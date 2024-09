Kamala Harris, en visita a frontera, propone nuevas restricciones a la inmigración

La vicepresidenta Kamala Harris propone nuevas restricciones migratorias en un esfuerzo por abordar la seguridad fronteriza durante su visita a la frontera entre Estados Unidos y México. (REUTERS/Kevin Lamarque/Pool)

La vicepresidenta Kamala Harris y su campaña propusieron el viernes nuevas restricciones fronterizas que irían más allá de las reglas de emergencia que la administración Biden implementó en junio, haciendo el anuncio durante una visita a la frontera entre Estados Unidos y México el viernes en un esfuerzo por enfrentar una de sus mayores vulnerabilidades políticas.

La medida ejecutiva propuesta por Harris se basaría en la política actual del presidente Joe Biden de cerrar básicamente el sistema de asilo de Estados Unidos a menos que los cruces fronterizos ilegales se mantengan por debajo de los 1.500 cruces diarios durante una semana. Harris reduciría ese umbral y ampliaría el período en que debe cumplirse, dijeron los asesores, aunque las cifras exactas no estaban disponibles de inmediato.

La medida podría tener un impacto práctico limitado, al menos en el corto plazo, pero la propuesta parecía diseñada para enviar un mensaje de que Harris está adoptando una postura migratoria más asertiva que la administración en la que se desempeña y que no está cediendo el tema a Donald Trump, quien consistentemente obtiene mejores calificaciones entre los votantes en seguridad fronteriza e inmigración.

En lo que su campaña había anunciado como un discurso importante en esta comunidad, que se encuentra en la frontera, Harris también enfatizó su apoyo a un proyecto de ley de seguridad fronteriza con fuertes medidas de seguridad elaborado por un grupo bipartidista de senadores a principios de este año. Condenó el papel central de Trump en descarrilarlo, señalando que había instado a los republicanos en el Congreso a oponerse a la legislación.

“Donald Trump fracasó”, dijo, parada en medio de seis carteles diferentes que decían en letras mayúsculas: “Seguridad y estabilidad fronteriza”. “Porque, como ven, él prefiere hacer campaña con un problema en lugar de resolverlo”, añadió. “Y el pueblo estadounidense merece un presidente que se preocupe más por la seguridad fronteriza que por jugar juegos políticos y por su futuro político personal”.

Antes de su visita, su campaña también lanzó el viernes un nuevo anuncio que se emitirá en Arizona y otros estados en disputa. “Ella protegerá nuestra frontera”, afirma el narrador. “Necesitamos una líder real con un plan real para arreglar la frontera. Y esa es Kamala Harris”.

Durante su discurso, Harris enfatiza la necesidad de un enfoque más asertivo hacia la inmigración y critica el papel de Donald Trump en la política migratoria. (REUTERS/Go Nakamura)

La decisión de Harris de visitar la frontera, en momentos en que Trump la ataca con fuerza en materia de inmigración y las encuestas muestran que los votantes confían más en él en ese tema, marca un esfuerzo claro por abordar de frente una debilidad política. Trump y su compañero de fórmula, el senador J. D. Vance (republicano por Ohio), critican regularmente a los demócratas por ser blandos en materia de inmigración, y Biden ha sufrido políticamente las escenas de caos en la frontera que plagaron sus primeros tres años en el cargo.

Biden ha trabajado con México para frenar a los migrantes y ha reducido su acceso al sistema de asilo si ingresan ilegalmente, lo que ha provocado que los cruces fronterizos ilegales se hayan desplomado al nivel más bajo en cuatro años. Pero el tema sigue siendo políticamente poderoso para los republicanos: una encuesta reciente de Reuters-Ipsos encontró que el 44 por ciento de los votantes confía más en Trump para manejar la inmigración, mientras que el 33 por ciento confía en Harris.

Harris también enfrenta señales de peligro en Arizona en general, donde una encuesta de la Universidad de Suffolk/USA Today muestra a Trump con una ventaja del 48 al 42 por ciento, aunque otras encuestas han mostrado una carrera más ajustada.

Según las medidas de emergencia de Biden, los migrantes que cruzan la frontera estadounidense ilegalmente no son elegibles para acceder al sistema de asilo estadounidense hasta que los funcionarios de Seguridad Nacional determinen que el número promedio de cruces diarios se ha mantenido por debajo de 1.500 durante siete días consecutivos.

Harris propondrá un umbral diario más bajo para los cruces y dice que debe cumplirse durante un período más largo antes de abrir el sistema de asilo, según un funcionario de la campaña, que habló bajo condición de anonimato para describir un plan que no se había anunciado formalmente. El funcionario se negó a proporcionar detalles.

Harris llegó aquí en una sofocante tarde de viernes, recorriendo el puerto de entrada Raúl H. Castro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Recibió información sobre las operaciones de la agencia y sobre el progreso que han logrado los agentes para interrumpir el flujo de fentanilo a través de la frontera. La acompañaron varios funcionarios estatales y federales, entre ellos el senador Mark Kelly (demócrata por Arizona) y el fiscal general de Arizona Kris Mayes (demócrata).

La nueva propuesta de Harris busca reducir el umbral diario de cruces ilegales necesarios para acceder al sistema de asilo, un cambio significativo en las políticas actuales. (AP Foto/Morry Gash)

Harris también recorrió el muro fronterizo, alejándose varios metros de él acompañada por dos agentes de la Patrulla Fronteriza. La sección del muro que vio fue construida entre 2011 y 2012, durante la administración Obama. En sus comentarios, en el campus Douglas del Cochise College, la vicepresidenta relató su trayectoria como fiscal general de California, diciendo que procesó a pandillas transnacionales y organizaciones criminales que contrabandeaban drogas o traficaban personas y armas a través de la frontera.

También argumentó que los agentes de la Patrulla Fronteriza necesitan más recursos y prometió que combatir el flujo de fentanilo a través de la frontera sería “una prioridad máxima” de su presidencia. Como parte de ese esfuerzo, propuso agregar nuevas máquinas de detección de fentanilo en los puertos de entrada y dijo que presionaría al gobierno chino para que hiciera más para acabar con las empresas que fabrican sustancias químicas utilizadas en el fentanilo.

Harris habló extensamente sobre su etapa como fiscal general de California y dijo que para ella era una prioridad perseguir a las bandas criminales transnacionales que traficaban con armas, drogas y seres humanos. Subrayó que, como presidenta, trabajaría con los republicanos para idear soluciones de “sentido común” a los problemas persistentes en la frontera.

La vicepresidenta dijo que aumentaría el apoyo a las agencias policiales en la frontera (añadiendo más personal, más entrenamiento y más tecnología) y también duplicaría el presupuesto del Departamento de Justicia para extraditar y procesar a las organizaciones transnacionales y los cárteles. Aquellos que ingresen al país ilegalmente y no presenten una solicitud de asilo legal en la frontera no podrán volver a ingresar al país durante cinco años.

Si bien Harris intentó presentar su actual postura dura sobre la frontera como una extensión del trabajo que ha realizado a lo largo de su carrera, presenta un marcado contraste con el tono que adoptó como candidata presidencial en 2019, cuando señaló un enfoque mucho más acogedor en contraste con las medidas de línea dura de Trump.

En un reflejo del cambio radical en el panorama político desde que Biden asumió el cargo, Harris se centró casi por completo en asegurar la frontera, haciendo solo un breve guiño al objetivo demócrata de larga data de proporcionar una forma para que los inmigrantes indocumentados que ya están en el país se conviertan en ciudadanos.

Harris se compromete a aumentar los recursos para la Patrulla Fronteriza, destacando la lucha contra el tráfico de fentanilo como una de sus prioridades principales. (REUTERS/Eduardo Muñoz y Nathan Howard)

“Rechazo la falsa disyuntiva que sugiere que debemos elegir entre proteger nuestra frontera o crear un sistema de inmigración que sea seguro, ordenado y humano. Podemos y debemos hacer ambas cosas. Debemos hacer ambas cosas”. Trump ha lanzado sistemáticamente una retórica dura contra los inmigrantes indocumentados, prometiendo campos de detención y deportaciones masivas y diciendo que los inmigrantes están “envenenando la sangre de nuestro país”.

El lunes pasado, en un mitin en Pensilvania, Trump se refirió a la población inmigrante de Springfield, Ohio, diciendo: “Hay que sacarlos de allí de una vez”. Trump y Vance ya habían afirmado –y falsamente– que los inmigrantes de esa ciudad habían estado robando y comiéndose las mascotas de sus vecinos.

El viernes, criticó el viaje de Harris a la frontera y dijo durante una conferencia de prensa que “debería ahorrarse el pasaje de avión”. Trump repitió su afirmación de larga data de que Biden podría tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal utilizando sus poderes ejecutivos en lugar de depender de la legislación que se apruebe en el Congreso.

“Ella debería regresar a la Casa Blanca y decirle al presidente que cierre la frontera”, dijo Trump. “Puede hacerlo con solo una firma y un papel dirigido a la Patrulla Fronteriza”. Al principio de la administración Biden, el presidente asignó a Harris la tarea de liderar un esfuerzo para mejorar la economía y reducir la corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras, con la esperanza de que menos residentes de esos países se sintieran obligados a huir a Estados Unidos.

Sin embargo, la tarea resultó ser un lastre político para Harris. Aunque su mandato no involucraba directamente los cruces fronterizos, los republicanos comenzaron a referirse a ella como la “zar de la frontera”, buscando vincularla con el caos fronterizo que plagó los primeros tres años de la administración.

En junio de 2021, Harris visitó México y Guatemala en un momento en que el gobierno buscaba urgentemente reducir la inmigración ilegal, y ofreció una severa advertencia a los posibles migrantes que fue criticada por los defensores. “No vengan”, dijo entonces. “Los rechazarán”.

En una entrevista con el presentador de NBC Lester Holt ese mismo mes, Holt señaló que el vicepresidente aún no había visitado la frontera entre Estados Unidos y México y preguntó por qué. Harris pareció desestimar la pregunta. “Y no he estado en Europa”, respondió. “No entiendo lo que estás diciendo”. La respuesta fue considerada un error incluso por algunos aliados de Harris. Ella visitó la frontera más tarde ese mes, viajando a El Paso para una visita de cuatro horas y media para recorrer las operaciones de la agencia fronteriza allí.

En el viaje del viernes, llegó a una zona conocida por sus dificultades para contener a un gran número de migrantes. A lo largo de un segmento de 40 kilómetros del nuevo muro fronterizo entre Douglas y Naco, Arizona, The Washington Post contó en 2022 71 bolardos con reparaciones y soldaduras visibles, utilizados para tapar los agujeros que se habían abierto cuando los posibles inmigrantes intentaban ingresar a Estados Unidos.

En diciembre, casi 250.000 migrantes fueron detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México, un récord histórico. Pero las cifras han disminuido drásticamente este año, en gran medida debido al aumento de la vigilancia en México para interceptar a quienes intentan cruzar. Las detenciones en julio fueron de 56.400, la cifra más baja de cualquier mes desde septiembre de 2020, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.