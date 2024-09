China se propuso destruir la supremacía económica de Estados Unidos: se acerca a su objetivo

Un empleado trabaja en módulos fotovoltaicos solares para exportación en una fábrica en Sihong, en el este de China (AFP/Getty Images)

La publicación de “Made in China 2025″ cambió el mundo, literalmente. Durante décadas, el Partido Comunista Chino “ocultó su fuerza y esperó su momento”, y Estados Unidos acogió con satisfacción el ascenso de China como un impulso conveniente para la economía mundial. Pero en mayo de 2015, Pekín hizo público un plan de 10 años para dominar los sectores de alto valor y alta tecnología, con el objetivo tácito de destruir la supremacía económica de Estados Unidos. Pocos se dieron cuenta en ese momento, pero el plan cambiaría las superpotencias reinantes y ascendentes del mundo de socios comerciales geniales a adversarios acérrimos.

En 2019, mi oficina en el Senado publicó “Made in China 2025 y el futuro de la industria estadounidense”, un informe que analizaba el plan de Pekín y detallaba las amenazas que suponía para la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos. Cinco años después, con la década llegando a su fin, hemos hecho balance de los progresos de China. La conclusión de nuestro nuevo informe: “China ha alcanzado, o está a punto de alcanzar, la vanguardia tecnológica en la mayoría de los sectores a los que se ha dirigido”.

“Made in China 2025″ encomendó al complejo industrial estatal chino la tarea de “entrar a formar parte de las potencias manufactureras” en diez campos clave. De esos diez, China es ahora líder mundial en cuatro. Exporta más vehículos eléctricos -y más coches en general- que ningún otro país. Controla más del 80% de la cadena mundial de suministro de energía solar y ha terminado el primer reactor nuclear de cuarta generación del mundo. En trenes de alta velocidad, China cuenta con la asombrosa cifra de 28.000 kilómetros de vías. Aún más asombrosa es la capacidad de construcción naval de China, que -según la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos- supera a la de Estados Unidos en más de 200 veces.

En otros cinco campos, la política industrial de Pekín ha superado sus objetivos, pero por márgenes mínimos. La Corporación de Aeronaves Comerciales de China es una decepción, pero el sector espacial chino puede competir con el estadounidense y el ruso. Se calcula que los fabricantes chinos de aviones no tripulados han captado el 70% del mercado industrial estadounidense. Las empresas biotecnológicas chinas, aunque siguen dependiendo en gran medida del capital, la tecnología y el talento occidentales, están produciendo medicamentos y terapias novedosas. La base china de investigación y desarrollo de nuevos materiales es enorme, aunque no excepcional, y en robótica, las empresas chinas están invadiendo constantemente las cuotas de mercado nacional de las empresas internacionales. Por último, los fabricantes de microchips de Pekín se mantienen firmes en medio de los controles de exportación de Estados Unidos y están alcanzando una posición dominante en la producción de los llamados chips heredados.

El sector agrícola chino, por el contrario, no ha alcanzado los objetivos fijados en 2015. De hecho, el déficit comercial agrícola de China ha aumentado significativamente, lo que supone un tremendo obstáculo para el impulso del Partido Comunista Chino hacia la independencia económica del mundo exterior. Pero aparte de este fracaso, cualquier medida razonable consideraría un éxito el plan decenal de Pekín. Atrás quedaron los días en que China era simplemente la fábrica mundial de productos de baja calidad. Hoy es una fuerza a tener en cuenta en las industrias que definirán el siglo XXI.

Algunos comentaristas desestimarán este mensaje porque va en contra de la idea popular de que la economía china está al borde del colapso, una idea que el Presidente Joe Biden expresó en su entrevista de junio con Time: “Tenemos [en China] una población considerablemente mayor que la inmensa mayoría de los jóvenes de Europa, que es demasiado vieja para trabajar. Y son xenófobos. ... ¿Dónde va a crecer?”. Las perspectivas demográficas de China son realmente sombrías, y gran parte de la fortaleza económica del país se sustenta en la deuda, que supera su producto interior bruto en más de un 180%. Es muy posible que Pekín se derrumbe bajo el peso de sus propias contradicciones, como Moscú se derrumbó en 1989.

Pero no debemos dar por sentado ese resultado. Es muy posible que Pekín siga avanzando. Después de todo, tiene ventajas económicas y tecnológicas con las que la Unión Soviética nunca soñó. E incluso si confiamos en que China dejará de representar una amenaza en el futuro, eso no hace nada para responder a la amenaza que representa hoy. La conclusión es que los responsables políticos estadounidenses no pueden permitirse el lujo de ser complacientes con el mayor y más avanzado adversario al que Estados Unidos se ha enfrentado jamás. Eso era cierto en 2015, y lo será aún más en 2025. Para evitar que China eclipse por completo a Estados Unidos en la década siguiente, necesitamos una política industrial propia.

Esto requerirá una inversión drástica en sectores críticos para nuestra seguridad y prosperidad. Requerirá una desregulación igualmente drástica para dinamizar nuestro asfixiado y esclerótico entorno manufacturero. Requerirá aranceles, restricciones a la transferencia de tecnología y otras barreras comerciales para mantener a raya los productos chinos subvencionados y dar cuenta de las empresas chinas que se establecen en terceros países. Por último, pero no por ello menos importante, requerirá un escudo más fuerte contra el espionaje chino y el robo de propiedad intelectual.

El republicano Marco Rubio representa a Florida en el Senado de los Estados Unidos

