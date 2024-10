Juez ordenó a administración DeSantis detener amenazas por anuncios sobre aborto en Florida

La administración de DeSantis envió cartas a las estaciones de televisión en Florida, advirtiendo sobre posibles cargos criminales si emitían anuncios en apoyo de la Enmienda 4 sobre el aborto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un juez federal de Florida ordenó el jueves 17 de octubre al estado que deje de amenazar a las estaciones de televisión con cargos criminales si emiten un anuncio político en apoyo de un referéndum que derogaría la prohibición del aborto a las seis semanas de gestación en el estado.

Los defensores de la Enmienda 4 demandaron al estado el miércoles por cartas del Departamento de Salud de Florida a estaciones de radio de todo el estado, amenazando con “procedimientos penales” si publicaban los anuncios. El juez principal del distrito estadounidense, Mark Walker, dijo que las acciones del estado equivalen a “coerción inconstitucional” y violan la Primera Enmienda.

“Ya sea el derecho de la mujer a elegir o el derecho a hablar de ello”, escribió Walker, “la Primera Enmienda prohíbe al Estado de Florida pisotear” la libertad de expresión de los defensores del derecho al aborto. El demandante en el caso, Floridians Protecting Freedom, celebró la orden judicial de Walker contra el estado, que dura hasta el 29 de octubre, una semana antes de las elecciones del 5 de noviembre.

“Esta victoria inicial decisiva es un triunfo para todos los floridanos que creen en la democracia y en la santidad de la Primera Enmienda”, dijo Lauren Brenzel de Yes on 4, el brazo de campaña de la organización. “El tribunal ha confirmado lo que hemos sabido desde siempre: el gobierno no puede silenciar la verdad sobre la prohibición extrema del aborto en Florida”. Julia Friedland, subsecretaria de prensa del gobernador Ron DeSantis, denunció la decisión como “otra orden que entusiasma a la prensa”.

“Los anuncios son inequívocamente falsos y ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres embarazadas”, afirmó. “La ley de protección del latido del corazón de Florida siempre protege la vida de la madre e incluye excepciones para las víctimas de violación, incesto y trata de personas”.

Un juez federal de Florida ordenó al estado detener las amenazas contra estaciones de televisión por emitir un anuncio que respalda la Enmienda 4, en medio de la controversia sobre la prohibición del aborto (Estados Unidos). EFE/EPA/ Etienne Laurent

En el anuncio, Caroline Williams, una madre de Florida, describe cómo la prohibición actual del aborto en el estado habría puesto en peligro su vida si se hubiera promulgado hace un par de años. No dice en qué momento de su embarazo se hizo el aborto. “Los médicos sabían que si no interrumpía mi embarazo, perdería a mi bebé, perdería mi vida y mi hija perdería a su madre. Florida ahora ha prohibido el aborto, incluso en casos como el mío”, dice en el anuncio.

La carta del Departamento de Salud que afirma que el anuncio es “categóricamente falso” establece que “si preservar la vida y la salud del feto entra en conflicto con preservar la vida y la salud de la mujer embarazada, el médico debe considerar que preservar la vida y la salud de la mujer es la preocupación primordial y superior”.

La ley de aborto de Florida establece excepciones limitadas que, según los críticos, suelen ser inaccesibles y suponen un peligro para las mujeres. El estatuto exige que dos médicos certifiquen por escrito que la interrupción del embarazo es necesaria para salvar la vida de la mujer embarazada o evitar una crisis de salud grave.

La ley también permite el aborto en caso de violación, incesto o trata de personas, siempre que el feto no tenga más de 15 semanas. Los partidarios del Sí a la 4 dicen que también puede resultar difícil acceder a esas excepciones.

El anuncio se emite en más de 50 estaciones de todo el estado. El estado envió cartas de cese y desistimiento a al menos dos estaciones de televisión, pero solo una lo sacó del aire, según Floridians Protecting Freedom, el principal grupo que respalda la campaña “Sí a la 4″.

Los defensores de la Enmienda 4 demandaron al estado de Florida tras recibir cartas del Departamento de Salud que advertían sobre sanciones legales si continuaban emitiendo anuncios proabortistas. (AP Foto/Paul Sancya)

El grupo calificó las cartas como una “flagrante interferencia del gobierno” y una violación de la Primera Enmienda. DeSantis y su administración han estado utilizando agencias estatales para atacar la enmienda propuesta antes de las elecciones generales del 5 de noviembre.

El mes pasado, la Agencia de Administración de Atención Médica de Florida lanzó un sitio web que respalda los argumentos en contra de la enmienda. El sitio web afirma que “la Enmienda 4 amenaza la seguridad de las mujeres” y dice “no dejen que los alarmistas les mientan”.

La Corte Suprema de Florida rechazó una petición presentada por el condado de Palm Beach buscando impedir que la agencia utilice su sitio web para hacer campaña contra la enmienda. Los opositores al derecho al aborto presentaron una demanda separada esta semana inmediatamente después de un reciente informe estatal que cuestiona la validez de las firmas de los votantes en peticiones que ponen el tema en la boleta.

Los defensores de la enmienda para consagrar el derecho al aborto en la constitución del estado debían reunir 891.523 firmas verificadas por la División Electoral del estado antes del 1 de febrero.

La organización Floridan Protecting Freedom, que ayudó a coordinar la campaña de recolección de firmas en todo el estado, dijo que había reunido más de un millón de firmas para la enmienda un mes antes de la fecha límite. El estado verificó 910.946 de esas firmas en enero.

Los investigadores de la Oficina de Delitos Electorales y Seguridad de Florida anunciaron en febrero y marzo cargos contra tres personas acusadas de presentar 50 peticiones fraudulentas para la enmienda del aborto. El mes pasado, agentes de la policía electoral se presentaron en las casas de algunas personas que habían firmado las peticiones, pidiéndoles que validaran sus firmas y dejando al menos a un hombre sintiéndose “conmocionado”.