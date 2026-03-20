El try más insólito de la temporada: la polémica que se generó por una jugada de cabeza en el rugby italiano

El try más insólito de la temporada: polémica por una jugada de cabeza en el rugby italiano Matteo Morelino sorprendió a todos al conectar la pelota con la cabeza en pleno partido de la Serie A Élite

En un partido de la Serie A Élite, máxima categoría del rugby italiano de clubes, una jugada inusual protagonizada por Matteo Morelino, centro del Biella Rugby Club, generó polémica y debate sobre la interpretación del reglamento. El encuentro, disputado entre su equipo y Valorugby Emilia, quedó marcado por una acción que sorprendió tanto a jugadores como a espectadores.

Morelino recibió un pase de su medio scrum y, lejos de optar por una jugada convencional, conectó la pelota con la cabeza. El balón voló hacia el ingoal donde un compañero suyo apoyó para concretar el try. Mientras los jugadores de Valorugby Emilia permanecieron inmóviles y manifestaron su desconcierto, el árbitro validó la conquista, lo que provocó la celebración eufórica del equipo de verde y blanco. La jugada provocó una reacción inmediata tanto dentro como fuera del campo, con los jugadores rivales reclamando al juez por la legalidad de la acción.

La escena no tardó en viralizarse y rápidamente se instaló la discusión sobre si este tipo de jugadas se ajustan al espíritu del rugby. Algunos sectores cuestionan la validez de jugar la pelota con la cabeza, argumentando que el reglamento establece de forma implícita que solo se puede realizar contacto con las manos o los pies. No obstante, el reglamento mundial no prohíbe explícitamente el uso de la cabeza para jugar la pelota. Este vacío normativo abre la puerta a interpretaciones diversas y plantea un desafío para los organismos que regulan el rugby internacional.

El Biella Rugby Club, protagonista de la acción, milita en la Serie A Élite y atraviesa un comienzo adverso de temporada porque está anteúltimo sobre una decena de equipos con una victoria en 12 juegos. Ha sufrido derrotas abultadas ante Rovigo (74-7), Petrarca Padova (66-7), Fiamme Oro (68-14) y Viadana (50-0). Solo está por delante del Colorno, que tiene un partido menos y se ubica en posición de descenso.

El controversial try que se produjo en la Serie A de Itaila

A pesar de la conquista, el Biella cayó por 59 a 12 contra uno de los mejores equipos del certamen. Cabe remarcar que Valorugby Emilia es el líder de la competición con 11 triunfos en 12 presentaciones y se trata del conjunto con más puntos anotados en el certamen (492). Tiene 51 puntos y aventaja por dos unidades a su escolta Petrarca Padova.

Más allá de esto, la jugada de Morelino no solo resultó en un try que puso en el centro del debate la flexibilidad de las reglas y la creatividad de los jugadores en situaciones límite. La decisión del árbitro de convalidar el try se basó en la ausencia de una infracción explícita en el reglamento, aunque la jugada dividió opiniones entre entrenadores y aficionados.

La jugada de Matteo Morelino será recordada como uno de los episodios más curiosos de la temporada y confirma que el que conoce bien el reglamento siempre puede obtener ventajas. El Biella Rugby Club continúa su camino en la Serie A Élite, mientras el debate sobre la legalidad y el espíritu del juego sigue vigente entre jugadores, árbitros y fanáticos.

Biella Rugby Club volverá a jugar este domingo 22 de marzo contra Rugby Lyons en condición de local, mientras que Valorugby Emilia se verá las caras contra Vladana este sábado como visitante en busca de mantenerse en la cima del campeonato.