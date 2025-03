Soldados taiwaneses que custodiaban la oficina presidencial espiaban para China: fueron condenados

Oficiales de la policía de Taiwán (REUTERS/Ann Wang)

El espionaje chino en Taiwán ha alcanzado nuevos niveles, afirman analistas y funcionarios, después de que tres soldados encargados de proteger la oficina presidencial taiwanesa fueran encarcelados por fotografiar y vender información clasificada.

Los tres ex miembros de un batallón militar responsable de la seguridad del edificio presidencial, así como un soldado de una unidad especializada en guerra de información, fueron condenados esta semana a hasta siete años de prisión.

“La oficina presidencial debería ser el lugar más seguro, sin embargo, siguen ocurriendo incidentes como este. Esto demuestra cuán grave es la infiltración de China en Taiwán”, dijo Chung Chih-tung, investigador asistente del Instituto de Investigación de Defensa Nacional y Seguridad, un centro de estudios financiado por el gobierno.

Los casos encajan en un patrón más amplio de intimidación por parte de Beijing, que intenta socavar las defensas de Taiwán tanto militar como psicológicamente, presionando a la isla democrática a someterse al gobierno del Partido Comunista Chino. Este esfuerzo incluye enormes ejercicios militares alrededor de la isla.

Según los fiscales, los soldados Lai Chong-yu y Chen Wen-hao fueron reclutados por agentes de inteligencia chinos a través de un hombre llamado Huang Tsung-yi, un ciudadano taiwanés acusado de actuar en nombre de Beijing para persuadir a soldados de vender información a China.

Huang huyó a China antes de que pudiera ser arrestado, según funcionarios taiwaneses.

Lai y Chen, el primero miembro del 211° Batallón de la Policía Militar de Taiwán, que protege la oficina presidencial en Taipéi, y el segundo miembro del comando de información y telecomunicaciones del Ministerio de Defensa, tomaron fotografías de “información interna militar secreta oficial”. Lai luego entregaba esas fotos a Huang o directamente a agentes chinos.

Después de que Lai se retirara en 2023, otros dos soldados, Li Yu-er y Lin Yu-kai, continuaron tomando fotos de documentos y entregándolas a agentes chinos, dijeron los fiscales en el Tribunal de Distrito de Taipéi. Los funcionarios no describieron el tipo de documentos fotografiados.

Los soldados recibieron pagos de entre 7.450 y 18.600 euros (8.000 y 20.000 dólares) entre 2022 y 2024.

“Sus actos traicionaron al país y pusieron en peligro la seguridad nacional”, dijo el tribunal en un comunicado.

Los soldados no fueron acusados de espionaje porque la información no se clasificaba como “confidencial”. Sin embargo, contenía documentos internos de la oficina presidencial que no deberían haberse divulgado al público, según el comunicado del tribunal.

Los cuatro soldados fueron condenados por corrupción por aceptar sobornos, mientras que Lai y Chen también fueron procesados bajo la ley de seguridad nacional de Taiwán, que conllevaba una pena adicional de ocho meses. En total, las sentencias de los soldados variaron de cinco años y diez meses a siete años de prisión.

Incluso en los casos en los que se acusa a oficiales militares de espionaje, el castigo suele ser leve.

“Los castigos en Taiwán por actividades de espionaje han sido demasiado indulgentes, lo que significa que no constituyen un disuasivo suficiente”, afirmó Chung.

El presidente Lai Ching-te, quien ha adoptado una postura cada vez más firme contra Beijing desde que asumió el cargo en mayo pasado, pidió este mes el regreso de los tribunales militares de la era de la ley marcial para tratar de manera más rápida y severa los casos de espionaje en el ejército taiwanés.

“Últimamente, China ha estado aprovechándose de la libertad, diversidad y apertura de la Taiwán democrática para reclutar pandillas, medios de comunicación, comentaristas, partidos políticos e incluso miembros en servicio activo y retirados de las fuerzas armadas y la policía a fin de realizar acciones para dividirnos, destruirnos y subvertirnos desde dentro”, declaró el presidente.

Las autoridades taiwanesas han intensificado las acusaciones contra miembros activos y retirados del ejército, quienes han sido durante mucho tiempo objetivo de los esfuerzos de espionaje chinos.

Actualmente, la inteligencia china está dirigiéndose a soldados de menor rango así como a oficiales superiores a través de las redes sociales, plataformas de videojuegos y sitios web que anuncian préstamos, según un informe del año pasado de la entidad auditora del gobierno de Taiwán.

El año pasado, las autoridades juzgaron a 64 personas por cargos de espiar para China, más de la mitad de las cuales eran miembros activos o retirados del ejército. En 2022 fueron procesadas 10 personas.

Este mes, los fiscales taiwaneses anunciaron que estaban investigando a dos miembros de la fuerza aérea, uno retirado y otro en activo, por posiblemente filtrar detalles sobre uno de los sistemas de misiles más avanzados de la isla a agentes chinos.

“Cabe reconocer que el gobierno y el ejército de Taiwán han intensificado sus esfuerzos de contrainteligencia en la última década, lo que en parte explica el aparente aumento de casos. Más casos están saliendo a la luz”, señaló Drew Thompson, exfuncionario del Pentágono especializado en China, Taiwán y Mongolia, quien ahora trabaja en la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam en Singapur.

Los casos más recientes surgen en un momento en el que la relación de seguridad de Taiwán con Estados Unidos, su respaldo militar más importante contra las amenazas de fuerza de Beijing, está siendo puesta en duda. Beijing sostiene que Taiwán, hogar de unos 23 millones de personas, forma parte de China, y el líder chino Xi Jinping ha dicho que recurrirá a la fuerza si es necesario para lograr la “reunificación”.

Durante años, Estados Unidos ha vendido armas a Taiwán y proporcionado entrenamiento militar para ayudar a reforzar las defensas de la democracia, aunque Taipéi y Washington no mantienen una relación diplomática formal.

Un factor disuasivo clave contra Beijing ha sido el uso de “ambigüedad estratégica” por parte de Washington, una posición deliberadamente vaga sobre si Estados Unidos intervendría militarmente para detener una toma de control china. Bajo el enfoque más transaccional del presidente Donald Trump, ahora es incluso más incierto si Washington acudiría en ayuda de Taiwán.

Trump y Elbridge Colby, su nominado para subsecretario de defensa para políticas, han pedido que Taiwán haga más y pague más por su propia defensa. Según los analistas, la reciente campaña de Taiwán contra el espionaje ayuda a demostrar a Washington que Taiwán se toma en serio la necesidad de cerrar las filtraciones en su ejército.

