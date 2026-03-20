Dominicanos en el exterior podrán obtener la nueva cédula por cita a partir de mayo de 2026

Desde mayo, los dominicanos en el exterior podrán tramitar la nueva cédula sin esperar su cumpleaños. /(Junta Central Electoral)

A partir de mayo de 2026, los dominicanos residentes en el exterior podrán obtener la nueva cédula de identidad y electoral sin ajustarse al calendario por mes de nacimiento establecido para quienes residen en República Dominicana.

Esta disposición, anunciada por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, responde a la demanda de la diáspora de un sistema más flexible y adaptado a las condiciones de vida fuera del país, según reportaron E3 Noticias y Listín Diario.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Listín Diario, Jáquez Liranzo puntualizó que la entrega de la nueva cédula en el extranjero quedará sujeta únicamente a la agenda de citas en los centros habilitados, sin requerir que los solicitantes esperen a su mes de cumpleaños.

“En el exterior no importa la fecha del cumpleaños ni del mes de cumpleaños; será por cita a través de una plataforma”, afirmó el titular de la JCE durante una entrevista en el programa El Despertador, con información reproducida por los medios dominicanos.

Mientras que dentro del territorio nacional la renovación de la cédula comenzará el 12 de abril de 2026 y seguirá un calendario estricto de acuerdo con el mes de nacimiento, en el extranjero el proceso busca eliminar barreras organizativas y temporales, beneficiando a una población estimada en millones de ciudadanos dominicanos que residen fuera.

Según datos oficiales de la JCE, el proceso de renovación cubrirá a más de 9.4 millones de personas tanto en el país como en el exterior, y para la diáspora la fase de entregas concluirá en enero de 2028, como detalló el portal Inmobiliario.do.

La nueva cédula de identidad y electoral constituye el documento oficial de identificación civil y política para los dominicanos, siendo indispensable para realizar trámites legales, administrativos y económicos, tanto en la República Dominicana como en consulados y oficinas habilitadas en el extranjero. La JCE recalcó que el documento será obligatorio para contratos, transacciones inmobiliarias, operaciones notariales y trámites ante la Dirección General de Impuestos Internos, entre otras gestiones.

A principios del año, la Junta Central Electoral presentó el diseño y los principales elementos de seguridad de la Nueva Cédula de la República Dominicana.

El procedimiento para los dominicanos en el exterior contempla la obligatoriedad de solicitar cita mediante una plataforma digital, cuya fecha de habilitación será anunciada en los próximos días, de acuerdo con lo informado por Listín Diario.

Según explicó Jáquez Liranzo a E3 Noticias, quienes ya dispongan de la cédula anterior solo deberán presentarla para completar el registro, mientras que quienes soliciten el documento por primera vez no deberán aportar documentación adicional, ya que los datos constan en los libros del registro civil.

Para los menores de 18 años, se exigirá la presencia de un padre o tutor y la presentación de documentos que acrediten el vínculo familiar, así como el acta de nacimiento del menor.

En el territorio nacional, la JCE habilitará una plataforma digital que permitirá a los ciudadanos adelantar el trámite fuera de su mes de cumpleaños, siempre bajo sistema de citas en las oficinas de la institución, según comunicaron E3 Noticias y Listín Diario. Esta opción busca agilizar la atención y evitar aglomeraciones en los puntos de atención.

La JCE destacó que la nueva cédula incorpora tecnología de punta, mayores niveles de seguridad y materiales con una vida útil superior a los 25 años. El documento está fabricado con nueve capas de policarbonato y emplea grabado láser en lugar de impresión tradicional, lo que fortalece la protección contra fraudes, según publicó el medio digital Dominican Today. Además, la nueva cédula tendrá una versión física y una digital, ambas con validez legal para todos los fines.

El proceso de renovación nacional y en el extranjero será gratuito, y la vigencia del documento variará según la edad: 12 años para personas entre 18 y 35 años, 16 años para quienes tengan entre 36 y 60, y 20 años para los mayores de 61, de acuerdo con DR1 News.

Para brindar un servicio eficiente y ágil, República Dominicana cuenta con la tecnología indicada para la emisión del nuevo documento de identidad. /(Junta Central Electoral)

El calendario para la emisión de la nueva cédula en el extranjero iniciará con grupos específicos, como personal diplomático y servidores públicos, en abril de 2026, y se abrirá al público general a partir de mayo del mismo año, según el cronograma publicado por Dominican Today. Una vez completado el proceso, la cédula anterior perderá su validez legal.

La JCE ha puesto a disposición el portal “¡Acércate!” para la actualización de datos de contacto, a fin de que los ciudadanos reciban notificaciones personalizadas sobre el período en que deben acudir a los centros habilitados para la renovación, según lo reportado por DR1 News.

La introducción de la nueva cédula representa un avance en materia de inclusión y acceso para la diáspora, facilitando la participación plena en los derechos políticos y administrativos de los dominicanos, sin importar su lugar de residencia.