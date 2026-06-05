Putin enfrenta el deterioro de la economía rusa en el foro económico de San Petersburgo, bajo la presión de los ataques ucranianos

El líder ruso, Vladimir Putin (AP)

El líder ruso, Vladimir Putin, interviene este viernes en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), el principal encuentro de inversiones de Rusia, en un contexto marcado por el estancamiento económico, el aumento de los costos derivados de la guerra en Ucrania y una serie de ataques con drones ucranianos que alcanzaron infraestructuras estratégicas dentro del territorio ruso.

La cita económica más importante del país comenzó esta semana en San Petersburgo, ciudad natal de Putin. Durante la apertura del evento, un ataque alcanzó una instalación en la ciudad, un hecho que coincidió con la llegada de delegaciones extranjeras y que puso de relieve el alcance de las operaciones ucranianas contra objetivos rusos.

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La ofensiva militar iniciada por Moscú en 2022 continúa ejerciendo presión sobre la economía. El aumento de los precios, las subas impositivas, los elevados costos del crédito, la escasez de mano de obra y el cierre de empresas figuran entre los principales desafíos que enfrenta el país.

Según estadísticas oficiales, el Producto Interno Bruto ruso se contrajo un 0,2% durante el primer trimestre de 2026. Se trata de la primera caída trimestral registrada en tres años. Al mismo tiempo, el Gobierno acumuló un déficit presupuestario de 80.000 millones de dólares durante los primeros cuatro meses del año, equivalente al 2,5% del PIB anual y superior a la previsión para todo 2026.

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El economista ruso Alexander Kolyandr, radicado en Londres, advirtió sobre el escenario económico que enfrenta el país. “La economía rusa está entrando en un estancamiento, con altas tasas de interés y una fuerte presión inflacionaria”, declaró a AFP en la víspera del discurso del líder.

Durante la apertura del evento, un ataque alcanzó una instalación en la ciudad, un hecho que coincidió con la llegada de delegaciones extranjeras y que puso de relieve el alcance de las operaciones ucranianas contra objetivos rusos (AP)

El especialista descartó una crisis similar a la de la década de 1990, pero describió un deterioro progresivo. “No veo que la economía rusa entre en los años noventa o algo similar; simplemente es una lenta degradación de todo”, afirmó.

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Durante años, el SPIEF fue conocido como el “Davos ruso”. En las primeras etapas del gobierno de Putin, empresarios e inversores occidentales acudían al evento para cerrar acuerdos y establecer contactos con las élites políticas y económicas del país.

Sin embargo, la invasión de Ucrania transformó el perfil del foro. La presencia de empresarios y representantes occidentales disminuyó de forma significativa. En cambio, delegaciones procedentes de países como China y Arabia Saudita ocupan ahora un lugar central entre los asistentes.

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Entre los invitados extranjeros figuran el actor estadounidense Steven Seagal, conocido por su respaldo a Putin, la comentarista estadounidense Candace Owens y legisladores del partido alemán Alternativa para Alemania (AfD).

En ediciones anteriores, Putin utilizó el foro para defender la capacidad del Estado de sostener el gasto militar, criticar las sanciones occidentales y asegurar que la situación interna permanecería estable.

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Consultado el jueves sobre las dificultades económicas, el líder rechazó la posibilidad de una crisis profunda y recurrió a una conocida frase atribuida al escritor estadounidense Mark Twain. “Los rumores sobre mi muerte han sido enormemente exagerados”, respondió.

En ediciones anteriores, Putin utilizó el foro para defender la capacidad del Estado de sostener el gasto militar, criticar las sanciones occidentales y asegurar que la situación interna permanecería estable (REUTERS)

Mientras el Kremlin intenta transmitir estabilidad, algunos empresarios describen una realidad más compleja. Svetlana, propietaria de una marca de ropa para embarazadas y niños en la ciudad oriental de Jabárovsk, aseguró que evalúa cerrar su negocio. “Básicamente, estamos planeando cerrar”, afirmó.

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La empresaria atribuyó la situación a la caída de la natalidad, la reducción del consumo y el aumento de los costos operativos. “La gente tiene menos hijos, ajusta sus gastos y los costos aumentan”, explicó.

También señaló que los cortes de internet aplicados por las autoridades para dificultar ataques con drones afectan el funcionamiento de su actividad comercial. “Estamos volviendo a la vida de hace 18 años, cuando no había internet ni redes sociales”, sostuvo.

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Además, expresó preocupación por los cambios regulatorios. “Estoy cansada de preocuparme por multas debido a las nuevas leyes y al flujo interminable de nuevos requisitos que siguen apareciendo”, indicó.

Otra empresaria, Vera, propietaria de un salón de belleza en la región de Moscú, aseguró que los insumos de su negocio se encarecieron significativamente. “Sus precios se duplicaron este año”, dijo sobre los suministros que utiliza en su actividad.

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Pese a ello, recordó que su empresa sobrevivió a una situación de “casi colapso” en 2022 y se mostró confiada en poder superar el actual escenario. “Estas dificultades son solo contratiempos”, afirmó.

Según estadísticas oficiales, el Producto Interno Bruto ruso se contrajo un 0,2% durante el primer trimestre de 2026 (REUTERS)

Kolyandr sostuvo que la economía rusa funciona actualmente bajo un esquema de dos velocidades, en el que la industria de defensa recibe prioridad frente a otros sectores productivos. El experto señaló que una reversión del deterioro económico requeriría decisiones políticas de fondo, entre ellas el fin de la guerra y una reestructuración de la economía.

También destacó que, aunque el aumento de los precios del petróleo vinculado al conflicto con Irán elevó los ingresos rusos, esos recursos no alcanzan para compensar plenamente las necesidades presupuestarias del Estado.

A ello se suma la escasez de trabajadores, agravada por el reclutamiento de alrededor de 30.000 hombres por mes para participar en la guerra. “No hay una buena solución”, afirmó Kolyandr. “Seguirán posponiendo el problema todo el tiempo que sea posible”, concluyó.

(Con información de AFP)