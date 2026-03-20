El dólar volvió a caer, tocó un mínimo en un mes y se aleja del techo de la banda

El dólar se aleja del techo de las bandas cambiarias pese a las compras del BCRA.

Aunque el monto operado en el segmento de contado no descolló, con unos USD 357,5 millones en el día, el dólar mayorista volvió a bajar cuatro pesos o 0,3% y cerró a $1.390,50, el mínimo en el último mes.

“El dólar mayorista volvió a niveles exhibidos en el 23 y 24 de febrero pasado”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. Vale recordar que por el feriado puente del lunes 23 y el feriado nacional del martes 24, el mercado de cambios retomará la operatoria el miércoles de la semana que viene.

"En la semana recién finalizada el tipo de cambio mayorista bajó 9,50 pesos (-0,7%), algo menos que los 16 pesos de caída anotados en la semana anterior“, agregó Quintana.

La banda superior del esquema cambiario establecido por el Banco Central se ubicó en los $1.638,52, lo que alejó al tipo de cambio oficial en unos 248,02 pesos o 17,8% de ese límite de libre flotación, la brecha más amplia desde el 1 de julio de 2025 (18%)..

El dólar al público descontó cinco pesos o 0,4%, a $1.410 para la venta en el Banco Nación, un piso desde el 24 de febrero.

También cedió el dólar blue, que fue negociado con baja de diez pesos o 0,7%, a $1.420, para acumular una pérdida de 110 pesos o 7,2% en el recorrido de 2026.

Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, afirmó que “el dólar mayorista continúa ajeno a la volatilidad externa y así es que sigue transitando ligeras oscilaciones en torno a los $1.400 dentro un escenario donde la oferta de divisas sigue al mando. Las miradas siguen dirigidas hacia la política monetaria, ya que los operadores consideran importante si se liberarán o absorberán pesos para evaluar la dinámica del ‘trilema ‘de inflación, reservas y actividad, en busca de que pueda gestionarse optimizando dicho delicado equilibrio”.

Lucas Lainez, CEO de Puente, expresó que “quienes lideraron la vuelta de Argentina al mercado de capitales fueron claramente empresas, y lo siguen haciendo”, con la emisión de Obligaciones Negociables. “Y en 2025 y parte de 2026 las provincias, al menos Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, ya tuvieron sus emisiones internacionales por un total cercano a los USD 4.000 a USD 4.500 millones”.

La reciente caída en la cotización del oro afectó a las reservas del Banco Central, que debajo de USD 44.000 millones cedieron a un mínimo desde enero.

“Esta dinámica negativa responde a una combinación de pagos a organismos internacionales y una fuerte desvalorización de los activos financieros. La racha actual refleja una vulnerabilidad externa persistente que neutraliza los esfuerzos de acumulación de divisas por vía comercial”, explicó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

El Indec informó que en febrero la balanza comercial registró un superávit de USD 788 millones, para encadenar 27 meses consecutivos con saldo a favor en el intercambio de bienes con el exterior.

Las exportaciones cayeron 2,9% interanual, y un 16,2% desestacionalizado respecto del mes anterior, mientras que las importaciones descendieron 11,8% interanual y aumentaron 8,2% frente a enero.

“Las importaciones parecen haberse estabilizado en un nivel inferior al previo a las elecciones, tras el adelantamiento de importaciones previo a las mismas y reflejando una demanda más débil. Dentro de las importaciones, los volúmenes de bienes de capital cayeron 22,9% interanual, mientras que los de bienes de consumo bajaron 3,3%”, explicaron los expertos de Max Capital.

“Hacia adelante, con una perspectiva favorable para la cosecha y precios de commodities más altos, las exportaciones deberían sostenerse en la primera mitad del año. Estimamos que el superávit comercial podría superar los USD 21.000 millones, en un contexto de apreciación real y acumulación de RIN (Reservas Internacionales Netas) en torno a USD 10.000 millones en 2026, impulsada por mejores términos de intercambio", acotaron.

En otro orden, también vinculado al futuro de las reservas, el ministro Luis Caputo expuso en un simposio organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y señaló que ya están identificadas las fuentes de financiamiento para los próximos tres pagos de deuda en moneda extranjera.

Indicó que existen “opciones más baratas que salir a tomar deuda en los mercados internacionales” y que “ya tenemos financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital; el cupón de julio de este año; y los de enero y julio del año que viene”, por un total cercano a 9.000 millones de dólares.