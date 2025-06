Irán calculó muy mal: ahora está pagando el precio

Ali Khamenei, líder supremo de Irán (Office of the Iranian Supreme Leader/WANA via REUTERS)

El ataque estadounidense contra Irán es otro efecto dominó del asalto de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. Cuanto más tiempo pasa, más se perfila el 7/10 como un punto de inflexión histórico —al igual que el 9/11 en Estados Unidos o el 11/9, día de la caída del Muro de Berlín en 1989— tras el cual nada vuelve a ser igual.

Al lanzar su asalto contra Israel, Hamas —respaldado por Irán— buscaba arrastrar a sus aliados regionales a una guerra más amplia que, según su esperanza, conduciría a la destrucción del Estado judío. Sin embargo, en lugar de destruir a Israel, Hamas desencadenó una cadena de acontecimientos que ha llevado al colapso del poder iraní en la región. En los más de 600 días transcurridos desde entonces, gran parte de Gaza ha sido arrasada y, según el Ministerio de Salud de Gaza —controlado por Hamas—, más de 50.000 palestinos han muerto. Hamás, aunque aún existe, es apenas una sombra de lo que fue. Yahya Sinwar, artífice del 7/10, ha muerto, al igual que su hermano y la mayoría de los comandantes de la organización.

Hezbollah, aunque no participó en el ataque inicial, bombardeó el norte de Israel durante varios meses. El otoño pasado, Israel respondió con una ofensiva que comenzó con la operación de los “buscapersonas explosivos”. Su líder histórico, Hassan Nasrallah, también ha muerto, junto a la mayoría de sus comandantes. Su infraestructura militar ha sido devastada y su capacidad de influencia en el Líbano se ha reducido considerablemente. Los misiles de Hezbollah ya no representan una amenaza significativa para Israel. Con Hezbollah esencialmente derrotado, otro aliado iraní, Bashar al-Assad, fue derrocado por rebeldes en Siria a finales del año pasado. Siria está ahora gobernada por un gobierno suní que no simpatiza con los clérigos chiíes de Irán.

Aunque Irán aún cuenta con poderosos aliados en Yemen e Irak, su estrategia de rodear a Israel con un “anillo de fuego” ha sido en gran medida desmantelada. Esto ha permitido a Israel atacar directamente a Irán de una forma que antes evitaba.

El 12 de junio, bombardeos israelíes eliminaron a los principales líderes militares iraníes y destruyeron sus defensas aéreas. El objetivo de Israel era frenar, o al menos retrasar significativamente, el programa nuclear iraní. Ese objetivo se aproxima tras la decisión del expresidente Donald Trump de utilizar bombarderos furtivos B-2 y misiles de crucero Tomahawk para atacar los tres principales sitios nucleares iraníes: Fordow, Natanz e Isfahan.

El alcance de los daños causados por los bombardeos aún no está claro; como señaló el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, la evaluación de los daños lleva tiempo.

Pero algo ya es evidente: Irán cometió un grave error de cálculo al dilatar las negociaciones nucleares, primero con el presidente Joe Biden y luego con Trump, para sustituir el acuerdo que Trump abandonó en 2018. Los negociadores iraníes, sobrestimando el poder y la influencia de su país, adoptaron una postura rígida al negarse a renunciar por completo a su capacidad de enriquecimiento. Mientras dialogaban con Estados Unidos, además, continuaban enriqueciendo uranio hasta niveles cercanos al grado armamentístico, lo que generó preocupación en Jerusalén. Creyeron que podían salirse con la suya. Se equivocaron. Ahora, sus principales complejos nucleares —desarrollados durante décadas con enormes costos— han sido atacados con fuerza.

Aun así, aunque muchos en Israel y Estados Unidos sientan la tentación de celebrar, sería prudente contener ese impulso. La lección del 7/10 —que la guerra es impredecible y que los conflictos que comienzan con victorias pueden terminar en derrotas— no se aplica solo al régimen iraní y sus aliados. Es una advertencia general, como aprendieron Israel en su guerra en Líbano (1982-2000) y Estados Unidos en sus prolongados conflictos en Irak y Afganistán tras el 11 de septiembre.

Trump puede pensar que, con un gran bombardeo, está poniendo fin a la guerra con Irán, pero bien podría estar iniciándola. En su declaración del sábado por la noche, al anunciar los ataques, afirmó: “Irán, el matón de Oriente Medio, debe ahora hacer la paz”. Es deseable que así sea, pero los funcionarios iraníes no se mostraron conciliadores el domingo. El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, prometió responder y sostuvo que la administración Trump solo entiende “el lenguaje de la amenaza y la fuerza”. El régimen iraní gobierna mediante el miedo, y sentirá la necesidad de responder para no parecer débil ante su propia población.

Incluso debilitado, Irán conserva diversas opciones para represalias, desde atentados en Occidente hasta ataques con misiles a bases estadounidenses en la región o el minado del Estrecho de Ormuz. La posibilidad más preocupante es que Irán decida acelerar el desarrollo de un arma nuclear.

Estados Unidos e Israel han retrasado probablemente por años el programa nuclear iraní, pero aunque los bombardeos pueden destruir instalaciones y matar científicos, no pueden borrar el conocimiento acumulado por el régimen a lo largo de décadas. Tampoco está claro si los ataques destruyeron las aproximadamente 900 libras de uranio enriquecido a niveles cercanos al grado armamentístico que, según el Organismo Internacional de Energía Atómica, Irán ya había producido.

Irán podría sentirse obligado ahora a intentar construir un dispositivo nuclear, si puede, para disuadir futuros ataques, algo que la comunidad de inteligencia estadounidense sostenía hace apenas días que Teherán no había decidido hacer. O, tras comprobar el nivel de penetración de la inteligencia israelí, podría evitar provocar otro ataque. No sabemos cómo reaccionará. Y, como dice el mando militar estadounidense, “el enemigo siempre tiene voto”.

Al iniciar esta ofensiva contra Irán, los líderes israelíes parecen estar apostando a que podrán desencadenar un cambio de régimen. Eso es, al menos, lo que ha planteado el primer ministro Benjamín Netanyahu. Pero no hay antecedentes de que un régimen haya caído exclusivamente por ataques aéreos; con mayor frecuencia, como en Londres en 1940 o en Kiev hoy, estos ataques provocan que la población civil se agrupe en torno a sus líderes. Incluso muchos iraníes críticos del régimen teocrático opinan que los ataques no debilitarán su control del país. Es probable que Estados Unidos e Israel tengan que seguir lidiando con la República Islámica durante años. Un régimen herido y acorralado sigue siendo peligroso.

En esta etapa inicial, las consecuencias del ataque estadounidense contra Irán —la “Operación Martillo de Medianoche”— son inciertas. Lo único seguro es que las guerras siempre generan resultados imprevisibles y que las repercusiones del 7/10 seguirán moldeando el Medio Oriente en los años por venir.

