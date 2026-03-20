La reflexión íntima de Ricardo Darín al conocer a su nieto: “A lo que hemos llegado”

Ricardo Darín, cuenta emocionado los primero momentos del nacimiento de su nieto

El nacimiento de Dante, primer nieto del reconocido actor Ricardo Darín, marcó un instante inesperado de introspección y emoción para quien ha atravesado décadas de escenarios y cámaras. Lejos de dejarse llevar por lo evidente, Darín, figura central del cine argentino y referente internacional, se vio conmovido por una revelación inesperada: su mayor impacto no fue la llegada del bebé en sí, sino el descubrimiento repentino del nuevo rol de su hijo, el Chino Darín, como padre junto a la actriz española Úrsula Corberó.

Úrsula Corberó y Chino Darín, por primera vez padres de Dante

El día del nacimiento, Darín se encontraba en Barcelona junto a su esposa, Florencia Bas. Ambos viajaron para acompañar a su hijo y a la actriz española Úrsula Corberó en el comienzo de esta nueva etapa familiar. La escena fue simple, casi cotidiana, pero para Darín estuvo cargada de significado: vio salir a Corberó en la camilla con el recién nacido y delante, caminando con visible emoción, a su hijo Chino.

En palabras del propio actor, “lo más fuerte que sentí fue verlo al Chino padre. Después vino lo demás”. Esa frase, breve y directa, resume el punto de mayor impacto emocional para Darín durante el nacimiento de su nieto. No fue la imagen del bebé la que lo atravesó primero, sino la constatación tangible del crecimiento y transformación de su hijo en una nueva dimensión vital.

Ricardo Darín y el Chino comparte la vida y el trabajo

En ese instante, Darín relata cómo, mientras veía a su hijo guiando el paso de la familia en el pasillo, pensó: “Chinito, padre, Dios mío, a lo que hemos llegado”. La sorpresa no estuvo teñida de dramatismo ni de grandilocuencia, sino de una asombrosa mezcla de orgullo y desconcierto ante el paso del tiempo y el cambio de roles dentro de la familia. Para el actor, la emoción estuvo anclada en la visión de su hijo como adulto, asumiendo responsabilidades propias y transitando un camino distinto al de la niñez y la juventud compartidas.

Al reconstruir la escena, Darín describe con precisión la sucesión de hechos: la salida de la sala de parto, la presencia discreta de su esposa Florencia Bas, el ambiente íntimo y la irrupción de un nuevo capítulo familiar. La llegada de Dante significó más que el simple nacimiento de un nieto; representó la confirmación de una transformación generacional que lo interpeló en lo más profundo.

El Chino Darín y en sus barzos su primer hijo Dante

En los días posteriores al nacimiento, la sorpresa inicial fue cediendo paso a una sensación de calma y alegría serena para Darín. El actor observó cómo su hijo se adaptaba al nuevo rol, y esa evolución le transmitió una tranquilidad renovada. “Está fantástico. Está feliz”, afirmó el abuelo, reflejando el orgullo y la satisfacción de ver a su hijo desenvolverse con naturalidad en la paternidad.

Este proceso de transición, de la impresión inicial a la aceptación y alegría, se enmarca en la dinámica de una familia que ha sabido sostener lazos cercanos sin perder el respeto por los procesos individuales. La relación entre Ricardo y el Chino ha sido pública en ocasiones, tanto en entrevistas como en colaboraciones profesionales, pero siempre marcada por una distancia prudente respecto a la exposición de lo íntimo.

Úrsula Corberó pasea a Dante por las calles de Barcelona

El propio Darín reconoció que, aunque la llegada de un nieto suele asociarse a una emoción directa y casi instintiva, en su caso el mayor impacto llegó al advertir la madurez de su hijo. El nacimiento de Dante funcionó como un espejo que le devolvió la imagen de su propio recorrido como padre, ahora en el lugar de espectador privilegiado.

Siempre respetuoso del lugar que ocupa en esta historia, el actor de El Eternauta dejó en claro que no busca intervenir ni ofrecer consejos en la crianza de su nieto. Su visión sobre el proceso de paternidad de Chino está atravesada por la convicción de que cada persona debe encontrar su propio modo de transitar estos cambios.

“No se le puede aconsejar... además, cada uno tiene que hacer su propio camino”, expresó el actor. Esta declaración condensa una filosofía de vida que Darín ha sostenido a lo largo de su carrera y en su vida privada: acompañar sin invadir, brindar apoyo desde la confianza y evitar las imposiciones.