América Latina

José Antonio Kast calificó de “dramáticos” los choques de manifestantes con la Policía y pidió condenar la violencia

“Nos puede gustar o no, la democracia hay que defenderla con toda la fuerza”, sostuvo el presidente chileno en referencia a las fuerzas organizadas, “con financiamiento que uno no sabe de dónde viene”, que buscan destituir a una gobierno elegido democráticamente

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Un manifestante se dispone a lanzar una piedra contra un vehículo de la policía antidisturbios durante una protesta contra las políticas del Gobierno del presidente chileno José Antonio Kast, en Santiago de Chile, el 3 de junio de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)
Un manifestante se dispone a lanzar una piedra contra un vehículo de la policía antidisturbios durante una protesta contra las políticas del Gobierno del presidente chileno José Antonio Kast, en Santiago de Chile, el 3 de junio de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Las protestas estudiantiles en Chile concluyeron con 35 detenidos y seis heridos tras los enfrentamientos que se registraron en la capital al cierre de la movilización convocada por diversas federaciones universitarias. El presidente José Antonio Kast tildó de “dramáticos” los desórdenes surgidos al final de la jornada, que durante la mayor parte del día se desarrolló con normalidad, según informaron las autoridades.

Durante un evento organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), el mandatario se dirigió a los alcaldes del país y pidió rechazar la violencia en futuras protestas. “Ojalá que no ocurra en ninguna de sus ciudades. Yo pediría que en la próxima reunión de alcaldes se rechace expresamente la violencia y diga que van a ser responsables a las personas que destruyan”, expresó Kast ante los ediles reunidos.

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El jefe de Estado, que asumió el cargo el 11 de marzo, enfrentó momentos de tensión al inicio de su exposición, cuando un grupo opositor lo abucheó e interrumpió. “Yo les pido respeto. Si alguien no quisiera estar presente, nadie le obliga a estar presente”, sostuvo el presidente en medio de la intervención.

En su discurso, Kast insistió en que las diferencias políticas deben resolverse en el Parlamento y no a través de manifestaciones. “Está claro que no vamos a pensar igual en todo, y en muchas ocasiones va a tener que decidir el Parlamento, esa es la democracia y ahí se verá si están los votos o no, ahí se resuelven las cosas, no por fuerza, no se resuelve por manifestaciones, por eso el llamado siempre es a que las manifestaciones sean en orden”, afirmó.

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José Antonio Kast (Créditos: Presidencia)
José Antonio Kast (Créditos: Presidencia)

El mandatario también advirtió sobre los riesgos para el sistema democrático. “Nos puede gustar o no, la democracia hay que defenderla con toda la fuerza. Porque si no ya sabemos lo que pasa cuando fuerzas organizadas, con financiamiento que uno no sabe de dónde viene, intentan destituir a un gobierno democráticamente elegido”, remarcó el chileno.

La protesta, convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), reunió a miles de personas en la primera gran marcha desde el inicio del mandato de Kast. Distintos grupos y organizaciones criticaron el accionar de las fuerzas de seguridad durante los incidentes que derivaron en los arrestos y heridos.

En el contexto de su gobierno, Kast definió la ola de protestas de 2019 como un “estallido delictual” y, poco después de asumir la presidencia, dispuso un plan de ajustes presupuestarios en la mayoría de los ministerios, con recortes por un total de 2.000 millones de dólares.

Manifestantes se enfrentan a la policía antidisturbios durante una protesta contra las políticas del Gobierno del presidente chileno José Antonio Kast, en Santiago de Chile, el 3 de junio de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)
Manifestantes se enfrentan a la policía antidisturbios durante una protesta contra las políticas del Gobierno del presidente chileno José Antonio Kast, en Santiago de Chile, el 3 de junio de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

La reciente manifestación estudiantil en Chile, que recibió el apoyo de organizaciones como el Colegio de Profesores, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y la Coordinadora Feminista 8M, culminó con incidentes entre manifestantes y fuerzas policiales. La protesta, que en su mayor parte se desarrolló sin altercados, reunió a miles de personas en Santiago de Chile.

La vocera de la Coordinadora Feminista 8M, Laura Manzi, afirmó ante la agencia EFE: “Solo de manera articulada vamos a poder hacer frente a los recortes de Kast”, en referencia a los ajustes presupuestarios impulsados por el gobierno del presidente José Antonio Kast.

Durante la movilización también surgieron consignas críticas contra una ley promovida por el Ejecutivo y aprobada recientemente en el Parlamento. Esta normativa autoriza la revisión de mochilas en las escuelas y establece que los jóvenes que cometan delitos en el ámbito educativo no podrán acceder a la educación universitaria gratuita durante un período de cinco años.

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, expresó a EFE: “La educación es la base del desarrollo de un país” y cuestionó el alcance de la nueva legislación.

Hombre de cabello gris y camisa de mezclilla clara hablando, con la mano derecha levantada, frente a una cortina de color crema
Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, se dirige a la audiencia con un gesto enérgico frente a un fondo neutro (Captura de video)

Aguilar consideró que la ley “no resuelve las causas de la violencia en las escuelas” y la calificó de “discriminatoria”, al argumentar que impacta con mayor dureza a los estudiantes de menores recursos que dependen de ayudas estatales para ingresar a la universidad.

La marcha se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y organizaciones sociales, que advierten sobre los efectos de los recortes y las reformas en el sistema educativo chileno.

(Con información de EFE)

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