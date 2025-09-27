Tras los ataques de Estados Unidos, Irán intensificó las obras en un misterioso emplazamiento subterráneo

ARCHIVO. Un bombardero B-2 Spirit de la Fuerza Aérea de EEUU (US Air National Guard/Master Sgt. Patrick Evenson/Reuters)

Irán ha incrementado la construcción en un misterioso sitio subterráneo en los meses transcurridos desde que Estados Unidos e Israel bombardearon sus principales instalaciones nucleares, lo que sugiere que Teherán no ha cesado por completo las obras de su supuesto programa de armas y que podría estar reconstruyéndolo con cautela, según una revisión de imágenes satelitales y análisis independientes realizada por el Washington Post.

Las obras en curso se realizan en un sitio conocido como Kuh-e Kolang Gaz La, o Montaña del Pico, donde desde 2020 ingenieros iraníes han estado excavando túneles en las profundidades de la cordillera de Zagros, aproximadamente a una milla al sur del complejo nuclear de Natanz, que fue blanco de bombardeos estadounidenses el 22 de junio.

El propósito de la Montaña del Pico sigue sin estar claro. Los inspectores nucleares internacionales nunca lo han visitado y Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, afirmó que Teherán rechazó sus preguntas sobre el sitio a principios de este año.

Los analistas que han supervisado su construcción estiman que las salas bajo la Montaña Pickaxe podrían ser incluso más profundas (entre 79 y 100 metros) que las de las instalaciones iraníes de Fordow, atacadas por aviones de guerra estadounidenses con enormes bombas de penetración terrestre. La superficie del sitio se extiende sobre aproximadamente 2,6 km² de ladera, con dos entradas de túnel tanto en el lado este como en el oeste.

Irán declaró en 2020, al anunciar los planes para la instalación, que albergaría una planta de producción para el ensamblaje de centrifugadoras, máquinas de rotación rápida para enriquecer uranio, en reemplazo de una planta destruida a principios de ese año en lo que Teherán calificó de sabotaje.

Una imagen satelital muestra cráteres de ataques aéreos sobre las salas de centrifugación subterráneas de la planta de enriquecimiento de Natanz, Irán, el 22 de junio de 2025. Maxar Technologies/vía REUTERS

La construcción de los túneles comenzó en diciembre de ese mismo año, según un analista de la empresa de satélites Maxar. Sin embargo, sus dimensiones y profundidad han generado sospechas entre los analistas de que podría tener otros fines, ya sea como una nueva instalación encubierta de enriquecimiento de uranio o como un lugar de almacenamiento seguro para las reservas iraníes de uranio de grado casi armamentístico.

La construcción bajo y en la cima de la montaña no significa que Teherán se esté apresurando a reconstruir su maltrecho programa nuclear y a desarrollar una bomba atómica, según los analistas.

“La administración continuará monitoreando cualquier intento de Irán de reconstruir su programa nuclear. Como ha dicho el presidente Trump, nunca permitirá que Irán obtenga un arma nuclear”, declaró un funcionario de la Casa Blanca que no estaba autorizado a declarar oficialmente.

La CIA se negó a hacer comentarios sobre la nueva construcción en el sitio, que las agencias de inteligencia estadounidenses han estado monitoreando durante años.

Foto de archivo de la instalación nuclear de Natanz, a unos 200 kms de Teherán March 9, 2006. REUTERS/Raheb Homavandi/

Según informes del OIEA, Irán acumuló casi 400 kilos de uranio enriquecido al 60% de pureza, muy cerca del 90% necesario para alimentar un arma, antes de que comenzaran los ataques israelíes el 13 de junio, hora local. El destino y la ubicación de ese arsenal no están claros, lo que genera preocupación de que, con el tiempo, Irán pueda utilizarlo para acumular de forma encubierta los componentes de un dispositivo nuclear.

La nueva actividad en la Montaña del Pico parece tener como objetivo, en parte, fortalecerla contra posibles ataques o infiltraciones futuras. Hasta donde se sabe, la instalación en la montaña no fue atacada durante el bombardeo israelí y estadounidense de 12 días contra la infraestructura nuclear iraní. “Tras el ataque, Irán podría haber decidido ampliar la instalación para realizar actividades adicionales de forma subterránea”, declaró Jeffrey Lewis, experto en energía nuclear y no proliferación del Centro James Martin para Estudios sobre la No Proliferación.

Tres cambios importantes en las instalaciones desde los ataques estadounidenses del 22 de junio indican que la construcción continúa, según tres expertos en actividades nucleares iraníes que revisaron imágenes satelitales a petición de The Post: el sellado de un perímetro de seguridad, el refuerzo de la entrada de un túnel y un aumento del material excavado conocido como escombros, lo que sugiere que la construcción subterránea continúa.

Imágenes satelitales recientes también captaron la presencia de equipo pesado y vehículos de construcción.

“La presencia de camiones volquete, remolques y otros equipos pesados… indica que la construcción y expansión de las instalaciones subterráneas continúa”, declaró Joseph Rodgers, miembro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, que publicó un informe el mes pasado señalando la actividad en Pickaxe Mountain.

Desde finales de junio, se han erigido 1.214 metros del borde occidental del muro de seguridad, lo que acerca su cierre completo a su finalización, y se ha nivelado una carretera paralela al perímetro.

Un bombardero B-2 Spirit de la Fuerza Aérea de EE. UU. despega de la Base Aérea Andersen, en Guam. Fuerza Aérea de EE. UU./Aviador de primera clase Gerald Willis/vía REUTERS

La estructura de hormigón de una de las entradas orientales del túnel estaba cubierta de tierra y roca, lo que indica la construcción de al menos otra ruta de acceso a las instalaciones subterráneas. “El motivo de cubrir la entrada del túnel… es reforzarla contra ataques aéreos, dificultando así su colapso”, declaró Sarah Burkhard, del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, que monitorea la proliferación nuclear.

Los expertos también observaron que el montón de material excavado junto a las entradas orientales del túnel había aumentado ligeramente de tamaño, lo que indica que la actividad de excavación continúa.

“El hecho de que sigan construyéndolo es significativo”, afirmó Burkhard.

Evaluar las acciones de Irán desde el 22 de junio se ha vuelto más difícil debido a su falta de cooperación plena con los inspectores de armas de las Naciones Unidas.

Teherán y el OIEA llegaron a un acuerdo el 9 de septiembre que, según Grossi, permitiría a los inspectores acceder a todas las instalaciones nucleares de Irán y le exigiría informar sobre el paradero de su material nuclear. Sin embargo, Irán, que protesta por la posible reimposición de sanciones internacionales, cuestionó recientemente dicho acuerdo y ha enviado mensajes contradictorios sobre sus próximos pasos en su programa nuclear.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, declaró el mes pasado que Teherán debería impulsar la diplomacia con Washington y argumentó que si Irán reconstruía sus instalaciones nucleares, Estados Unidos las atacaría de nuevo. Sus comentarios enfurecieron a los radicales iraníes, quienes lo acusaron de debilidad. El ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, tiene la última palabra en materia nuclear.

En una entrevista en Irán el lunes con el programa “Frontline” de PBS, Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, afirmó que si se aplican las sanciones, “dejaremos de participar en el OIEA”.

Al preguntársele si los ataques estadounidenses e israelíes habían impulsado nuevas actividades por parte de Irán y si tenía algo que decir sobre la Montaña del Pico, Larijani respondió: “No, nada. No hemos abandonado ninguno de esos lugares. Pero en el futuro podrían seguir funcionando como lo hacen actualmente o ser clausurados”. El presidente Donald Trump ha amenazado con nuevos ataques si Irán vuelve a enriquecer uranio a un alto nivel. El ministro de Defensa israelí ha sugerido que podría atacar de nuevo a Irán para impedir que desarrolle proyectos nucleares o misiles de largo alcance.

Irán también ha comenzado la reconstrucción de las plantas de producción de misiles que Israel atacó en su guerra de 12 días con Irán en junio, según informó Associated Press esta semana, citando imágenes satelitales comerciales. Las imágenes muestran la construcción de dos bases de fabricación de combustible sólido, en Parchin y Shahroud, según el informe, que añade que, al parecer, Irán aún carece de los grandes mezcladores necesarios para producir combustible para las armas.

Imagen de satélite que muestra una vista general del Centro de Tecnología Nuclear de Isfahan, antes de ser alcanzado por los ataques aéreos estadounidenses, en Isfahan, Irán, el 16 de junio de 2025. Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Irán sufrió graves daños en las tres principales instalaciones nucleares atacadas por Estados Unidos, según indican imágenes satelitales comerciales. Bombarderos estadounidenses B-2 Spirit lanzaron enormes bombas de penetración terrestre, conocidas como Penetradores de Artillería Masiva, sobre las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán en Fordow y Natanz. Misiles Tomahawk disparados desde un submarino estadounidense impactaron en el complejo de Isfahán, que incluye una instalación donde el gas de uranio se convierte en metal que puede utilizarse en un arma nuclear. Un informe del 8 de septiembre del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional concluyó que los ataques estadounidenses e israelíes destruyeron o inutilizaron las casi 22.000 centrifugadoras iraníes en Fordow, Natanz e Isfahán. “Por primera vez en más de 15 años, Irán no tiene una ruta identificable para producir uranio apto para armas en sus plantas de centrifugadoras”, afirma el informe, basado en parte en datos del OIEA.

Las imágenes de satélites comerciales, que proporcionan datos menos granulares y frecuentes que los satélites espía estadounidenses, muestran una actividad nueva limitada en esas instalaciones. Esto indica, según los analistas, que Irán teme otra ronda de ataques aéreos y podría no haber decidido si avanzará con su programa nuclear ni cómo hacerlo. “Parecen estar manteniéndose tranquilos”, declaró Lewis.

Tras los ataques estadounidenses, se desató un intenso debate sobre el tiempo transcurrido desde que se había retrasado el programa nuclear iraní. Trump afirmó que la capacidad nuclear de Teherán había sido “totalmente destruida”. Sin embargo, los informes secretos de inteligencia del gobierno estadounidense han sido menos contundentes.

Las evaluaciones realizadas en julio indicaron que los ataques a Fordow, donde se lanzaron 12 bombas de penetración terrestre, lograron derrumbar su infraestructura, profundamente enterrada. Sin embargo, no estaba tan claro si Natanz e Isfahán recibieron impactos devastadores.

Imágenes satelitales de Fordow de mediados de julio muestran que los cráteres de impacto de los ataques estadounidenses se están rellenando, probablemente para evitar más derrumbes, y que se están construyendo nuevos caminos de tierra, escribieron Rodgers y dos colegas en el informe del CSIS. “Esta actividad indica que se está trabajando para estabilizar el sitio, pero no hay prisa por reanudar el enriquecimiento”, concluyó.

La vía más rápida para que Irán desarrolle una bomba, según los analistas, probablemente implicaría enriquecer aún más sus reservas de uranio con una pureza del 60%, suponiendo que pueda acceder al material. El OIEA declaró en un informe del 3 de septiembre que desconoce la ubicación de las reservas. Grossi declaró el lunes a “PBS News Hour” que su agencia cree que el material está enterrado.

El director de la CIA, John Ratcliffe, declaró a legisladores en junio que las agencias de espionaje estadounidenses estiman que la mayor parte del uranio enriquecido de Irán está atrapado bajo los escombros de Isfahán y Fordow.

Kelsey Davenport, directora de política de no proliferación de la Asociación para el Control de Armas, coincidió en que el daño a las instalaciones nucleares iraníes fue significativo. Sin embargo, añadió, sería un error asumir que Teherán simplemente intentará reconstruirlas todas con el mismo tamaño y alcance.

“La realidad es que Irán no necesita nada tan grande”, afirmó Davenport, y podría intentar construir un arma nuclear a gran profundidad si priorizara el secreto sobre la rapidez. “Irán aún tiene la capacidad de reconstruirse con bastante rapidez si decide hacerlo”.

© 2025, The Washington Post.