Graciela Alfano negocia su ingreso a la casa de Gran Hermano: “Si pagan, voy y hago el show”

La exvedette contó que tiene ganas de entrar en la casa más famosa (Video: Intrusos-América TV)

La salida de Andrea del Boca por problemas de salud dejó un vacío inesperado en la casa de Gran Hermano Generación Dorada y abrió la puerta a especulaciones sobre quién podría ocupar su lugar en el reality. En ese contexto, Graciela Alfano confirmó que está en negociaciones para sumarse al programa, y no dudó en mostrar su entusiasmo frente a las cámaras y micrófonos, generando expectativa tanto en la producción como en el público.

En diálogo con Intrusos (América TV), Alfano se mostró divertida y segura: “Y yo soy creativa. Yo no sé si van a aguantar eso. Lo que puedo decir es que ahí está la opción. Yo por supuesto, mi cabeza no para porque… Yo le digo a mi representante que empiece a negociar, es porque ya tengo ideas, me divierte. Yo entro en un lugar, entro a divertirme, a hacer lo que yo sé hacer, que es show y rating”.

Reconoció el impacto de su posible ingreso y la repercusión que ya genera su nombre: “Tengo, viste los verdecitos, hay doscientos millones. Yo creo que lo que ha levantado es mucha polvareda, porque bueno, ya se sabe como soy, ya se sabe que yo entro en un lugar y nadie queda quieto. ¡Y si no, pregúntenle a ustedes mismos!”.

Meses atrás Grace aseguró que nunca ingresaría a la casa de Gran Hermano

La actriz también ironizó sobre su postura histórica respecto al reality: “Yo hace muy poco dije que una estrella jamás puede entrar a Gran Hermano porque no muestran su intimidad. Pero viste, yo soy como Groucho Marx, si no le gustan mis convicciones, tengo otras”.

En relación a otras propuestas televisivas, Alfano agradeció los ofrecimientos y reafirmó su perfil: “Agradezco muchísimo el ofrecimiento. Me divirtió mucho lo que dijeron los chicos, que yo me meto el gorro y hago el show. Yo hago el show. Hay que entender que primero está el show, la televisión es show. Estoy que ardo este año”.

Sobre su personalidad y vigencia, fue directa: “Me hice tendencia de nuevo, nuevamente. Y en esto me expongo, la verdad, no me importa, estoy más allá del bien y del mal. Tengo una mente muy abierta, muy actualizada. Tengo un hardware de 73, pero una actualización del día de ayer. Y hay que poder hablarle ahí dentro de Gran Hermano”.

La modelo contó que el contrato se está negociando y dio detalles de su posible ingreso (Video: DDM-América TV)

Minutos más tarde, Graciela se comunicó telefónicamente con DDM (América TV) y sumó detalles sobre su negociación y su perfil como posible participante. Aclaró: “Tampoco has hablado antes de dar esta información con Tomi Pascus ni con Ramiro, que están en tratativas desde antes de empezar Gran Hermano, cuando me llamaron por primera vez. Ninguna autoconvocada”. Consultada sobre el motivo por el que antes había rechazado la propuesta, explicó: “Porque en ese momento, viste como soy yo. Dije: ‘No, una estrella no puede ir, no puede ir de ninguna manera, no puede mostrar su... intimidad’”. Y agregó, reafirmando su estilo cambiante: “Si no les gustan mis condiciones, tengo otras, como decía Groucho Marx”.

Sobre el valor de su presencia, fue directa: “Pensé en triplicar lo que está pidiendo la persona que más plata está pidiendo y dije: ‘¿Por qué? Porque si me pagan, voy, porque eso es una exhibición’. Yo creo que nadie sabe hacer el show como yo. Nadie crea contenido como yo”. Ante la consulta por ideas para el reality, fue tajante: “Son ideas que son buenísimas y las estoy vendiendo. Porque acá lo que vendo no es solamente mi presencia y mi cuerpo, sino mis ideas, mi capacidad para crear”.

En cuanto a la convivencia y su relación con otras figuras, Alfano aseguró: “A mí las personas que me vienen directamente me dan unas confrontaciones donde yo, eh, soy muy fuerte. Yo, a diferencia de ella, puedo escuchar lo que tiene que decir cualquiera, puedo escuchar opiniones, no me desequilibro, no me siento una estrella y sé jugar ese juego como nadie”. Y concluyó reafirmando su potencial en el reality: “Estoy convencida, Mariana, que si yo entro ahí, esto da vuelta porque necesito más rating este programa. Si pagan, van a ver lo que es upgradear un show como ese show merece”.