Uber invertirá USD 1.250 millones en Rivian para desplegar 50.000 robotaxis en 25 ciudades de EEUU

Uber y Rivian anuncian un acuerdo para desplegar hasta 50.000 robotaxis autónomos R2 en su plataforma global hasta 2031. (Europa Press)

El jueves 19 de marzo de 2026, Uber Technologies Inc. y Rivian Automotive Inc. informaron sobre una alianza estratégica para desarrollar y desplegar hasta 50.000 vehículos autónomos Rivian R2 en la plataforma de Uber, con una inversión estimada de USD 1.250 millones hasta 2031, según comunicados oficiales de ambas compañías y reportes del medio tecnológico TechCrunch y la cadena estadounidense ABC News. El acuerdo prevé un despliegue inicial en San Francisco y Miami en 2028, con la meta de expandirse a más de 25 ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa.

De acuerdo con el comunicado institucional de Rivian, la empresa de vehículos eléctricos y la plataforma de transporte bajo demanda concretaron un convenio que incluye la compra inicial de 10.000 robotaxis R2 totalmente autónomos, con opción de ampliar la adquisición hasta 40.000 unidades adicionales en 2030, condicionado al cumplimiento de hitos tecnológicos y regulatorios. ABC News y The Drive, medio especializado en automoción, corroboraron la información divulgada por las propias empresas.

El anuncio representa uno de los movimientos de peso en la industria de la movilidad autónoma, donde grandes actores tecnológicos y automotrices buscan posicionarse en la futura comercialización masiva de robotaxis. Uber, que anteriormente había vendido su división de conducción autónoma, apuesta de nuevo por el segmento a través de esta asociación con Rivian, fabricante estadounidense de vehículos eléctricos. Según TechCrunch, la operación se enmarca en una competencia global por liderar el mercado de vehículos autónomos y transformar el transporte urbano.

Alcance y funcionamiento del acuerdo Uber-Rivian

El convenio contempla una inversión inicial de USD 300 millones por parte de Uber, que se ejecutará tras la aprobación regulatoria, según información oficial de Rivian. El monto total de la inversión podría llegar a USD 1.250 millones si se cumplen los hitos de desarrollo de la tecnología de conducción autónoma de nivel 4, de acuerdo con la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE).

Uber tendrá acceso exclusivo a la flota de robotaxis Rivian R2 en su plataforma y podrá adquirir hasta 50.000 unidades en total hasta 2031. El acuerdo establece que la expansión comenzará en San Francisco y Miami en 2028 y se extenderá a 25 ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa en los tres años siguientes, sujeto a la aprobación de las autoridades y al avance de la tecnología. The Drive detalló que esta es una de las mayores iniciativas de robotaxis anunciadas hasta el momento.

El convenio prevé una inversión de USD 1.250 millones y la compra inicial de 10.000 vehículos Rivian R2 totalmente autónomos, ampliables a 40.000 más. (REUTERS/Mike Blake)

Características técnicas del robotaxi Rivian R2

La Rivian R2 es una SUV eléctrica diseñada para incorporar sistemas avanzados de percepción y conducción autónoma, conforme a los estándares de nivel 4 definidos por la SAE. Según el comunicado oficial de Rivian, la plataforma tecnológica RAP1, junto con su sistema de percepción multimodal, permite a la compañía desarrollar vehículos preparados para operar sin conductor en escenarios urbanos controlados.

El director ejecutivo de Rivian RJ Scaringe declaró: “No podríamos estar más entusiasmados con esta alianza con Uber, que acelerará nuestro camino hacia la autonomía de nivel 4 para crear una de las plataformas autónomas más seguras y convenientes del mundo”. De acuerdo con la empresa, la integración de hardware, software y el procesamiento interno de datos será clave para alcanzar los objetivos establecidos en el convenio.

Efectos del acuerdo en la industria de movilidad

El anuncio de Uber y Rivian se produce en un contexto de competencia creciente por el desarrollo y despliegue de vehículos autónomos. Empresas como Waymo, Tesla y Cruise han realizado pruebas piloto y lanzamientos limitados de robotaxis en ciudades estadounidenses, según el portal tecnológico Axios. El acuerdo entre Uber y Rivian implica la que sería la mayor flota proyectada hasta el momento para operar de manera exclusiva en una plataforma de transporte bajo demanda.

La incursión de Uber en la conducción autónoma se reanuda tras la venta de su unidad Advanced Technologies Group a Aurora en 2020. Con esta alianza, la compañía refuerza su apuesta por una transición hacia modelos de movilidad sin conductor, apoyada por la experiencia y la cadena de suministro estadounidense de Rivian, según declaraciones de RJ Scaringe recogidas por la cadena financiera Fox Business.

Desafíos regulatorios y técnicos del despliegue

La ejecución del acuerdo está sujeta a la aprobación de entes reguladores en cada mercado donde se desplegarán los vehículos. Tanto Uber como Rivian confirmaron que la inversión y entrega de unidades dependerán del cumplimiento de hitos tecnológicos y regulatorios, según el comunicado institucional y ABC News. La colaboración con las autoridades locales será fundamental para garantizar la seguridad y el cumplimiento de los estándares exigidos en movilidad autónoma.

Uber y Rivian prevén trabajar con reguladores y gobiernos municipales para adaptar la infraestructura urbana y los marcos legales, y así permitir la circulación de robotaxis en las ciudades seleccionadas. TechCrunch indicó que el cronograma de inversión y expansión podría ajustarse según el avance de las pruebas y la obtención de permisos.

Los primeros robotaxis Rivian R2 circularán por San Francisco y Miami en 2028, con planes de expansión a 25 ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa. (Europa Press)

Implicaciones para usuarios y ciudades

El despliegue de hasta 50.000 robotaxis autónomos en la plataforma de Uber podría modificar la oferta de transporte urbano, facilitando el acceso a servicios de movilidad sin conductor en rutas seleccionadas. Para los usuarios, esto supondrá nuevas opciones de viaje, aunque la transición se realizará por etapas y estará condicionada al desarrollo tecnológico y a la aceptación de autoridades y ciudadanos.

El acuerdo también implica desafíos en términos de empleo, gestión de datos y seguridad vial. Las empresas anticipan un proceso gradual que incluirá pruebas piloto, ajustes operativos y la integración de tecnologías avanzadas para garantizar la seguridad de los pasajeros. El despliegue inicial funcionará como piloto antes de la expansión a otras ciudades, según lo informado por Uber y Rivian.

Declaraciones oficiales de Uber y Rivian

En el comunicado conjunto, RJ Scaringe, el director ejecutivo de Rivian, afirmó: “No podríamos estar más entusiasmados con esta alianza con Uber, que acelerará nuestro camino hacia la autonomía de nivel 4 para crear una de las plataformas autónomas más seguras y convenientes del mundo”. El directivo destacó la integración de datos y tecnología como factores determinantes para el éxito del proyecto.

Por su parte, Dara Khosrowshahi, el director ejecutivo de Uber, aseguró: “Creemos firmemente en el enfoque de Rivian, al diseñar el vehículo, la plataforma informática y el software en conjunto, manteniendo el control de la fabricación a gran escala y la cadena de suministro en Estados Unidos”. El ejecutivo resaltó la experiencia de Rivian en el manejo de flotas comerciales y la integración tecnológica.

Cronograma y perspectivas a futuro

Según el cronograma divulgado por Rivian y Uber, el despliegue inicial de los robotaxis Rivian R2 comenzará en San Francisco y Miami en 2028. El objetivo es expandirse a al menos 25 ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa para finales de 2031, siempre que se logren los avances tecnológicos y regulatorios requeridos.

Las acciones de Rivian subieron 3,8 % tras el anuncio, mientras que las de Uber cayeron 1,72 %, de acuerdo con datos de mercado publicados por Fox Business. El impacto de este acuerdo se observará en la evolución del mercado de vehículos autónomos y en la transformación de los modelos de transporte urbano en los próximos años.