Un equipo SWAT retuvo a una familia a punta de pistola: era la casa equivocada, según una demanda

Avery Marshall y Alisa Carr alegan que agentes del orden violaron sus derechos civiles durante un allanamiento a su casa móvil en Carolina del Norte el año pasado. (Crédito: Institute for Justice vía The Washington Post)

Alisa Carr y su prometido, Avery Marshall, se despertaron poco después de la 1 de la madrugada con cristales rotos, la explosión de una granada aturdidora y los gritos de un equipo SWAT, según una demanda presentada recientemente. Observaron cómo agentes del orden presuntamente apuntaban con armas a los dos hijos de Carr y Marshall y les ordenaban que salieran de sus habitaciones.

El equipo de agentes del sheriff local estaba buscando a un hombre que sospechaban que robaba coches sin llave, afirma la demanda, pero en lugar de eso, irrumpieron en una casa en la que el sospechoso nunca había estado.

Carr y Marshall demandan a los condados y alguaciles que, según ellos, son responsables del error, acusando a los funcionarios de violar sus derechos constitucionales contra registros e incautaciones irrazonables en la redada del 10 de abril del año pasado. En una denuncia de 59 páginas, presentada el martes en el Distrito Federal para el Este de Carolina del Norte, alegan que los agentes del orden engañaron a un juez para que firmara una orden de registro al proporcionar información falsa y omitir datos que sugerían que el sospechoso podría estar en otro lugar. Posteriormente, los agentes utilizaron la orden de registro ilícita para allanar y causar daños en la casa de Carr y Marshall en Willard, Carolina del Norte, según la denuncia.

“Lo peor de toda esta pesadilla fue estar tirado en el suelo, sin poder hacer nada, mientras la policía le apuntaba a mi hijo con un rifle AR. Lo único que pude hacer fue gritar: ‘¡Tiene 9 años!‘”, declaró Marshall en un comunicado del Instituto para la Justicia, una organización legal sin fines de lucro que representa a la familia.

El sheriff del condado de Lee, Brian Estes, y el sheriff del condado de Pender, Alan Cutler, no respondieron el viernes a las solicitudes de comentarios de The Washington Post.

A principios de abril del año pasado, los agentes del sheriff del sureste de Carolina del Norte comenzaron a investigar robos de vehículos en varios condados, según la demanda. Los detectives identificaron a un sospechoso cuyo padre les dijo que su hijo circulaba en un Nissan Sentra gris de 2007, información que permitió a los investigadores obtener la matrícula del vehículo, según la demanda.

Verizon dio a los detectives datos de ubicación del teléfono que creían que pertenecía a su sospechoso, que lo ubicaba a 170 pies de la casa de Carr y Marshall, un área que incluye otras cinco propiedades, afirma la demanda.

Los detectives presuntamente se centraron en Carr y Marshall porque vieron un Nissan sedán frente a su casa. Sin embargo, el Nissan de Carr era de un modelo diferente, unos 10 años más nuevo y con una matrícula distinta a la del sospechoso, según la demanda.

Sin embargo, los agentes del sheriff obtuvieron una orden para allanar la casa de Carr y Marshall “diciéndole falsamente al magistrado que los autos eran uno y el mismo” mientras omitieron el hecho de que varias propiedades estaban dentro del radio proporcionado por los datos del teléfono, alega la demanda.

Agentes del SWAT utilizaron granadas y rifles para irrumpir en la casa equivocada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la 1:07 a. m. del 10 de abril, un miembro del equipo SWAT golpeó la puerta principal de Carr y Marshall, gritando que era de la oficina del sheriff y tenía una orden judicial, según muestran las imágenes de la cámara Ring. Marshall, quien acababa de ser operado de la espalda y dormía en el sofá, despertó, según la demanda. Se levantó y miró por la ventana, donde vio a hombres con rifles tipo AR, según la demanda.

El equipo SWAT supuestamente destrozó la contrapuerta de la casa rodante, forzó la puerta principal y lanzó dos granadas aturdidoras al interior. Una rebotó en el pecho de Marshall, explotó junto al sofá y lo incendió, según la demanda.

Los agentes presuntamente ordenaron a Marshall, quien estaba sin camisa, que se tumbara en el suelo cubierto de vidrio. Mientras tanto, el resto de su familia se había despertado, y los agentes ordenaron a punta de pistola que sus hijos de 9 y 16 años salieran de sus habitaciones, según la demanda.

Los investigadores entrevistaron a Carr en la cocina, donde el miedo y los gases de las granadas aturdidoras le provocaron palpitaciones y dificultad para respirar, según la demanda. Carr, quien ya había sufrido dos infartos, les dijo a los agentes que no podía respirar. Supuestamente la acusaron de mentir y la interrogaron repetidamente sobre el sospechoso antes de llamar a una ambulancia para que la llevara al hospital.

“Todo fue tan deshumanizante. No nos creían cuando decíamos que no conocíamos al tipo; no me creían cuando decía que no podía respirar”, dijo Carr.

Al buscar al sospechoso del robo, los agentes supuestamente golpearon con un mazo el exterior de su casa móvil y dañaron las paredes y el suelo. No lo encontraron y, tras varias horas, se fueron, dejando la casa desprotegida y en ruinas.

Un año después, la casa de Car y Marshall sigue dañada porque no tienen dinero para repararla, según la demanda. Su puerta contra tormentas sigue destrozada y fuera de su marco, dijeron. El marco de la puerta está roto, lo que ha permitido la entrada de humedad y la aparición de moho, según su declaración. Los agujeros de mazo aún marcan su casa.

No todos los daños son visibles, dijeron.

“Ya ni siquiera me siento seguro viviendo en mi propia casa por lo que pasó esa noche”, dijo Carr.

Marshall y su hijo, que ahora tiene 10 años, comparten ese sentimiento.

“Todavía me quita el sueño”, dijo el padre, “y sé que a él también”.

