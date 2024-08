Ivanka Trump, camuflada de blanco

Ivanka y Tiffany Trump acompañaron a su padre en la Convención Nacional Republicana. (Jabin Botsford/The Washington Post)

Ahí estaban, flanqueando a su padre: Ivanka y Tiffany Trump en la caja VIP en la última noche de la Convención Nacional Republicana. Sus cabellos eran brillantes y rubios, sus mejillas tan brillantes y tensas como la piel de una manzana y su ropa tan blanca como... bueno, era difícil de decir.

Flotaban detrás de Donald Trump como ángeles guardianes, quizás, protegiendo al candidato que recientemente sobrevivió un intento de asesinato. Los trajes blancos –el traje de falda de Ivanka con una chaqueta corta y la chaqueta de manga corta de Tiffany con pantalones blancos– atrajeron la mirada a la oreja vendada de su padre, un cuadrado blanco que muchos asistentes a la convención han comenzado a imitar en solidaridad con su líder.

O tal vez eran presencias neutrales, pacificadoras: dos miembros femeninos de la familia allí para humanizar al candidato republicano, quienes hablan de Donald Trump no como una fuerza indomable contra los “hackers políticos demócratas”, como a menudo lo hace su hijo mayor, Donald Jr., sino como “papá”. Notablemente, Kai Trump, la hija de Donald Trump Jr. y la nieta mayor del expresidente, también había usado un vestido de cóctel blanco el miércoles por la noche mientras elogiaba a Donald Trump como “solo un abuelo normal”.

En las fotos tomadas más tarde esa noche, de las familias Trump y Vance todas juntas en el escenario, cayendo globos del techo, Ivanka ayudó a pintar los colores de la bandera estadounidense: Usha Vance y Melania Trump en sus brillantes rojos; Donald, Don Jr., su yerno Jared Kushner y el nominado a vicepresidente J.D. Vance en trajes azules; e Ivanka, ampliamente considerada la hija favorita de Donald, resplandeciente en su traje de falda blanco.

El color blanco es visto como un símbolo tanto de pureza como de calma en eventos políticos. (Chip Somodevilla/Getty Images)

El blanco es un color fascinantemente mutable en política: Hillary Clinton lo usó durante toda su campaña de 2016 para vincular su candidatura con las sufragistas, quienes vestían de blanco como símbolo de pureza y esperanza. Cuando Clinton perdió, usó el color en la inauguración de Donald Trump, y se convirtió en un signo de rendición, ya fuera dignificada o impactante.

En 2019, un grupo de mujeres demócratas usó blanco durante el Estado de la Unión en tributo a las sufragistas; varias repitieron el gesto a principios de este año como una muestra de apoyo a los derechos reproductivos. Dana Bash usó un traje pantalón blanco para copresentar el debate presidencial a finales de junio con Jake Tapper, dando un aspecto neutral y no partidista.

A finales del mes pasado, cuando Jill Biden posó para la portada de Vogue, usó un vestido de esmoquin blanco de Ralph Lauren, una elección probablemente destinada a enfatizar su papel como una fuerza que busca la calma, pero también su esperanza de que esta elección sea decidida por mujeres. (La línea de portada decía “Decidiremos nuestro futuro”, una cita tomada de sus comentarios sobre el poder de las votantes femeninas). Pero en el contexto inesperado del desastroso desempeño en el debate de su esposo y la presión para retirarse como el candidato presidencial demócrata, ella se presentó más como una figura que reza por un milagro.

En otras palabras, el blanco puede decir lo que el portador quiera que diga, o lo que el observador piense que dice, con notable fluidez, y su brillo y claridad, junto con sus muchas asociaciones religiosas, le dan un poder que pocos otros colores poseen.

Pero cuando Ivanka usa el color, en lugar de revelarla, funciona como camuflaje. En la inauguración de su padre en 2017, llevó un abrigo de Oscar de la Renta de color blanco y pantalones que se veían extraños, casi como un acto de provocación, junto a Clinton. Según el libro de la periodista de Vanity Fair Emily Jane Fox de 2018 “Born Trump”, “Ivanka simplemente no sabía que el blanco era lo de Clinton: ‘Ella estaba como, ‘oh, joder,’ no de una manera estúpida, sino que no intentaba hacerlo una cosa. Realmente no lo era”, le dijo un asesor a Fox.

En la inauguración presidencial de 2017, Ivanka usó un abrigo blanco. (John McDonnell/The Washington Post)

Ivanka continuó vistiendo de blanco durante la presidencia de Trump, durante la cual sirvió como asesora de su padre. Apareció con un traje pantalón de Gabriela Hearst con hombros descubiertos en el G-20 en 2018; un vestido blanco para una cena con el embajador de los EEUU en el Reino Unido en 2019; y un traje blanco para el debate de 2020 entre su padre y Joe Biden, además de varios otros conjuntos blancos entre medio. A medida que el juicio político, la pandemia y el malestar social oscurecieron la reputación de su padre, la ropa blanca parecía insistir en que ella era pura, limpia, inocente.

Hasta el jueves por la noche, Ivanka había estado casi tan ausente como Melania de la campaña de Trump. Pero su silencio ha sido más cuidadosamente elaborado. El perfil de Ivanka Trump se ha desvanecido en la textura estándar de la vida de una mujer acomodada. Es una historia comunicada principalmente a través de la ropa: ha sido fotografiada en el uniforme de la mujer estadounidense promedio, leggings y una sudadera, yendo y viniendo de clases de ejercicios; ha publicado imágenes glamorosas de ella misma con los tipos de vestidos súper cortos que usan las influencers.

A principios de esta semana, compartió fotos de la fiesta de cumpleaños de su hija, incluidas imágenes de ella misma con un vestido blanco y un pastel (¡todo blanco!) con una lírica de Taylor Swift. Se ve aún más aspiracional, lo que es decir, delgada, blanca y con aspecto de modelo, viviendo una vida despreocupada en un estado bien ajardinado con clima perfecto, enfocándose en sus hijos, que cuando estaba en la Casa Blanca. Y aunque esa existencia es vivida por muy pocas personas, los detalles de estas imágenes, como una hija adolescente que ama a Taylor Swift y las caminatas familiares, son tan ubicuos que parecen ser un intento de ser relacionable, una especie de cada mujer.

Ivanka había dicho que estaba retirada de la vida política. Es difícil de recordar, pero en los primeros días de la candidatura de su padre, se la consideraba una señal de que él podría ser menos extremo de lo que muchos temían. Ahora, parece, ella quiere que la veamos bajo esta luz nuevamente: como el caballero blanco que asegura que no deberíamos alarmarnos, que todo lo que pueda venir es normal. Ella espera que la miremos en sus trajes blancos y veamos lo que queramos ver.

(c) 2024 , The Washington Post