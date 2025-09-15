“Fui yo”: el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk habría confesado ser el autor del crimen en un chat con sus amigos

Una foto policial muestra a Tyler Robinson, el sospechoso de matar de un disparo al comentarista conservador estadounidense Charlie Kirk durante un evento en la Universidad de Utah Valley, en Orem, Utah, Estados Unidos, en esta foto publicada por el Departamento de Seguridad Pública de Utah el 12 de septiembre de 2025. Departamento de Seguridad Pública de Utah/Handout via REUTERS

El sospechoso de 22 años del asesinato de Charlie Kirk parece haber confesado a sus amigos en un chat en línea poco antes de entregarse a las autoridades, según dos personas familiarizadas con el chat y capturas de pantalla obtenidas por The Washington Post.

“Hola a todos, tengo malas noticias”, decía un mensaje de la cuenta del sospechoso, Tyler Robinson, en la plataforma Discord. “Era yo ayer en la Universidad de UVU. Lo siento mucho”.

El mensaje se envió el jueves por la noche, unas dos horas antes de que las autoridades anunciaran la detención de Robinson.

Un miembro del chat grupal compartió una imagen de la conversación con The Washington Post y confirmó que provenía de la cuenta de Robinson. La persona habló bajo condición de anonimato para proteger su privacidad y por temor a ser acosada.

Discord proporcionó una copia del mensaje con la confesión a las autoridades, según una persona familiarizada con la interacción de la empresa con las autoridades. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a comentar públicamente los detalles de la investigación. El mensaje se envió desde la cuenta de Robinson a un pequeño grupo privado de amigos en línea, según la fuente. Discord está trabajando en estrecha colaboración con el FBI y las autoridades locales, proporcionando información sobre las actividades en línea de Robinson en la plataforma, añadió.

Charlie Kirk. REUTERS/Cheney Orr

Anteriormente, Discord había declarado que una investigación interna no encontró “ninguna evidencia de que el sospechoso planeara este incidente o promoviera la violencia en Discord”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Utah remitió el caso al Departamento de Seguridad Pública de Utah. Portavoces del Departamento de Seguridad Pública de Utah, así como del FBI y su oficina local en Salt Lake City, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Robinson fue arrestado la semana pasada tras una búsqueda de 33 horas, acusado de disparar mortalmente a uno de los activistas conservadores más destacados del país en un evento de la Universidad del Valle de Utah. Las autoridades afirman que un familiar de Robinson contactó a un amigo, quien a su vez contactó a las autoridades, afirmando que Robinson había confesado o insinuado haber cometido el crimen.

El gobernador de Utah, Spencer Cox (republicano), declaró durante el fin de semana que el motivo del ataque a Robinson sigue bajo investigación, pero que el sospechoso parece tener una “ideología izquierdista”. Las autoridades afirman que sus entrevistas indican que Robinson se volvió más político en los últimos años y criticó a Kirk.

Un hombre pasa junto a un monumento en memoria del activista y comentarista de derecha estadounidense Charlie Kirk, después de que se permitiera al profesorado regresar al campus, en Orem, Utah, EE. UU. REUTERS/Jim Urquhart

La conversación de Discord compartida con The Post muestra a los miembros del grupo reaccionando al tiroteo de Kirk el miércoles pasado, antes de que se supiera que Robinson estaba presuntamente involucrado. El grupo incluía a unas 30 personas, según la persona que proporcionó capturas de pantalla.

“Dispararon a Charlie Kirk”, escribió un amigo el miércoles por la tarde, según una imagen de los mensajes.

“Acabo de ver el video, ¡santo cielo!”, escribió otro usuario aproximadamente una hora y media después, añadiendo sobre Kirk: “Mi hermano no se merecía morir así de triste”.

La única respuesta de la cuenta de Robinson llegó al día siguiente con un mensaje que anunciaba “malas noticias”.

Charlie Kirk. REUTERS/Cheney Orr

“Me entrego a través de un amigo sheriff en unos momentos”, decía el mensaje, publicado a las 7:57 p. m. Hora local en Utah, continuó. “Gracias por todos los buenos momentos y risas, todos han sido increíbles, gracias a todos por todo”.

Robinson fue detenido a las 10 p.m. de esa noche, según el director del FBI, Kash Patel.

Nadie respondió a Robinson esa noche, según las capturas de pantalla obtenidas por The Post. Pero al día siguiente, un amigo escribió que la aparente confesión parecía ser cierta. El amigo pidió a los miembros del grupo que “oraran por Tyler y su arrepentimiento” y luego se dirigió a Kirk.

“Si bien las ideas políticas de Charlie Kirk no eran aceptables para algunos, pido que todos oremos por él y su familia en estos momentos confusos”, agregó el amigo.

El New York Times informó sobre una conversación en otro grupo de Discord ese mismo día. En esa conversación, Robinson bromeó diciendo que un “doble” intentaba causarle problemas después de que las fuerzas del orden publicaran imágenes de un sospechoso de tiroteo que se parecía a Robinson. Cox confirmó la existencia de esa conversación el domingo y dijo que los amigos de Robinson “no creían que fuera él” en ese momento. La persona que proporcionó otros mensajes de Discord a The Post dijo que pertenecen a otro grupo.

