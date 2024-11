Cuáles son las posturas de Donald Trump y Kamala Harris en los múltiples desafíos globales que enfrenta Estados Unidos

El próximo presidente de Estados Unidos enfrentará muchos desafíos de política exterior. (REUTERS/File Photo)

Los candidatos presidenciales Kamala Harris y Donald Trump han presentado dos visiones muy diferentes del lugar de Estados Unidos en el mundo, y el pueblo estadounidense está a punto de tomar una decisión el día de las elecciones que se extenderá mucho más allá de sus fronteras.

Gane quien gane, el nuevo presidente se enfrentará a los problemas más insolubles del mundo. El conflicto en Medio Oriente sigue haciendo estragos. La financiación de Ucrania pende de un hilo. Y el cambio climático supone una amenaza global. Trump promete poner fin a lo que considera una falta de respeto hacia Estados Unidos en la escena mundial con su enfoque “America First” (Estados Unidos primero). Harris se ha presentado como la candidata que “reforzará, no abdicará, de nuestro liderazgo global”.

Esto es lo que hay que saber sobre la postura de cada candidato ante algunos de los problemas mundiales más urgentes:

Guerra en Medio Oriente

Un reto inmediato para el próximo presidente será contener la creciente guerra en Oriente Medio y lograr un alto al fuego para liberar a los rehenes secuestrados por Israel y retenidos por militantes en Gaza, al tiempo que se incrementa la ayuda a los palestinos que viven en condiciones que altos funcionarios de las Naciones Unidas han descrito como “apocalípticas”.

Trump ha hecho un llamamiento general para que se ponga fin a la guerra en Gaza, pero no ha sido explícito sobre la vía para lograrlo. En privado, ha ofrecido su apoyo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y a las ofensivas de su país contra Hamas y Hezbollah, diciéndole en una reciente llamada que “haga lo que tenga que hacer.” James Carafano, miembro del think tank derechista Heritage Foundation y que formó parte del equipo de transición presidencial de la primera administración Trump, dijo que “no creo que el alto el fuego [en Gaza] sea su prioridad” y que Trump probablemente “no limitará a Israel de ninguna manera en cómo responde o amenaza con responder” a Irán, Hezbollah o Hamas.

En privado, Trump ha ofrecido su apoyo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y a las ofensivas de su país contra Hamas y Hezbollah. (REUTERS/Tom Brenner)

Harris ha hablado enérgicamente sobre el sufrimiento de los palestinos durante la guerra. El Washington Post ha informado de que, si gana, es probable que lleve a cabo un “análisis completo” de la política estadounidense hacia Israel y que la imposición de condiciones a algunas ayudas a Israel podría estar sobre la mesa. Pero los funcionarios israelíes están divididos sobre hasta qué punto creen que Harris cambiaría la política de apoyo militar de Joe Biden. Es probable que Israel continúe “en gran medida como mejor le parezca” si gana Harris, declaró a The Post Brian Katulis, experto en política exterior estadounidense del Middle East Institute.

Alianza de la OTAN

La campaña de Harris ha dicho que defenderá las alianzas de Estados Unidos, incluido el bloque militar de la OTAN, al que ha calificado de “férreo”. Sin embargo, los funcionarios europeos dicen que ven a Harris, a pesar de sus cuatro años como vicepresidenta, como una relativa desconocida que puede no tener el mismo apego sustantivo y emocional a la OTAN que Biden, que nació durante la Segunda Guerra Mundial y tiene experiencia en el trato con Rusia como senador estadounidense durante la Guerra Fría.

Como presidente, Trump adoptó un enfoque más beligerante con la alianza militar transatlántica, arremetiendo contra sus miembros por lo que denominó su excesiva dependencia financiera de Estados Unidos. Durante la campaña electoral sugirió que animaría a Rusia a atacar a los países de la OTAN que no aumentaran su gasto en defensa y que podría plantearse abandonar la alianza, de 75 años de antigüedad y diseñada originalmente para contrarrestar a la Unión Soviética.

La mayoría de los responsables políticos europeos no creen que Trump vaya a retirarse, aunque su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, ha declarado a The Post que "nunca ha perdido el deseo de salir". Pero pocos creen que mantendrá el statu quo, tampoco, y los miembros de la OTAN se han movido en silencio para Trump-prueba de la organización. Trump pidió "reevaluar fundamentalmente el propósito de la OTAN y la misión de la OTAN" en el camino.

Foto de archivo: Kamala Harris junto a Joe Biden firmando documentos que respaldaban la adhesión a la OTAN de Finlandia y Suecia. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Cambio climático

Las palabras que utilizan Harris y Trump al hablar del cambio climático muestran puntos de vista muy diferentes: Para Harris, es una “amenaza existencial”. Para Trump, que desde hace tiempo rechaza la ciencia climática, es un “engaño”.

Harris se ha comprometido a abordarlo con la cooperación internacional, y los expertos esperan que Harris lleve a cabo una serie de acciones climáticas con potencial impacto global. Harris respalda el compromiso de Estados Unidos de reducir las emisiones que calientan el planeta en al menos un 50% para 2030, en comparación con los niveles de 2005. La histórica Ley de Reducción de la Inflación de 2022, aprobada con el voto de desempate de Harris, destinó miles de millones de fondos federales a acelerar la transición hacia la energía verde.

“Espero que un gobierno de Harris promulgue normas de emisiones más estrictas para los turismos y los vehículos pesados, como camiones y autobuses, y amplíe la red de recarga de vehículos eléctricos”, dijo Michael Gerrard, fundador del Centro Sabin de Derecho del Cambio Climático de la Universidad de Columbia.

Los políticos que tratan de abordar el cambio climático a nivel mundial temen que estos esfuerzos puedan estancarse bajo el mandato de Trump. Como presidente, ha derogado o eliminado más de 100 normas destinadas a proteger la tierra, el aire y el agua de Estados Unidos. Ahora promete revocar inmediatamente docenas de normas y políticas medioambientales de Biden e impedir que se promulguen otras nuevas.

Trump también ha prometido abandonar una vez más el histórico Acuerdo de París sobre el clima, alegando que supone una carga injusta para Estados Unidos. Su retirada del acuerdo para reducir las emisiones de carbono alarmó a científicos y expertos del clima, y Biden se reincorporó tras su elección en 2020. “Vamos a hacerlo de nuevo”, dijo Trump en una reciente entrevista televisiva.

Comercio con China

“La competencia estratégica entre Estados Unidos y China está lista para intensificarse independientemente de quién asuma la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025″, dijo Ali Wyne, experto en relaciones entre Estados Unidos y China en el International Crisis Group, a The Post.

Según Ali Wayne, “la competencia estratégica entre Estados Unidos y China está lista para intensificarse independientemente de quién asuma la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025″. (REUTERS/Brian Snyder)

Trump ha amenazado con intensificar sus ataques económicos contra Beijing y está estudiando medidas que, según la opinión general, podrían desencadenar una guerra comercial mundial. Ha planteado públicamente la idea de imponer aranceles de entre el 10 % y el 20 % a casi todas las importaciones, además de discutir en privado un aumento significativo de los aranceles a las importaciones chinas, de hasta el 60%.

Economistas de ambos partidos afirman que esto podría provocar enormes perturbaciones en las economías estadounidense y mundial que superarían con creces el impacto de las guerras comerciales durante el primer mandato de Trump. Los defensores del enfoque de Trump afirman que los aranceles pueden ayudar a devolver puestos de trabajo manufactureros a Estados Unidos, pero en el pasado, algunos expertos han encontrado que resultaron en pérdidas netas de empleo.

Se espera que Harris, que también ve a China como una amenaza estratégica y económica para Estados Unidos, continúe en gran medida las políticas de la administración Biden, que mantuvo muchas de las medidas proteccionistas del mandato de Trump y finalizó el mes pasado normativas que limitan la inversión estadounidense en el desarrollo chino de tecnologías con aplicaciones militares.

Aunque Harris ha subrayado que no busca un conflicto con Pekín y ha golpeado a Trump por el coste de los aranceles impuestos a China cuando era presidente, su plataforma sugiere que iría tras lo que Estados Unidos considera “prácticas comerciales desleales de China.” Esto podría incluir medidas punitivas como aranceles, así como invertir en producción nacional y cadenas de suministro alternativas para reducir la dependencia estadounidense de los productos chinos.

Ayuda a Ucrania

Trump y su compañero de fórmula, el senador JD Vance, de Ohio, han expresado un profundo escepticismo sobre la continuidad de la ayuda financiera de Estados Unidos a Ucrania, mientras que Harris ha prometido un apoyo “inquebrantable” a Kiev y se ha reunido con el presidente Volodímir Zelensky media docena de veces desde que Rusia invadió el país en 2022.

Funcionarios ucranianos dijeron a The Post que creen que Harris mantendría el statu quo si es elegido. Pero se lamentan cada vez más de que esta Casa Blanca sea demasiado cauta a la hora de evitar una escalada con Rusia, y de que sus peticiones de armas más potentes y restricciones más laxas sobre su uso hayan sido retrasadas o rechazadas.

Kamala Harris promete un apoyo "inquebrantable" a Kiev, mientras que Trump duda sobre la continuidad del constante apoyo financiero a Ucrania. (Tobias Schwarz/Pool via REUTERS)

Por otro lado, algunos miembros del gobierno de Zelensky temen que Trump presione para que Ucrania haga concesiones territoriales, algo a lo que se han opuesto rotundamente y que provocaría nuevas divisiones en Europa. Trump también se ha jactado de poder resolver el conflicto -que ya entra en su tercer año- “como presidente electo antes de que tome posesión el 20 de enero”. No ha ofrecido ningún plan detallado.

El Kremlin no se ha pronunciado sobre a quién quiere en la Casa Blanca, pero los medios de comunicación estatales rusos han sido abrumadoramente halagadores con Trump, que ha promocionado una “muy buena relación” con el presidente ruso Vladimir Putin y podría haber hablado con él hasta siete veces desde que dejó el cargo.

Inmigración

La inmigración ocupó un lugar central en la campaña de Trump, ya que las encuestas mostraban que los votantes desaprobaban ampliamente la gestión de la frontera con México por parte de la administración Biden. En su primer mandato aplicó políticas agresivas para limitar la inmigración legal, y su programa para 2024 indica que volvería a hacerlo. Casi al principio de la agenda de la campaña de Trump está la promesa de “llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia de EE.UU.”. Las autoridades estadounidenses carecen de capacidad para acorralar y deportar a millones de inmigrantes, pero Trump ha dicho que utilizará tropas de la Guardia Nacional.

Estados Unidos y México, en particular, podrían sentir “efectos devastadores” como resultado de las deportaciones masivas, según un documento de investigación escrito en parte por el centro de Integración y Desarrollo de América del Norte de la Universidad de California en Los Ángeles. El documento señala que los dos países son “altamente interdependientes a través de densas relaciones de migración, remesas y comercio.”

El papel de Harris en materia de inmigración para la administración Biden ha incluido impulsar la ayuda estadounidense a Centroamérica y disuadir a los potenciales migrantes de esa región de emprender el peligroso viaje a Estados Unidos. Los esfuerzos por abordar las causas profundas de la migración se vieron superados por un aumento de los cruces ilegales en la frontera sur durante gran parte de su vicepresidencia. Harris se comprometió a reactivar el impulso a un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza al que Trump se opuso y los republicanos torpedearon este año. La legislación habría invertido miles de millones de dólares en seguridad fronteriza, habría permitido a los funcionarios estadounidenses suspender la tramitación de asilo cuando aumentan los cruces y habría desplegado tecnología para detectar e interceptar el fentanilo y otras drogas.