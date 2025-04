Un gran terremoto en el noroeste del Pacífico podría hundir la tierra en cuestión de minutos

Un sismo mayor a 8,0 en la falla de Cascadia generaría olas de hasta 12 metros, además de cambios irreversibles en el terreno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El noroeste del Pacífico está listo para un gran terremoto, y las sacudidas y los tsunamis no serían las únicas amenazas de tal evento, según una nueva investigación. La tierra costera también se hundiría casi dos metros, lo que significa que las personas que sobrevivieran a la catástrofe inicial se enfrentarían a graves inundaciones.

Un terremoto de magnitud superior a 8,0 en la zona de subducción de Cascadia podría provocar un hundimiento repentino de la tierra que, unido a la subida del nivel del mar, ampliaría las llanuras aluviales hasta 185 kilómetros cuadrados, según el estudio publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Podríamos tener un desastre de la magnitud de Japón 2011 o Sumatra 2004″, dijo Tina Dura, autora principal del estudio y profesora asociada de riesgos naturales en Virginia Tech. “Es el mismo tipo de falla. Tiene la misma capacidad de provocar un gran terremoto, un tsunami y el hundimiento de la costa”.

El repentino hundimiento de la tierra podría alterar de forma permanente las comunidades costeras, que sufren inundaciones durante las mareas vivas o las mareas de tempestad, pero que podrían inundarse con mayor frecuencia, según Dura.

La zona de subducción de Cascadia, donde una placa de la corteza terrestre se hunde bajo otra, se extiende desde el norte de California hasta la isla canadiense de Vancouver. Lleva siglos acumulando tensiones que acabarán liberándose en un terremoto catastrófico, predicen los científicos.

Pero no pueden decir con exactitud cuándo podría producirse el “Big One” del noroeste del Pacífico. El último gran terremoto en la zona de subducción de Cascadia se produjo en enero de 1700, y los grandes seísmos suelen producirse con un intervalo de 450 a 500 años, según Dura. Sin embargo, los sismos no se producen siempre “a intervalos uniformes”.

“Podría ocurrir cualquier día, pero quizá no ocurra hasta 2100″, dijo Dura. “Queremos estudiarlo porque para entonces se prevé que la subida del nivel del mar provocada por el clima se convierta en un problema mayor a lo largo de Cascadia”, añadió.

Según el estudio, teniendo en cuenta el aumento previsto del nivel del mar, el riesgo de inundación por un gran terremoto en 2100 podría ser más del triple del que existe hoy en día.

Dura sostuvo que los residentes costeros con los que ha hablado a menudo no han comprendido del todo las ramificaciones de un gran terremoto en el noroeste del Pacífico, que podría generar un tsunami con olas de hasta 12 metros de altura, según ha informado The Washington Post.

“Hay señales de evacuación por tsunami, pero parecen más una novedad que algo serio”, afirma Dura. “La gente debe preocuparse por ello”.

Un terremoto de gran magnitud en la falla de Cascadia podría provocar devastación similar a la del sismo de Japón en 2011. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una forma de prepararse consiste en tener en cuenta los riesgos futuros a la hora de construir infraestructuras, un método denominado “planificación de la resiliencia”, según Andrew Meigs, profesor de geología de la Universidad Estatal de Oregón que no es autor del estudio.

Si las autoridades y los habitantes de la región de Cascadia ignoran las amenazas, “el impacto será mucho mayor que si se reconoce que existe un cambio de fondo en el nivel del mar y que el peligro siempre estará ahí”, afirmó Meigs.

En el noroeste del Pacífico, dijo Dura, eso incluiría replantearse la ubicación de los aeropuertos, el tratamiento de aguas residuales y las tierras agrícolas, así como las rutas de evacuación.

“Mi esperanza es que se corra más la voz para que la gente esté preparada. Y podamos tener menos impacto, menos pérdida de vidas y propiedades”, concluyó.

(*) The Washington Post

(*) Angie Orellana Hernández es reportera general de The Washington Post, donde cubre noticias de última hora y escribe sobre negocios de rápida respuesta.