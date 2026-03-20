Chuck Norris, ícono popular del cine de acción y héroe de la cultura estadounidense para el mundo

La carrera actoral de Norris destacó por papeles de guerrero en la serie 'Walker, Texas Ranger' y en películas de la saga 'Desaparecido en acción'

Murió Chuck Norris, quien canalizó sus habilidades como cinturón negro en artes marciales hacia una duradera carrera actoral que dejó a los críticos de cine mayormente indiferentes pero deleitó a millones de admiradores que disfrutaban sus triunfos como héroe y sus reflexiones inspiradoras. Tenía 86 años.

Como actor, Chuck Norris sabía muy bien que nadie iba a confundirlo con un Henry Fonda o Laurence Olivier de la actualidad. En la mayoría de sus películas y en Walker, Texas Ranger, una serie televisiva que se emitió de 1993 a 2001, interpretó a un guerrero que acude al rescate no con palabras ni armas, sino más bien, con patadas giratorias y otras técnicas que lo habían convertido en una figura destacada de las artes marciales. “Interpreto al hombre en la arena que es empujado contra la pared y obligado a abrirse paso a la fuerza”, dijo alguna vez al diario San Francisco Chronicle. Y a la fuerza lo hizo, película tras película.

Su período más fructífero en la pantalla se extendió desde finales de la década de 1970 hasta principios de la década de 2000 con películas como Delta Force (1986), Delta Force 2: la conexión colombiana (1990) y tres entregas de Desaparecido en acción en los años ochenta que le dieron la oportunidad de rescatar a estadounidenses retenidos en Vietnam.

En ocasiones, mostró un lado más ligero y cierta vulnerabilidad, como sucede en su papel de detective de la policía en El héroe y el terror, una película de 1988 en la que interpreta a un romántico sensible que incluso se desmaya al ver nacer a un bebé. Pero en general, era el tipo duro que no buscaba problemas, hasta que los villanos no le dejaban otra opción. Sus diálogos, aunque escasos, podían estar cargados de amenaza. “No peleé, di un seminario motivacional”, dice tras despachar a unos agresores skinheads en Delta Force 2. En Código de silencio murmura: “Si quiero tu opinión, te la voy a sacar a golpes”. Y en Desaparecido en acción 3 dice con calma: “No piso los pies. Piso los cuellos”.

El público valoró los personajes de acción de Norris por mostrar a un héroe con fortaleza interior y capacidad para superar adversidades (Foto: The Cannon Group Inc)

Los críticos de cine, por decirlo amablemente, generalmente no se impresionaron, aunque con los años reconocieron que había perfeccionado sus habilidades como actor. No era inusual una valoración como la que hizo The New York Times en 1977 sobre su actuación en El poder de la fuerza, describiéndolo como “tan emotivo como una estatua”. La revista Time llegó a describirlo como “una hoja en blanco sin expresión” y “el actor realmente terrible más exitoso desde Audie Murphy”.

Sin embargo, el público acudía en masa a sus películas, algunas de las cuales, junto con episodios de Walker, Texas Ranger, fueron dirigidas por su hermano menor Aaron, ex doble de acción. Pelotas en juego, una película de 2004 en la que interpretó su propio papel, recaudó 168 millones de dólares en todo el mundo.

Chuck Norris y el cine de acción

Chuck Norris fue un héroe de acción en una categoría a la par de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Charles Bronson, con la actitud monosilábica de los primeros personajes de Clint Eastwood. Se ganó el favor de millones a quienes les gustaba ver a Estados Unidos salir victorioso —por variar, añadirían algunos— ya fuera rescatando soldados estadounidenses cautivos en Vietnam, salvando al país de terroristas en Invasion U.S.A. o derrotando a secuestradores aéreos y capos de la droga en la saga de Fuerza Delta.

Al valorar su éxito en The Secret of Inner Strength: My Story (El secreto de la fuerza interior: mi historia), uno de varios libros que escribió, dijo que “muchas personas quieren y necesitan con quién identificarse, un hombre autosuficiente, capaz de mantenerse por sí mismo y que no teme afrontar la adversidad”. “Quieren creer en mí”, dijo, “igual que yo creía en John Wayne cuando era niño”.

Fuente: The New York Times