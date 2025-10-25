Suiza gasta millones en renovar su vasta red de búnkeres

Urania es un enorme aparcamiento subterráneo situado en el corazón de Zúrich que también funciona como búnker con capacidad para 11.000 personas en caso de emergencia (Samantha Aeschbach)

Entre las encantadoras calles adoquinadas y los edificios medievales del casco antiguo de Zúrich, hay un lugar que nunca deja de asombrar a los visitantes de la guía turística Samantha Aeschbach.

Urania, un espacio subterráneo cavernoso de siete pisos, es un estacionamiento. Pero también es una moderna fortaleza militar oculta a simple vista, cuenta la propietaria de la empresa de tours Zurich Insider a sus invitados.

El estacionamiento funciona también como uno de los refugios públicos más grandes de Suiza, y podría albergar a 11.000 personas en caso de emergencia, con agua potable, generadores de energía de emergencia, filtros de gas y un sistema de mando.

“Para encontrarlo espontáneamente, realmente tienes que estar buscando”, dijo Aeschbach en una entrevista, agregando que esto suele generar una avalancha de preguntas de sus visitantes —que provienen principalmente de América y otros países europeos— sobre la historia militar de Suiza y quién podría usar el búnker en caso de emergencia.

“Todos se sorprenden mucho, y luego quieren saber un poco más, y nos desviamos del tema”, dijo, riendo.

Estar preparados es casi un deporte nacional en Suiza, donde el servicio militar o en la defensa civil es obligatorio y el país está salpicado por una red de unos 370.000 refugios personales que garantizan un lugar asignado en secreto para cada uno de sus casi 9 millones de habitantes. Hay espacios separados designados para las fuerzas de protección civil y el ejército.

Ahora, el famoso país neutral está gastando cientos de millones en renovar su vasta red de refugios personales y sitios de protección civil a la luz de la “cambiante situación de seguridad global”.

En 2026, entrará en vigor una nueva ordenanza de protección civil que prevé la modernización de 200 búnkeres más grandes a un costo total de 276 millones de dólares en 15 años. La tarifa que los promotores inmobiliarios deben pagar a las autoridades locales para financiar refugios públicos también aumentará, de unos 1.000 dólares a más de 1.700 dólares por persona.

Por separado, se están realizando trabajos en las autoridades regionales de Suiza, conocidas como cantones, para renovar los sistemas de ventilación y filtración envejecidos en los búnkeres existentes que llegan al final de su ciclo de vida de 40 años. Hay un fondo de 1.200 millones de dólares disponible para esto durante los próximos 15 años, y el plazo puede acelerarse si es necesario, dijo un portavoz del gobierno suizo.

El ejército también está solicitando ideas sobre cómo las fortificaciones militares existentes podrían modernizarse para convertirse en “nodos de defensa difíciles de atacar”, invitando a empresas y start-ups a presentar sus propuestas este mes.

Refugios modernos para conflictos modernos

La histórica renovación se produce en el contexto de la guerra de Rusia en Ucrania, que ha dado inicio a una nueva era de militarización inquietante en Europa. Países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Francia y el Reino Unido han estado revisando las reglas de reclutamiento, aumentando el gasto en defensa, probando sistemas de alerta de emergencia, renovando campañas de información pública y exhortando a los ciudadanos a mantener reservas de suministros esenciales.

Aunque Suiza ha mantenido la neutralidad política durante siglos, el derecho a un refugio personal está consagrado en la Ley Federal de Protección Civil, introducida en 1963.

Silvia Berger Ziauddin, profesora de historia suiza y contemporánea en la Universidad de Berna, dijo que la mentalidad de búnker forma parte del “ADN nacional” de Suiza, habiendo evolucionado desde la estrategia defensiva del Reducto Nacional de finales del siglo XIX —cuando se construyeron búnkeres en los Alpes suizos para protegerse de invasores extranjeros— hasta las amenazas nucleares de la Guerra Fría. Una combinación de voluntad política y factores externos ha ayudado a que la red prospere, señaló.

En los años posteriores, muchos búnkeres grandes han sido vendidos por el ejército, y algunos han tenido fascinantes segundas vidas como museos, granjas de hongos o para el envejecimiento perfecto del queso. El requisito de construir refugios personales estuvo a punto de eliminarse en 2011, pero cobró nuevo impulso tras el terremoto de Fukushima ese año en Japón, seguido por la guerra en Ucrania.

Ahora las autoridades están reimaginando la red existente para una situación de “policrisis”, donde aparecen múltiples amenazas a la vez, dijo Berger Ziauddin, así como un “renovado enfoque en escenarios de guerra”.

Daniel Jordi, jefe de la División de Protección Civil y Formación del Departamento de Defensa, Protección Civil y Deporte de Suiza, dijo que aunque la mayoría de los refugios personales en el país están cerca de los hogares de las personas, su equipo ahora está pensando en cómo proteger a las personas fuera del hogar.

“La economía debe seguir funcionando durante la guerra. Eso es lo que se ve en todos los conflictos hoy en día”, dijo en una entrevista telefónica. “Algunas personas tienen que ir a trabajar. Y si estás trabajando en una gran ciudad y hay un ataque aéreo, como ocurre en Kiev en este momento, tienes que tener cierta protección para esas personas”.

Mantener las escuelas en funcionamiento y evitar “más traumas de los necesarios para la generación joven” también está en consideración, dijo Jordi. Las autoridades suizas están observando lo que hacen otros países y tomando notas de lugares como Ucrania, Finlandia e Israel, añadió Jordi. “Tenemos que definir: ¿Contra qué queremos protegernos?”

A un costo estimado de 1.800 dólares por persona durante un período de 60 años, los refugios ofrecen “un buen seguro”, dijo Jordi.

“Es una infraestructura enorme, pero al final es más barata que cualquier otra medida que puedas tomar para proteger a tu población”.

De los 370.000 búnkeres en Suiza, muchos están en bloques de apartamentos, y otros 1.700 establecimientos están destinados a puestos de mando y hospitales de campaña, según el gobierno suizo.

Pueden usarse de manera informal como almacén, pero están construidos según especificaciones rigurosas. La carcasa exterior está hecha de hormigón armado con puertas blindadas, sistemas de ventilación, salidas de emergencia y esclusas de aire diseñadas para resistir armas nucleares, biológicas o químicas. Aunque varían en tamaño, deben tener un metro cuadrado de superficie y un volumen de 2,5 metros cúbicos por ocupante.

Se requiere un inodoro seco por cada 30 ocupantes, aunque algunos búnkeres están equipados con inodoros con descarga y duchas.

La asignación de plazas sigue siendo un secreto muy bien guardado. El mayor Frank Armour, oficial de estado mayor de la fuerza de Protección Civil en el cantón de Vaud, dijo que durante una emergencia el gobierno ordenaría la “preasignación” de plazas, y las autoridades locales tendrían que poner los refugios en funcionamiento en un plazo de cinco días. Los detalles solo se comunicarán al público bajo órdenes del gobierno.

“Definitivamente, cuando comenzó la guerra en Ucrania, mucha gente empezó a preguntar por los refugios”, dijo Armour, con preguntas como dónde estaban los búnkeres, cómo se asignan las plazas y si habría suficiente espacio. Desde entonces las cosas se han calmado, pero la red proporciona una “sensación de tranquilidad”, afirmó.

Liderando el ‘paisaje de seguridad’

Pocos pueden igualar el compromiso suizo con la preparación ante emergencias, pero en otras partes del mundo muchos lo intentan, y prepararse para el Día del Juicio Final, o incluso solo para el “martes” —jerga prepper para el día más aburrido de la semana— se está volviendo cada vez más común.

Berger Ziauddin dijo que las empresas suizas han estado a la vanguardia de un “paisaje de seguridad comercializado” desde la década de 1960, cuando los productos y la experiencia suizos se exportaban, realzando la reputación del país por su calidad y conocimiento técnico.

Xavier Brun, director ejecutivo de Bunker Swiss, que vende búnkeres a medida, kits y antiguas instalaciones militares a clientes en Suiza y en todo el mundo, dijo que las guerras en Ucrania y Oriente Medio han provocado un aumento en la demanda de quienes buscan la privacidad y seguridad de un búnker personalizado.

“Mucha gente tiene preguntas, mucha gente tiene miedo”, dijo Brun. Ahora busca un distribuidor europeo que ayude a vender kits de búnker —que cuestan aproximadamente entre 46.000 y 93.000 dólares, o alrededor de la mitad del costo de un búnker personalizado.

Mientras tanto, en Estados Unidos hay demanda de búnkeres que van desde unos 20.000 dólares para una versión básica hasta diseños de alta gama que pueden costar hasta 1 millón de dólares, según Ron Hubbard, director ejecutivo de Atlas Survival Shelters, con sede en Texas.

Dijo que, mientras los búnkeres estadounidenses cuentan con detalles “fuera de serie” como pasadizos secretos, teatros y salas de cata de vinos en comparación con las versiones suizas más pragmáticas, le gustaría que Estados Unidos adoptara un enfoque más suizo en materia de defensa civil, con un refugio o sala segura en cada hogar e incluso simulacros de explosión para los escolares.

“Uno de mis objetivos es, con suerte, lograr que esta nueva administración [Trump] tal vez devuelva la defensa civil a Estados Unidos”, dijo.

Para Erich Breitenmoser, propietario de uno de los búnkeres privados más grandes de Suiza, el esfuerzo de modernización de la nación es “sentido común”. El ex quiropráctico y consultor, que pagó una “suma de siete cifras” por la Fortaleza Furggels en 2019, dijo que el búnker construido en 1939 para defenderse del ejército de Hitler le ha dado tanto la satisfacción de poseer una parte de la historia suiza como tranquilidad.

“Noé no construyó el arca durante el diluvio, construyó el arca antes del diluvio”, dijo, y agregó: “Puede que nunca lo necesites, pero si lo necesitas, te alegrarás de tenerlo”.

