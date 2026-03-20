Sociedad

Maternidad, delivery y placer: Tamara Tenenbaum y Natalia Kiako analizan cómo cambió la relación con la comida

Las autoras de “Una dietética para la vida” visitaron Infobae a la Tarde para debatir el vínculo emocional y social con la comida, la presión cotidiana de decidir qué cocinar y cómo la maternidad y los hábitos urbanos redefinen el disfrute en la mesa

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Las autoras Tamara Tenenbaum y Natalia Kiako analizan en Infobae cómo la maternidad y los hábitos urbanos redefinen el placer de comer

En una entrevista en Infobae a la Tarde, Tamara Tenenbaum y Natalia Kiako presentaron su libro y profundizaron sobre cómo los hábitos alimentarios reflejan tensiones sociales y personales, desde el placer de comer hasta el desafío cotidiano de decidir qué y cómo alimentarse

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, las escritoras abordaron el proceso que dio origen a “Una dietética para la vida”, un ensayo epistolar donde cruzan experiencias, lecturas y análisis sobre la comida como hecho cultural.

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La tensión entre placer y deber a la hora de comer

Las autoras analizaron cómo el disfrute de comer suele ir acompañado de la fatiga y la presión por elegir, planificar y sostener hábitos. “No sé si es una conclusión, pero creo que es una tensión irresoluble. Es muy rico comer, pero decidir qué comer es una fiaca. Ir al supermercado y no poder pagar lo que te gustaría, también. Todo es una fiaca y a la vez, es muy rico”, remarcó Tenenbaum. Kiako agregó: “Cualquier cosa que te interese de verdad tiene un costo, requiere cierto esfuerzo. No se puede resolver siempre con delivery. La comida es un placer que nos merecemos disfrutar”.

Sobre el consumo de ultraprocesados, ambas coincidieron en que “no los vamos a venir a defender”. Kiako apuntó: “El problema con esas cosas es cuando perdés de vista lo rico que puede ser un montón de otras comidas. Cuando pasás a papitas, ya no le sentís el gusto a nada más”. La reflexión se extendió a la cultura foodie y al auge de las cafeterías de especialidad, que para Tenenbaum “es una forma de ostentar sofisticación de las más fáciles de todas. Podés ir a un restaurant y nada más”.

La presión por decidir qué
La presión por decidir qué cocinar y los cambios en los hábitos alimentarios reflejan tensiones personales y sociales según 'Una dietética para la vida' (Infobae en Vivo)

También se abordó la transmisión cultural del gusto y el aprendizaje alimentario. “El paladar se educa, y no solo en los chicos. Los adultos también pueden”, sostuvo Kiako, mientras Tenenbaum coincidía: “Culturalmente hay cosas que nos resultan apetitosas porque las tenemos cerca. Hay adultos que dicen que sus hijos no comen nada, pero ellos mismos tampoco prueban cosas nuevas”.

Comida, maternidad y feminismo: transformaciones en la vida cotidiana

En el programa, Tenenbaum habló sobre su reciente maternidad a los 36 años: “No me cambió como persona sustantivamente. Obviamente te cambia la rutina, pero no me siento otra persona. En mi caso, con la red de apoyo y los recursos que tengo, no me parece tan grave. Lo único importante es que todas las mujeres puedan tener eso: una red y recursos”.

Ambas autoras debatieron sobre el vínculo de las mujeres con la cocina desde una perspectiva feminista. “Eso de rechazar la cocina es muy de otra generación. Nuestras mamás necesitaban salir de la cocina, y está perfecto. Ahora cuesta ese eslabón perdido, porque muchas cosas no se transmitieron y no se aprenden en la escuela ni en la cocina profesional”, señaló Kiako. “Hay una trampa cuando se piensa que es feminismo no cocinar. Es feminismo si no querés, pero no le quiero ceder ese terreno a la tradwife. Cocinar también es autocuidado”, remarcó.

El vínculo emocional complejo con
El vínculo emocional complejo con la comida, en especial para las mujeres, invita a repensar la cocina como una forma de autogestión y placer (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pandemia, la tecnología y el regreso a la cocina

Las escritoras recordaron el impacto de la pandemia de 2020 y cómo modificó la relación con el tiempo y la cocina. “Si algo que se puso a hacer la gente en pandemia fue cocinar. Fue una explosión de interés y a la vez de miedo, porque estaba el temor por lo que venía de afuera, incluso la hoja de lechuga”, relató Kiako. Tenenbaum añadió que “la pandemia aceleró la vida con la pantalla. Marcó un antes y un después en la adicción al teléfono. Se habla de sacarles las pantallas a los chicos, pero somos nosotros los más adictos”.

El equipo indagó sobre el desafío de la dispersión digital y su efecto sobre el acto de cocinar. “La cocina tiene algo valioso: se hace con las manos y no podés usar el teléfono al mismo tiempo. Me salva de revisar mensajes una hora y media”, comentó Tenenbaum. Kiako coincidió en que la tecnología obligó a repensar incluso la forma de comunicar recetas: “Antes publicaba una receta de una forma, ahora tengo que ponerla diferente porque me preguntan cosas que antes no me preguntaban”.

El cierre de la entrevista giró en torno al placer de comer, la importancia de no perderlo de vista y la complejidad del vínculo emocional con la comida, especialmente para las mujeres. “El vínculo con la comida es complejo, tiene muchas aristas difíciles. También hay un rechazo al ámbito de la cocina por una cuestión histórica. Pero cocinar puede ser una forma de autocuidado y autogestión”, concluyó Kiako.

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