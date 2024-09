El anuncio de campaña de Trump está atrapado en una distorsión temporal económica

El anuncio de la campaña de Trump se basa en cifras económicas de 2022, ignorando los datos actualizados de la Reserva Federal. (EFE/EPA/ERIK S. LESSER)

“Sus ‘Bidenomics’ llevaron a la inflación más alta en 40 años. Los precios de la gasolina más altos de la historia. Las tasas de interés se dispararon. Viviendas inasequibles. Ingresos en baja. Aumento del desempleo. Y ahora se avecina una recesión. Sin embargo, Kamala Harris no tiene ni idea”.

- Anuncio de campaña de Trump, “Clueless”, publicado el 23 de septiembre

El 18 de septiembre, el Banco de la Reserva Federal redujo las tasas de interés en medio punto porcentual, lo que indica que la inflación se había moderado significativamente. “Esta decisión refleja nuestra creciente confianza en que, con una recalibración adecuada de nuestra postura política, se puede mantener la fortaleza del mercado laboral en un contexto de crecimiento moderado y una inflación que se mueve de manera sostenible hacia el 2 por ciento”, dijo a los periodistas el presidente de la Reserva Federal, Jerome H. Powell.

Cuando se le preguntó si la economía estadounidense enfrentaba la posibilidad de una recesión, Powell dijo: “No veo nada en la economía en este momento que sugiera que la probabilidad de una recesión, perdón, de una desaceleración sea elevada. ¿De acuerdo? No veo eso. Se ve un crecimiento a un ritmo sólido, se ve una inflación que baja y se ve un mercado laboral que todavía se encuentra en niveles muy sólidos”. El mercado de valores se disparó a máximos históricos después de sus comentarios.

Cinco días después, cuando las encuestas mostraban que la ventaja del expresidente Donald Trump sobre la vicepresidenta Kamala Harris en la economía se estaba reduciendo, la campaña de Trump lanzó este anuncio. Es un buen ejemplo de cómo una campaña, ante noticias económicas políticamente indeseables, se basa en cifras desactualizadas para defender sus argumentos. Analicemos cada uno de estos puntos en orden. La campaña de Trump no respondió a una solicitud de comentarios. “Su ‘Bidenomics’ condujo a la inflación más alta en 40 años”.

La inflación en Estados Unidos ha caído al 2,53% en agosto de 2024, similar a los niveles de 2020 antes de la pandemia. (REUTERS/Brendan McDermid)

La inflación, medida por el cambio porcentual interanual del índice de precios al consumidor, se disparó hasta una tasa anual del 9 por ciento en junio de 2022. Ese fue el nivel más alto en 43 años. Pero eso también fue hace dos años. La inflación, a agosto, ha caído al 2,53 por ciento. Eso es similar a la tasa de inflación (2,49 por ciento) de enero de 2020, cuando Trump era presidente y antes de la pandemia.

Además, es erróneo atribuir la culpa únicamente al presidente Joe Biden y a Harris. La inflación aumentó inicialmente debido a los shocks relacionados con la pandemia: una mayor demanda de los consumidores a medida que la pandemia de coronavirus se aliviaba y la incapacidad de satisfacer esa demanda debido a problemas en la cadena de suministro, ya que las empresas habían reducido la producción cuando los consumidores se refugiaron durante la pandemia. La inflación aumentó en todas partes (y a muchos países similares les fue peor que a Estados Unidos) debido a los shocks relacionados con la pandemia que se extendieron por todo el mundo.

Un influyente artículo de 2023 escrito por Olivier J. Blanchard, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, y Ben S. Bernanke, ex presidente de la Reserva Federal, atribuyó la culpa de la inflación a la pandemia. Pero también concluyeron que la inflación se mantuvo alta debido a las bajas tasas de interés y al impacto de los programas de estímulo aprobados tanto por Trump como por Biden, que pusieron dólares en los bolsillos de la gente y estimularon parte de esa demanda. El proyecto de ley de estímulo de 1,9 billones de dólares de Biden, aprobado a principios de 2021, podría haber impulsado especialmente el gasto, como advirtieron en su momento algunos economistas, incluido Blanchard.

El último acontecimiento que empujó la inflación al 9 por ciento fue la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, que disparó los precios de la energía. “Los precios de la gasolina más altos de la historia”. La guerra entre Rusia y Ucrania hizo subir los precios de la gasolina hace dos años. Lo que antes costaba 5 dólares el galón ahora está cerca de los 3 dólares, dependiendo de los impuestos estatales y locales.

Sobre una base ajustada a la inflación, los precios de la gasolina no fueron los más altos de la historia en 2022. La gasolina era más cara a principios de la década de 2010, en 2008, en 1981 y muchos años antes de la Segunda Guerra Mundial. “Tasas de interés en aumento vertiginoso”.

La Reserva Federal, que es independiente de la Casa Blanca, aumentó las tasas de interés para combatir la inflación. La tasa objetivo de los fondos federales se elevó hasta el 5,5 por ciento, la más alta desde 1999-2000, cuando la Reserva Federal aumentó la tasa al 6,5 por ciento por temores de que un frenesí en las acciones de Internet y tecnología pudiera provocar inflación.

Pero, como se ha señalado, la Reserva Federal cree que el programa ha sido un éxito y ahora está reduciendo las tasas de interés. Vale la pena señalar que Biden nunca se ha quejado públicamente de las acciones de la Reserva Federal, y Harris se ha comprometido a respetar la independencia de la Reserva Federal. Trump no ha hecho tal promesa, y cuando era presidente criticó a la Reserva Federal por sus “políticas ridículas”. Quería que las tasas se mantuvieran bajas, lo que puede ser inflacionario. “Viviendas inasequibles”

La Reserva Federal ha reducido las tasas de interés, reflejando una moderación significativa en la inflación. (EFE/BIZUAYEHU TESFAYE)

Esta línea cita un artículo del New York Post de junio de 2023 que hace referencia a un aumento en las tasas hipotecarias de vivienda debido a las medidas de la Reserva Federal. Cuando se escribió el artículo, las tasas hipotecarias a 30 años eran del 6,7 por ciento. Ahora han caído al 6,08 por ciento, que sigue siendo el nivel más alto desde 2008.

La asequibilidad de la vivienda es un tema importante, y esa es una de las razones por las que Harris propuso construir 3 millones de nuevas viviendas y ofrecer hasta 25.000 dólares de ayuda para el pago inicial a los compradores de primera generación. Trump ha promovido la deportación de millones de inmigrantes indocumentados como una forma de reducir la competencia por la vivienda. “Los ingresos bajan.”

El anuncio cita un artículo del Wall Street Journal de 2023 sobre la Oficina del Censo que informa que los ingresos de los hogares habían caído durante tres años consecutivos (esto incluyó un año del mandato de Trump, 2020, y los dos primeros años del mandato de Biden, 2021-2022).

Pero el 10 de septiembre, dos semanas antes de que se publicara el anuncio, la Oficina del Censo informó que el ingreso familiar medio real aumentó un cuatro por ciento en 2023, a 80.610 dólares, el primer aumento desde 2019. El anuncio ignora esta noticia positiva y, en su lugar, muestra el texto: “Los ingresos de los estadounidenses bajaron durante tres años consecutivos”. Eso deja la impresión engañosa de que la disminución ocurrió en los tres años de la presidencia de Biden.

“El desempleo aumenta.” Esta línea es especialmente rica. La tasa de desempleo en agosto fue del 4,2 por ciento, cerca de mínimos históricos. Pero es ligeramente superior al 3,4 por ciento de enero de 2023, que fue la tasa de desempleo más baja en 70 años. “Y ahora se avecina una recesión”.

La campaña de Trump prevé una recesión en el horizonte. Como se ha señalado anteriormente, el presidente de la Reserva Federal cree que el riesgo de que eso ocurra es escaso, aunque, por supuesto, siempre es posible. La mayoría de los economistas afirman que la combinación de política fiscal y monetaria ha enfriado la inflación sin provocar una recesión, lo que sería el mejor resultado posible. ¿Cuál es la fuente citada para esta línea? Otro artículo antiguo, de noviembre pasado, en la revista The Economist. El titular era: “Estados Unidos podría estar pronto en recesión, según una famosa regla. Pero ¿es correcto?”

El artículo brindó una explicación técnica de la regla Sahm, llamada así por la ex economista de la Reserva Federal Claudia Sahm. La regla dice que es probable que haya una recesión si la tasa de desempleo, basada en un promedio de tres meses, está medio punto porcentual por encima de su punto más bajo en los últimos 12 meses. Pero el artículo señala que la economía pospandémica hizo que la regla fuera menos relevante. Sahm está de acuerdo. “No hay una recesión inminente, aunque la regla de Sahm esté a punto de desencadenarse”, escribió en julio. “La política de Biden golpea a las familias con un recorte salarial de 5.600 dólares”

Este texto aparece cuando la voz en off dice que Harris no tiene ni idea. Se trata de otra cifra desactualizada que hemos analizado antes, en 2023. Depende de un análisis de los aumentos salariales semanales, ajustados a la inflación. El problema con esta métrica es que los salarios semanales se dispararon en ciertos meses durante la pandemia, tanto por los pagos de estímulo como porque millones de trabajadores con salarios bajos perdieron sus empleos, lo que cambió la composición de los trabajadores. Por lo tanto, utilizar enero de 2021 como punto de partida da una imagen engañosa.

Si el punto de partida es febrero de 2020, antes de que la pandemia hundiera la economía, los salarios semanales y por hora ajustados por inflación muestran aumentos modestos en los ingresos de los estadounidenses. Otra métrica (el ingreso personal disponible real per cápita) muestra un aumento del 5% en los ingresos hasta julio.

La prueba de Pinocho

Este anuncio está atrapado en la distorsión del tiempo. La campaña de Trump podría desear que todavía estuviera en marcha en 2022 y 2023, cuando las cifras económicas eran más sombrías para los demócratas. Pero eso no es excusa para pretender que la situación no ha mejorado significativamente en el último año. De lo contrario, la Reserva Federal no estaría recortando las tasas de interés.