Por qué Cristiano Ronaldo no fue convocado a la selección de Portugal en la última lista antes del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo no estará en la convocatoria de Portugal para los amistosos previos al Mundial 2026

La ausencia de Cristiano Ronaldo en la reciente convocatoria de la selección de Portugal para los amistosos contra México y Estados Unidos generó un cambio en el panorama previo al Mundial 2026. La decisión de dejar fuera al máximo goleador histórico del equipo se relaciona directamente con una lesión muscular que el delantero sufrió a finales de febrero durante un compromiso oficial con su club, Al-Nassr, en la liga saudí.

La dolencia se produjo el 28 de febrero, cuando Ronaldo debió abandonar el terreno de juego en los minutos finales del encuentro ante Al-Fayha, aquejado de molestias en los isquiotibiales de la pierna derecha. En ese momento, el diagnóstico preliminar no generó alarma entre los médicos del club ni en el entorno de la selección portuguesa, y se pensó que la recuperación sería breve. Sin embargo, días después, tras someterse a nuevos estudios y persistir el dolor, se detectó una lesión más compleja en el tendón de la corva.

La imagen de Cristiano Ronaldo desde Madrid en medio de su recuperación

El entrenador de Al-Nassr, Jorge Jesús, explicó que Cristiano Ronaldo, de 41 años, necesitaba “descanso y tratamiento”, por lo cual el futbolista viajó a Madrid para iniciar una rehabilitación bajo supervisión especializada. Esto le impidió participar en los siguientes partidos de la liga saudí, así como en el compromiso de la Liga de Campeones Asiática frente a Al Wasl, que finalmente fue pospuesto por motivos ajenos al equipo.

La lesión de Cristiano, catalogada como “leve” por el seleccionador portugués Roberto Martínez, afecta directamente al tendón de la corva, una zona especialmente delicada que requiere de cuidados específicos para evitar recaídas. El entrenador declaró a los medios locales que se trata de “una lesión muscular que estimamos podrá superar en una o dos semanas”, aunque aclaró que la evolución física del jugador será clave para determinar el plazo exacto de su vuelta a la competición.

Según publicó el diario A Bola, la recuperación podría extenderse hasta un mes dependiendo de la respuesta del cuerpo a los tratamientos, pero no se trata de una dolencia que ponga en duda su presencia en la cita mundialista. La Federación Portuguesa de Fútbol decidió no arriesgar al delantero en los partidos preparatorios y priorizó su total restablecimiento de cara a los compromisos de mayor exigencia.

La citación del goleador para el Mundial 2026 no está en riesgo (Crédito: EFE)

El propio Roberto Martínez llevó tranquilidad al entorno portugués al afirmar que “no está en riesgo el Mundial” y que el futbolista “está óptimo en su estado físico”. El técnico enfatizó que la lesión no es grave y la evolución será monitoreada semana a semana. Por otro lado, expresó: “Es una lista de oportunidad, jugadores nuevos y que pueden hacer algo diferente. Es la última oportunidad para el Mundial”.

Entre los convocados para estos partidos destacan Vitinha, Bruno Fernandes, João Cancelo y Rafael Leão, así como el regreso de Gonçalo Guedes tras una gran temporada en la Real Sociedad. El seleccionador busca alternativas ofensivas y variantes tácticas, aprovechando la oportunidad para probar distintas combinaciones de cara al Mundial.

A tres meses del inicio de la Copa del Mundo, la expectativa es que Cristiano Ronaldo esté listo para disputar el torneo. Mientras tanto, la selección de Portugal avanza en su preparación sin su capitán, con la mira en el Grupo K que integra junto a Uzbekistán, Colombia y al ganador de la llave A del repechaje intercontinental, que podría ser la República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.