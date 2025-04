Dakota Meyer, ganador de la Medalla de Honor, se reincorpora al Cuerpo de Marines a los 36 años

Forma parte de los dos únicos miembros de la fuerza armada en recibir el premio más alto de la nación. (REUTERS/Brendan McDermid)

El sargento Dakota Meyer se reincorporó al Cuerpo de Marines el jueves, dando el paso poco común de regresar al servicio militar 15 años después de haber dejado el servicio activo. Al hacerlo, se convierte en uno de los dos únicos miembros actuales de las fuerzas armadas que han sido reconocidos con el premio más alto de la nación por valentía en combate, la Medalla de Honor.

Meyer, vistiendo su uniforme de gala azul y con la medalla alrededor del cuello, prestó juramento de alistamiento en el Salón de los Héroes del Pentágono. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, tomó el juramento de reincorporación en una ceremonia en la que también estuvieron presentes otros altos funcionarios de Estados Unidos, como el nuevo presidente del Estado Mayor Conjunto, el teniente general retirado Dan Caine, y la directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard.

Meyer, de 36 años, quien recientemente trabajó como bombero y emprendedor, había discutido la posibilidad de reincorporarse durante unos dos años con altos funcionarios del Cuerpo de Marines, señaló el sargento mayor Carlos A. Ruiz, el miembro de mayor rango entre los enlistados del cuerpo, durante una conferencia de prensa con Meyer antes de la ceremonia.

“Diría que probablemente no ha habido ni un solo día en que haya estado fuera sin querer volver”, dijo Meyer a los periodistas. “Finalmente llegué al punto en el que sentí que sería una ventaja y que podía regresar y contribuir”.

La decisión pone de nuevo en uniforme a uno de los embajadores más destacados y francos del cuerpo, lo que plantea preguntas sobre cómo el Cuerpo de Marines manejará su servicio. Meyer ha estado involucrado en la política durante años, recientemente expresando su apoyo a Hegseth y Gabbard durante sus procesos de confirmación en el Senado.

Meyer declinó detallar cómo planea servir dentro de la Reserva del Cuerpo de Marines, que requiere servicio a tiempo parcial, pero Hegseth sugirió que buscará un papel operativo activo.

“No se está alistando para ser el rostro de un póster de reclutamiento”, dijo Hegseth. “Se está alistando para hacer el trabajo real”.

Recibió la medalla por su heroísmo en Afganistán, tras rescatar a compañeros que estaban siendo atacados por insurgentes talibanes. (REUTERS/Brendan McDermid)

En 2011, Meyer se convirtió en el primer marine en casi cuatro décadas en recibir la Medalla de Honor, con el presidente Barack Obama aprobando el reconocimiento. El 8 de septiembre de 2009, Meyer enfrentó fuego de talibanes en un esfuerzo por salvar a tropas estadounidenses y fuerzas afganas de una emboscada brutal en la aldea afgana de Ganjgal. Meyer dejó el servicio activo mientras se evaluaban sus acciones para determinar si cumplían con el nivel necesario para recibir la Medalla de Honor y mientras luchaba con el trauma de una batalla que dejó cinco soldados estadounidenses muertos y otros heridos, incluido el propio Meyer.

Posteriormente, se convirtió en un autor de bestsellers, escribiendo sobre su crianza, su servicio militar y sus luchas con la culpa del sobreviviente, incluida un intento de suicidio. Estuvo casado durante aproximadamente dos años con Bristol Palin, la hija de la ex gobernadora de Alaska y candidata a la vicepresidencia Sarah Palin, y tiene dos hijos con ella.

Meyer dijo que no desea recibir un trato especial por parte del Cuerpo de Marines y comprende que existen restricciones sobre el discurso político mientras se está en uniforme.

“Debo decir desde el principio que no siempre he hecho lo correcto”, dijo Meyer. “Pero la gran parte de estar en la reserva es que sigo siendo ciudadano cuando no estoy en servicio activo ni bajo órdenes”.

El único otro miembro activo de las fuerzas armadas con una Medalla de Honor es el sargento mayor Matthew O. Williams, quien fue reconocido en 2019 por sus acciones en un feroz tiroteo en Afganistán en 2008. Otros recipientes por acciones en la era posterior al 11 de septiembre, incluido el teniente coronel William D. Swenson, quien fue reconocido por acciones en la misma batalla que Meyer, han dejado el servicio militar.

Hegseth dijo que quería destacar la ceremonia de reincorporación de Meyer y buscó hacerla “tan grande como sea posible”.

“Este es un hombre que lo ha entregado todo, ha enfrentado las cosas más difíciles que puedas imaginar, ha puesto a prueba la resistencia humana, y aun así, después de todo eso, está aquí hoy diciéndonos: ‘Quiero hacer esto’”, dijo Hegseth. “Eso es un ejemplo”.

