Raúl Lavié, Ástor Piazzolla y una alianza que desafió al tango: “Fui el primero que creyó en su música”

Raúl Lavié recordó el comienzo de su vínculo con Ástor Piazzolla (Video: Infobae en Vivo

Desde sus inicios en la música, Raúl Lavié se caracterizó por una actitud que rompía moldes dentro del tango argentino. La combinación de su voz con un enfoque abierto a distintos géneros lo posicionó como una figura singular, muchas veces incomprendida por el público más tradicional. “Yo siempre fui un tipo renovador. también tenía esa cosa de escuchar otros géneros, que hizo que mi canto dentro del tango fuera distinto”, recordó en una charla exclusiva con Infobae a las Nueve, de Infobae en vivo.

Esta búsqueda constante de nuevos sonidos provocó reacciones encontradas. “A tal punto que los tangueros me criticaban porque decían: ‘No, este pibe no canta tango’”, señaló al reflejar la resistencia que generaba su propuesta. Su historia personal estuvo marcada por ese diálogo permanente entre la tradición y la renovación, un rasgo que se mantendría en cada etapa de su carrera.

En un momento clave de su trayectoria, vivió el inicio de una relación profesional y afectiva con uno de los grandes renovadores del género: Ástor Piazzolla. El cantante relató cómo comenzó su admiración por el bandoneonista, escuchando su orquesta desde 1946 y valorando especialmente su tenacidad por transformar el tango. “Yo lo escuchaba y lo admiraba. Y sobre todo su lucha”, reveló.

El giro determinante llegó cuando el propio Piazzolla lo llamó personalmente para proponerle algo en conjunto. “Y en el ’65 me llamó él en persona para hablar conmigo sobre un proyecto. Fui a su departamento de la avenida Libertador. Empezamos a charlar, era un tipo sensacional, aperturista, me adoptó un poco”, relató sobre aquel primer encuentro. Aunque en ese momento no se concretó la colaboración, quedó sembrada una semilla que marcaría el futuro.

“Yo siempre fui un tipo renovador", destacó Raúl Lavié al hablar de su pasado

Poco después, Lavié partió a México, donde se instaló durante cuatro años. En su estadía mantuvo contacto con la obra de Piazzolla y experimentó un proceso de maduración artística al tiempo que crecía su admiración. “Cuando vuelva a Buenos Aires, si vuelvo... —porque en ese momento me iba muy bien en México— tengo que hacer esto’. Y lo hice”, relató sobre su decisión de apostar por la música de Piazzolla al regresar a la Argentina.

El vínculo entre ambos creció en un contexto donde la innovación generaba desconfianza en sectores del público y la industria. El propio cantante enfrentó cuestionamientos: “Me costó porque no aceptaban que yo cantara Astor Piazzolla, porque decían: ‘No, es muy renovador... no se sabe qué va a pasar, no es comercial’”. Esta resistencia se tradujo en dificultades para grabar el repertorio del compositor.

Ante las reticencias de las discográficas, recibió una propuesta especial de John Lear, directivo de Columbia. El trato era claro: “Yo te dejo grabar lo que vos quieras. ¿Querés grabar Piazzolla? Grabá. Elegís vos todo el repertorio, tu director musical y todo, pero si no pasa nada, ¿vos vas a dejar que yo te elija el repertorio y quiero hacer lo que vos rechazás?’”. El acuerdo, sellado con un apretón de manos, permitió materializar su apuesta.

El resultado fueron tres discos dedicados a los temas del bandoneonista. Esta etapa consolidó la relación profesional y personal entre ambos. Piazzolla manifestó su reconocimiento de una forma especial: “Me lo agradeció en un video que yo presento en los espectáculos que hago de él. Y él me agradece que yo fui el primero que creyó en su música. Y el primero que peleó por institucionalizar sus temas. Eso para mí es un tesoro y me hice muy amigo de la familia”.

Raúl Lavié y el eterno homenaje a la figura de Ástor Piazzolla

El proceso de grabar y difundir la música de Piazzolla implicó una apuesta arriesgada en un momento de fuerte resistencia a la innovación dentro del tango. El impacto de esa decisión se refleja en la relación profunda que supieron construir.

La mirada de Lavié sobre su obra no se limitó al aspecto musical. El cantante puso en valor la colaboración del bandoneonista con diversos poetas y citó ejemplos como Los pájaros perdidos, de Mario Trejo. Para Lavié, la selección de repertorio siempre se apoyó en la prioridad poética y musical. Esta manera de entender el repertorio refleja una búsqueda artística que trasciende la interpretación vocal.

El recorrido de Raúl Lavié desde sus primeros pasos, pasando por su relación con Ástor Piazzolla y la defensa de un repertorio renovador, representa una parte fundamental de la historia reciente del tango. Su apuesta por la innovación, la poesía y la autenticidad quedó plasmada en cada etapa de su carrera y en el reconocimiento explícito de quienes supieron compartir ese camino.

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Loa entrevista completa a Raúl Lavié

El icónico cantante y actor repasa su extensa y exitosa carrera. En una charla íntima, habla sobre su pasión inagotable por la música, sus comienzos a los 15 años y por qué nunca pensó en retirarse