición Marion Nestle, de 89 años, destaca la importancia de consumir principalmente vegetales, evitar ultraprocesados y leer etiquetas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el paso de los años, los consejos directos de Nestle sobre nutrición, sus duras críticas a las empresas alimentarias y sus frecuentes apariciones en los medios la convirtieron en una de las figuras más reconocidas en el ámbito de la nutrición. En 2006, publicó uno de sus libros más populares, «Qué comer», que enseñaba a los consumidores a desenvolverse en los supermercados y a mejorar su salud interpretando las etiquetas de los alimentos.

A sus 89 años, Nestle, que reside entre Nueva York e Ithaca, sigue en plena forma. En noviembre publicó su último libro: «Qué comer ahora: La guía indispensable para una buena alimentación, cómo encontrarla y por qué es importante».

Queríamos saber cómo influye el conocimiento de Nestle sobre nutrición y la industria alimentaria en sus decisiones diarias sobre la comida. Por eso, hablamos con ella para averiguar qué come en un día normal, qué alimentos le encantan y cuáles evita, qué comida chatarra le resulta irresistible y si toma suplementos o tiene algún consejo para comprar en el supermercado. Esta entrevista ha sido editada por motivos de extensión y claridad.

¿Cuál es tu enfoque general hacia la comida?

Sigo el famoso mantra de Michael Pollan: “Come comida, no demasiada, sobre todo plantas”. Y defino comida como aquella que no está procesada o que está mínimamente procesada. Nada de ultraprocesados. Creo que con eso basta. Eso no significa que sea perfecto. Soy omnívoro. Como de todo. Simplemente no como mucho, en parte porque mi metabolismo disminuye con la edad y ya no me queda mucho.

Como bastante sano, pero no me obsesiono. Si tengo un mal día, no me preocupo. A estas alturas, está bastante claro que no voy a morir prematuramente. Obviamente, mi alimentación me sienta bien porque tengo 89 años y sigo aquí.

¿Qué desayunas?

Nestle prioriza desayunos sencillos como avena o cereales integrales sin azúcar, acompañados de frutas frescas de temporada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empiezo con un café entre las 8 y las 9 de la mañana. Me tomo un par de tazas de café suave con leche, sin azúcar. Después me voy a trabajar. Ahí es cuando escribo. No me da hambre hasta las 10:30 u 11.

Para entonces suelo comer avena o cereales Post Shredded Wheat sin azúcar. Básicamente solo tienen un ingrediente: trigo. Me gusta la textura y el sabor de los Shredded Wheat. Les añado un poco de azúcar moreno, muy poca. Uso mucha menos azúcar que la que llevan los cereales azucarados. Y luego les añado arándanos o la fruta de temporada que tengan. Esa combinación me resulta muy apetecible.

Nunca me he creído ninguna de las investigaciones que afirman que el desayuno es la comida más importante del día. La mayoría de ellas estaban patrocinadas por empresas de cereales.

¿Qué come en el almuerzo?

Mis almuerzos son totalmente irregulares. A veces como una ensalada. Si almuerzo con alguien, como lo que haya en el restaurante. Si estoy en casa, en Nueva York, cosecho lo que crece en mi terraza. Los duraznos, cerezas, frambuesas y arándanos que cultivaba ya se acabaron. Pero aún me quedan lechuga y tomates, así que voy a salir a recogerlos. Quizás corte un poco de queso o lo acompañe con cacahuetes. Y tal vez coma algo de pan.

¿Qué come en la cena?

Marion Nestle dijo que disfruta comiendo verduras por su textura crujiente, su sabor y sus colores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Depende. No como mucho. Pero me encantan las ensaladas. Puedo comer ensalada dos veces al día. Si estoy en casa, a lo mejor como un huevo. Lo acompaño con galletas y queso. Me gusta preparar comidas con lo que tengo a mano. Así que depende de lo que haya comprado, de lo que haya en casa o de lo que haya en la terraza. Esa es mi forma favorita de cocinar. Tenemos un huerto en Ítaca, otro en mi terraza y un mercado de agricultores cerca de aquí.

También frecuento muchos restaurantes de barrio. Esta semana voy al restaurante de Mark Bittman, el que abrió en el East Village, donde la gente paga según sus ingresos. Pediré lo que sea. Un restaurante que me encanta es Il Buco Alimentari & Vineria.

Me fascina ir allí. Tienen una ensalada que me tiene enamorada. Siempre está fresquísima, y ​​sus platos de pasta son maravillosos.

¿Cuáles son algunos de tus alimentos favoritos?

Por suerte, me gustan muchos alimentos sencillos. Me gustan las verduras, los huevos y el queso.

Consumo algunos alimentos ultraprocesados, pero no muchos. No me gustan los ultraprocesados ​​con una larga lista de ingredientes; la mayoría no me saben bien. Me encantan las verduras: su textura crujiente, su sabor y sus colores. Eso me facilita comer sano.

Su nuevo libro, 'Qué comer ahora', ofrece una guía actualizada para elegir alimentos saludables y descifrar etiquetas en el supermercado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero reconozco que soy privilegiada. Peso prácticamente lo mismo que en el instituto. No tengo problemas de peso. Y siento muchísima empatía por quienes sí los tienen. Me considero muy afortunada. ¿Será genética? No tengo ni idea. Mi padre murió de un infarto a los 47 años. Era obeso y fumaba tres paquetes de cigarrillos al día. Es difícil saber qué papel juega la genética en todo esto.

¿Tienes algún dulce o postre favorito?

Helado. Cuando estoy en casa, en Nueva York, intento encontrar helado de jengibre, que me encanta. Es difícil de encontrar, pero cuando lo encuentro, lo compro. Y luego, mi pareja y yo preparamos helado casero de vainilla en Ithaca. Solo lleva tres o cuatro ingredientes. Esto me ha malacostumbrado a otros helados, porque muchos helados comerciales llevan un montón de emulsionantes que hacen que se mantengan compactos.

El helado casero se deshace por completo si se deja a temperatura ambiente y no se come enseguida. Se separa y se licua. Pero a mí me gusta así. Creo que tiene mejor sabor y mejor textura que los helados comerciales con emulsionantes. Me gusta el helado sin emulsionantes.

El helado de jengibre es uno de los favoritos de la especialista en nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Y qué hay de los snacks?

Me gustan los totopos. No muy salados. Algunos totopos son ultraprocesados, aunque la mayoría no. Los que me gustan son los de Wegmans. Solo tienen unos pocos ingredientes: básicamente maíz, aceite y sal. También me gustan los dulces, sobre todo los de See’s.

La tienda de See’s en Nueva York está a solo un par de cuadras de mi casa. Normalmente compro cacahuetes turrones. A veces, paletas. Puedo tener estas cosas en casa sin sentir que tengo que comérmelas todas de golpe. No todo el mundo puede hacer eso.

¿Puedes hablarnos de tu nuevo libro?

Se titula “Qué comer ahora”. Es la edición actualizada de “Qué comer”, que se publicó hace 20 años. Es un libro completamente reescrito. Pensé que sería un proyecto de seis meses, pero terminó llevándome cuatro años porque han cambiado muchísimas cosas en los supermercados.

Ha habido una enorme renovación de productos. Por ejemplo, las «aguas funcionales» que contienen vitaminas, minerales, cannabis, suplementos y otras cosas han reemplazado a la Coca-Cola y al agua natural.

Las leches vegetales son una novedad. La única leche vegetal que existía hace 20 años era la de soja. Ahora hay muchísimas más. Las carnes de origen vegetal no existían hace 20 años, al menos no como las conocemos ahora.

¿Cuál es una de las principales conclusiones del libro?

No es un libro sobre dietas personales. Es un libro sobre cómo abordar los temas relacionados con la alimentación.

Creo que la clave para comer bien hoy en día reside en comer, no en exceso, y principalmente vegetales.

Marion Nestle no consume suplementos alimenticios y advierte sobre la falta de control y transparencia en su composición (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Tomas algún suplemento?

No tomo suplementos porque llevo una dieta sana. No creo necesitarlos. Pero dos de cada tres estadounidenses los toman. Hacen que la gente se sienta mejor, y es difícil negarlo. La vida es dura. Si con un suplemento basta para sentirse mejor, no voy a discutirlo. Antes me molestaban mucho más los suplementos. Pero ahora me queda claro que hacen que la gente se sienta mejor. Si es porque tienen algún efecto o porque son un placebo, es difícil saberlo.

Pero no me fío de lo que contienen.

Hay muchísimas pruebas de que lo que dice la etiqueta no se corresponde con lo que realmente contienen.

Muchos estudios han demostrado que un porcentaje considerable de suplementos no contienen lo que indica su etiqueta. No quiero ingerir nada sin saber qué contiene. Y hay sustancias en los suplementos que no deberían estar ahí; eso es lo que han revelado numerosos estudios. No ocurre con todos los suplementos, pero es muy difícil saber cuáles son seguros y cuáles no. Por eso, no tomo ninguno.

¿Tiene algún consejo para los lectores?

Comer sano en la sociedad actual es muy difícil porque te enfrentas solo a toda una industria alimentaria que intenta venderte los alimentos más rentables y menos saludables.

Pero algo que sí puedes hacer es leer las etiquetas de los alimentos. Contienen mucha información. Si ves un alimento envasado y no reconoces los ingredientes, o si no los encuentras en el supermercado, entonces es ultraprocesado. Hay ciertos ingredientes que indican que un alimento es ultraprocesado .

Estos son los colorantes, los saborizantes, los emulsionantes como los mono y diglicéridos, los polisorbatos y el carragenano, y los texturizantes como el agar. Yo siempre leo las etiquetas de los alimentos. Si algo tiene muchos aditivos artificiales e ingredientes que no reconozco, no lo consumo.

