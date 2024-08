Las películas más aterradoras de todos los tiempos, según un popular servicio de streaming de terror

Películas de terror para enfrentar tus mayores miedos: la selección de Samuel Zimmerman. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Demasiado sol de verano? ¿Con ganas de un poco de oscuridad? Si necesitas un buen susto, no busques más. Llamamos a Samuel Zimmerman, quien curata el servicio de streaming de terror Shudder, con la esperanza de encontrar las películas más aterradoras jamás hechas. No nos decepcionó.

Esta no es una lista clasificada, subraya. “Creo que sería difícil para mí decir, objetivamente, que estas son las películas más aterradoras”, dice. “Pero si me preguntaras, ‘¿Cuáles son las películas más aterradoras para ti?’, entonces estas son las que viven en mi cabeza”.

Las siguientes son las respuestas de Zimmerman, editadas y condensadas.

‘The Blair Witch Project’ (1999)

Se trata de una película absolutamente irrepetible, a pesar de que muchos han intentado replicar la experiencia a lo largo de los años. Su historia [tres estudiantes de cine que investigan una leyenda local asesina] toca miedos profundamente primarios: estar perdido, ser espiado, ser atacado, ser perseguido. Algunas películas de terror no te muestran todo (como el monstruo, etc.) con el argumento de que la imaginación del espectador es más poderosa que todo lo que aparece en la pantalla. ¿Alguna película lo ha hecho mejor?

El momento más aterrador de esta película es cuando los personajes huyen de su tienda y uno grita repetidamente, “¿Qué demonios es eso?” mientras corren hacia la oscuridad total. En ese momento, cualquiera de las versiones, ya sea que realmente esté viendo algo o esté perdiendo la cabeza, es igualmente angustiante. No importa lo que esté experimentando, es realmente perturbador.

Gritando y corriendo hacia el vacío. Así es como se siente la película: mirando fijamente al vacío.

Me da escalofríos sólo hablar de ello.

‘Lake Mungo’ (2008)/ ‘Pulse’ (2001)

“Lake Mungo” y “Pulse” son dos caras de la misma moneda para mí. Estas son películas que se tratan completamente del miedo de enfrentar la muerte inminente, de confrontar tu propia muerte.

“Lake Mungo” [un falso documental sobre una familia que acepta la muerte por ahogamiento de su hija y hermana de 16 años y los eventos probablemente sobrenaturales que ocurren posteriormente] es muy uno a uno, tú y tú mismo, marchando hacia la muerte. “Pulse” [sobre fantasmas que invaden el mundo de los vivos a través de Internet] es más sobre la soledad y el colapso de la sociedad. Uno es micro, el otro es macro, pero ambos generan el mismo temor aplastante.

Me hacen sentir triste y asustada. Es aterrador pero emocionante al mismo tiempo sentir y afrontar esas cosas.

‘Angst’ (1983) / ‘The Texas Chain Saw Massacre’ (1974)

“Angst” es una película de invasión domiciliaria increíblemente perturbadora sobre un asesino que sale de un asilo, y estás encadenado a este hombre mientras regresa inmediatamente a una vida violenta y viciosa. Tanto el asesino en “Angst” como Leatherface, el asesino en “The Texas Chain Saw Massacre,” son tan despreciables.

Estas son piezas increíbles de caos que te hacen sentir inseguro viéndolas, porque estos son monstruos muy humanos, y hay algo más cruel en eso que, digamos, un monstruo sobrenatural. Las ves y sientes que no podrías escapar, y tal vez ni siquiera puedes escapar de la experiencia que tienes al verlas. Simplemente no puedes apagarlas. Parece que los creadores han desatado algo de lo que ni siquiera son responsables.

‘Terrified’ (2017)

“Terrified” es un popurrí de cosas absolutamente horribles que suceden.

Es puramente aterrador, en ese estilo de casa de la risa realmente genial. Es muy espeluznante y de muchos tipos diferentes.

Hay salpicaduras sobrenaturales y una criatura muy perturbadora y alargada que funciona como una gran figura fantasmal, algo que no debería existir. Y hay miedo de un niño pequeño que ha sido resucitado y se mueve muy lentamente y básicamente ronda un lugar. [La película trata sobre un barrio de Buenos Aires que se enfrenta a una variedad de eventos sobrenaturales].

Demián Rugna, el cineasta argentino que más tarde se asoció con Shudder para la fantástica “When Evil Lurks” (2023), es un maestro del suspenso y el terror, y realmente logra transmitir cada detalle grotesco de esta película. Se puede sentir que la película sonríe siniestramente, como si estuviera disfrutando de lo asustado que estás con cada nueva revelación.

Es una de esas películas que te hacen apagar todas las luces y fue el primer paso realmente importante para anunciar a Demián como un talento generacional en el género de terror.

‘Twin Peaks: Fire Walk With Me’

Vivía cerca de múltiples videoclubes cuando era niño, durante los últimos días tanto de Blockbuster como de las tiendas de videos independientes. Un día, fui a una de las tiendas de videos y vi “Twin Peaks: Fire Walk With Me” en el estante. Al no tener la edad suficiente para entender completamente el contexto, pensé, “Oh, esto es lo que es eso de ‘Twin Peaks’”. Así que esta fue mi primera exposición a ‘Twin Peaks,’ y me tocó hacer sentido de ello por mí mismo.

Tal vez pertenece a parte de la conversación con “Lake Mungo” y “Pulse.” No sé por qué estoy tan atraído por esto, pero es un enfrentamiento muy personal con tu propia mortalidad y tu propia muerte. Y como en esas películas, hay una profunda tristeza en ella.

De antemano se sabe que ésta es la última semana de la vida de Laura Palmer.

Capta una ferocidad en la que el programa apenas se adentra. Realmente parece como si toda la oscuridad que el programa insinuaba se desatara por completo. Es implacable y también muy hermosa.

En esta, Laura es el personaje que se enfrenta a su propia mortalidad, algo que siempre me parece realmente impactante y conmovedor en muchos sentidos.

Y luego hay imágenes en la película que son terriblemente espeluznantes.

‘The Ring’ (2002) / ‘Ring’ (1998)

Ambas son increíbles. “Ring,” la película original japonesa [sobre una cinta maldita; cualquiera que la vea muere siete días después], y “The Ring,” el remake, están lado a lado en mi mente. El momento en que el fantasma de la niña sale de la televisión es tan icónico.

Tengo tal afinidad por cosas centradas en medios malditos: historias de cintas que no deberías ver o discos que no deberías escuchar. La idea de que algo esté viviendo en esas piezas de medios que puede moverse más allá de los límites de una pantalla o un altavoz es realmente divertida. Es una calidad metatextual que no aporta humor o conocimiento. De hecho, hace las cosas más aterradoras.

‘Ghostwatch’ (1992)

Al igual que Orson Welles transmitió “La Guerra de los Mundos” en la radio como si fuera una nueva emisión, “Ghostwatch” se presentó originalmente en la BBC como una transmisión en vivo con periodistas tratando de encontrar actividad paranormal.

La historia es que toneladas de personas pensaron que había una investigación real y que las cosas realmente estaban saliendo mal y llamaron preocupadas (o enojadas) a la BBC. Hay una cualidad anterior a Internet generalizada donde no sabes cuánto de esa historia es realmente cierta. ¿Cuántas personas realmente pensaron que era real?

Me encanta presentarla a la gente. La gente disfruta riéndose de algunas de sus cualidades anticuadas, algunos artefactos culturales. Pero encuentro que a mitad de camino, esa risita se detiene porque la película es tan efectiva siendo aterradora.

Crear esa sensación de atmósfera, a pesar de que en algunos momentos parece un tonto, es casi un truco de magia.

‘The Wailing’ (2016) / ‘The Medium’ (2021)

Estas están conectadas en mi mente porque Na Hong-jin, quien escribió y dirigió “The Wailing,” fue co-escritor y productor de “The Medium.” Ambos tratan sobre el asombro religioso pero también investigan las fuerzas externas que nos controlan a través de la posesión.

‘Rec’ (2007) / ‘Rec 2′ (2009)

Estas son las películas de casa encantada más perfectas del mundo. Son tan implacables. Sobresalen en el shock, la sacudida y las imágenes de pesadilla.

Es primitivo. Siempre vas a cuestionar algo en la oscuridad. En tu vida, se apagan las luces, estás solo en algún lugar de noche, y no puedes escapar de los sentimientos y preguntas que tienes. Las películas de Rec te ponen en medio de esa sensación con feroces bestias sobrenaturales.

Verlas una tras otra es la forma de hacerlo. Deberías hacer una noche de ello.

