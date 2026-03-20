Preocupación en Boca Juniors por el estado físico de Edinson Cavani

Edinson Cavani enfrenta el momento más delicado desde su llegada a Boca Juniors en 2023 y busca dejar atrás una lumbalgia crónica que lo marginó de la actividad en los últimos meses. El delantero uruguayo, de 39 años, sigue un tratamiento especializado para el dolor con el propósito de regresar al equipo en las próximas semanas. Su objetivo inmediato es reincorporarse al plantel en la antesala de la exigente fase de grupos de la Libertadores, donde Boca buscará consolidar sus aspiraciones continentales a partir de abril (sus rivasles ya están definidos).

En la gala del sorteo del certamen continental en Asunción, Juan Román Riquelme fue consultado por el estado del uruguayo: “Cavani ha sido finalista de la copa (2023), nos ha hecho el gol contra Palmeiras en semifinal. El Flaco es un jugador muy importante, necesitamos que se recupere. Sin dudas que él recuperado nos da muchas alegrías y es lo que queremos todos los hinchas”.

Quien fue más preciso sobre el estado físico del atacante de 39 años fue Marcelo Delgado, director deportivo boquense, que blanqueó en Radio La Red: “Se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda, más allá de que tenía una hernia de disco o el disco le estaba apretando el nervio y bueno, tenía problemas ahí, así que le tuvieron que hacer dos bloqueos. Esperemos que se recupere pronto porque es un jugador muy importante para nosotros”.

Desde la entidad de la Ribera le confiaron a Infobae que Cavani llevaba a cabo el segundo tratamiento con bloqueo anestésico local desde enero de 2026, cuando optó por una nueva estrategia médica al verse incapaz de realizar la pretemporada junto al resto del plantel profesional. El club gestionó una solicitud formal ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que el uso de las sustancias incluidas en el proceso de recuperación sea autorizado, dado que algunos medicamentos podrían figurar entre las drogas prohibidas en los controles antidopaje.

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El cuerpo médico descartó a Cavani para el próximo encuentro ante Instituto en la Bombonera este domingo. El plan diseñado por el club y el futbolista es que vuelva a integrar la lista de convocados en la siguiente fecha, cuando Boca visite a Talleres en Córdoba después del paréntesis por la Fecha FIFA. De concretarse, la reaparición del Matador se produciría un mes y medio después de su última actuación, registrada ante Racing el pasado 21 de febrero por el Torneo Apertura. Sin embargo, todo dependerá de la evolución de las molestias en su espalda. Además, desde su entorno dejaron entrever que su estado anímico no es el mejor debido al constante dolor.

Desde las tribunas, Cavani acompañó a sus compañeros en recientes compromisos, como el empate frente a Gimnasia de Mendoza en la Bombonera. Imágenes de la transmisión oficial lo mostraron con gestos de malestar, fiel reflejo de su estado físico actual. El ex PSG y Napoli recurrió a las redes sociales para ratificar su voluntad de cumplir hasta el final su contrato con Boca, expresando su deseo de contribuir con el objetivo de quitarse la espina de la Libertadores.

Sus registros estadísticos recientes agravan la actualidad: Cavani acumula apenas 5 partidos disputados en los últimos seis meses, ninguno de ellos completado y, en cuatro ocasiones, permaneció menos de 30 minutos en el campo. En 2025, año en que Boca fue eliminado por Alianza Lima en Fase 2 de la Libertadores y quedó al margen rápidamente en el Mundial de Clubes, cita en la que Cavani solo jugó unos minutos frente a Auckland City y cerró el año con apenas 5 goles en 24 partidos jugados sobre un total de 43 oficiales.

El último registro positivo de Cavani en Boca se remonta a mediados de 2023, cuando el atacante integró el equipo que alcanzó la final de la Libertadores en el estadio Maracaná de Río de Janeiro frente a Fluminense. Desde entonces, una combinación de lesiones y bajo rendimiento lo alejaron del protagonismo, incluso convirtiéndolo en blanco de críticas y abucheos, como ocurrió tras ser sustituido ante Racing en su último duelo oficial.