El importante cambio de reglamento que introdujo la Conmebol para la Copa Libertadores y Sudamericana

La Conmebol implementó un cambio sustancial en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. (REUTERS/Cesar Olmedo)

La Conmebol implementó modificaciones para la actual edición de la Copa Libertadores y la Sudamericana, eliminando la diferencia de gol como primer criterio de desempate durante la fase de grupos. A partir de ahora, en caso de igualdad de puntos entre dos equipos, se priorizan los enfrentamientos directos entre ellos, de acuerdo con el nuevo reglamento del ente sudamericano.

Con este ajuste normativo, el primer factor será la mayor cantidad de puntos obtenidos en los choques entre los conjuntos empatados y, en caso de persistir la paridad, la diferencia de gol, pero limitada exclusivamente a esos partidos. Si tras la aplicación de estos dos criterios persiste el empate, recién entonces se considerará la diferencia total de gol y la mayor cantidad de goles a favor en la fase, según lo establecido en el inciso 2.4.2 del Manual de Clubes de las dos competiciones internacionales.

Las modificaciones excluyen el uso del ranking Conmebol o los goles de visitante como desempate, que dejan de aplicarse bajo el nuevo sistema. En caso de ser necesario, se tomará en cuenta el comportamiento disciplinario -menor número de expulsiones y, en segundo término, menor número de amonestaciones- y, como último recurso, será el sorteo el que determine el puesto final entre los equipos.

El cambio que introdujo Conmebol

La actualización del reglamento no afecta a las fases eliminatorias, que seguirán disputándose bajo el actual formato: sin regla de gol de visitante y con definición por penales en caso de igualdad. La final continuará definiéndose en partido único y, de ser necesario, con tiempo suplementario y penales.

Durante la gala del sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, reveló que ambos torneos habrá una suba en cuanto al dinero obtenido en premios por méritos deportivos.

El monto global previsto a repartir en la edición 2026 de la Libertadores supera los USD 221 millones, colocándola en la cúspide de las competiciones sudamericanas no solo por su prestigio, sino por la magnitud de los recursos en juego. En contraste, la Sudamericana distribuye poco más de 84 millones de dólares.

La final de la Copa Libertadores está programada para el sábado 28 de noviembre, en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. En tanto, el partido que corone a un campeón de la Copa Sudamericana tendrá lugar una semana antes, el 21/11, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS DE LA COPA LIBERTADORES:

Los grupos de la Copa Libertadores 2026 (crédito Conmebol)

GRUPO A: Flamengo (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina), Cusco (Perú), Independiente Medellín (Colombia).

GRUPO B: Nacional (Uruguay), Universitario (Perú), Coquimbo Unido (Chile), Deportes Tolima (Colombia).

GRUPO C: Fluminense (Brasil), Bolívar (Bolivia), Deportivo La Guaira (Venezuela), Independiente Rivadavia (Argentina).

GRUPO D: Boca Juniors (Argentina), Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile), Barcelona (Ecuador).

GRUPO E: Peñarol (Uruguay), Corinthians (Brasil), Santa Fe (Colombia), Platense (Argentina).

GRUPO F: Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Junior (Colombia), Sporting Cristal (Perú).

GRUPO G: Liga de Quito (Ecuador), Lanús (Argentina), Always Ready (Bolivia), Mirassol (Brasil).

GRUPO H: Independiente del Valle (Ecuador), Libertad (Paraguay), Rosario Central (Argentina), Universidad Central (Venezuela).

ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS DE LA COPA SUDAMERICANA

Así quedó la fase de grupos para la Copa Sudamericana 2026, a empezar en abril - crédito Conmebol

GRUPO A: América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina), Macará (Ecuador), Alianza Atlético (Perú).

GRUPO B: Atlético Mineiro (Brasil), Cienciano (Perú), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Juventud (Uruguay).

GRUPO C: San Pablo (Brasil), Millonarios (Colombia), Boston River (Uruguay), O´Higgins (Chile).

GRUPO D: Santos (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Deportivo Cuenca (Ecuador), Recoleta (Paraguay).

GRUPO E: Racing (Argentina), Caracas (Venezuela), Independiente (Bolivia), Botafogo (Brasil).

GRUPO F: Gremio (Brasil), Palestino (Chile), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Riestra (Argentina).

GRUPO G: Olimpia (Paraguay), Vasco Da Gama (Brasil), Audax Italiano (Chile), Barracas Central (Argentina).

GRUPO H: River Plate (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia), Carabobo (Venezuela).