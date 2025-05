Ocho ladrones de Kim Kardashian declarados culpables en un juicio en París

Ocho ladrones de Kim Kardashian fueron declarados culpables en París tras un mediático juicio por el robo a la celebridad. (REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo)

Ocho de las diez personas acusadas de participar en el robo a punta de pistola a Kim Kardashian en París hace casi una década fueron declaradas culpables el viernes, según Associated Press, un final sorprendente para uno de los casos de robo más destacados dirigidos contra una celebridad.

Pero los acusados ​​culpables —apodados los “abuelos ladrones” en los medios franceses, ya que muchos tienen entre 60 y 70 años— no irán a prisión porque ya cumplieron sus condenas mientras esperaban en prisión preventiva, según informó AP. Aomar Aït Khedache, considerado el cabecilla, fue condenado a ocho años, cinco de los cuales están en suspenso y los otros tres ya han cumplido. Otros siete recibieron condenas menores y dos fueron absueltos.

“Estoy profundamente agradecida con las autoridades francesas por buscar justicia en este caso. Este crimen fue la experiencia más aterradora de mi vida y dejó un impacto duradero en mí y mi familia”, declaró Kim Kardashian. “Aunque nunca olvidaré lo sucedido, creo en el poder del crecimiento y la rendición de cuentas, y rezo por la sanación de todos. Mantengo mi compromiso de defender la justicia y promover un sistema legal justo”.

Los “abuelos ladrones”, con edades entre 60 y 70 años, no irán a prisión porque ya cumplieron condena en prisión preventiva. (REUTERS/Piroschka van de Wouw/)

Kardashian se alojaba en un apartamento de lujo en el Hôtel de Pourtalès durante la Semana de la Moda de París en 2016, cuando unos asaltantes enmascarados vestidos como policías entraron en su habitación, la ataron y le robaron a punta de pistola joyas valoradas en millones de dólares.

A principios de este mes, Kardashian, de 44 años, testificó en el juicio que pensaba que iba a ser violada o asesinada.

“Estaba segura... de que todo había terminado”, añadió. “Así que recé por mi familia, por mi hermana y por mi mejor amiga que iban a entrar, para que tuvieran una vida normal después de verme que yo estaría muerta en la cama y que [Kourtney Kardashian] tendría ese recuerdo para siempre”.

Los ladrones la dejaron en el baño, “muy conmocionada, pero ilesa”, según declaró su publicista a CNN, mientras le robaban joyas por valor de entre 6 y 10 millones de dólares, según la fiscalía francesa. Solo se recuperó una pieza: un colgante de cruz de diamantes y platino que uno de los ladrones dejó caer al marcharse, según informaron medios locales.

Kardashian habló previamente sobre intentar escapar de la terrible experiencia en un episodio de 2017 de “Keeping Up With the Kardashians”.

“En un instante, tengo que tomar una decisión rápida: ¿bajaré corriendo las escaleras y me dispararán por la espalda?”, dijo entre lágrimas. “Me da mucha pena pensarlo”.

Kim Kardashian agradeció a las autoridades francesas y destacó el impacto duradero que el robo tuvo en su vida y en su familia. (REUTERS/ZZIIGG/File Photo)

Diez personas —nueve hombres y una mujer— fueron juzgadas a partir del 28 de abril por cargos que incluyen robo a mano armada en una banda organizada, secuestro y adquisición y posesión no autorizada de armas. Inicialmente, había 12 acusados ​​en el caso, pero una persona falleció y otra no pudo ser juzgada por problemas de salud, según declaró el Tribunal de Apelación de París.

Dos de los hombres admitieron previamente su responsabilidad en el robo a mano armada. Khedache, de 69 años, uno de los dos hombres que irrumpieron en la habitación de Kardashian, según Associated Press, se disculpó con la estrella de telerrealidad en una carta desde la cárcel. Yunice Abbas, de 71 años, quien afirmó haber servido como vigía en la recepción del hotel durante el robo, coescribió un libro titulado “Yo secuestré a Kim Kardashian” y se disculpó durante el juicio, informó Associated Press.

Gabriel Dumenil, abogado de Abbas, dijo en un comunicado que están satisfechos con la decisión justa y equilibrada y que Abbas expresó su más profundo pesar a las víctimas del crimen.

(c) 2025, The Washington Post